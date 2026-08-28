„Mám fakt strach z toho, co chystáte.“ Babišův poslanec hájil skenování obličejů

Ostře sledované nedělní fotbalové derby mezi Spartou a Slavií bude patrně jedno z posledních, kdy fanoušky nebudou snímat při příchodu na stadion kamery. Politici už finišují s takovou změnou, která by měla díky kamerám znemožnit vstup lidem, kteří dostali zákaz na fotbal chodit. Právě kvůli tomu se „chytili“ dva poslanci – sparťanský srdcař Patrik Nacher z ANO a Pardubičák Karel Hass z ODS.
Nejdříve se ve středu objevil v kuloárech sněmovny Patrik Nacher (ANO), po chvíli za ním přišel poslanec ODS Karel Haas. Na tváři měl sice úsměv, ale jeho slova k Nacherovi nezněla úplně vstřícně. „Tak co, Páťo, chceš, abychom tady měli Čínu?“ zeptal se Nachera, který v první chvíli přesně nevěděl, o co politickému protivníkovi – ale zároveň i sportovnímu parťákovi – jde.
Jak se ale mezi nimi rozhovor začal rozvíjet, bylo stále jasnější, čeho se jejich spor týká. Nešlo přitom o maličkost, ale o téma, které je pro Česko dosti důležité. Už teď se o něm baví politici a brzy by se mohlo týkat každého fanouška, který půjde přinejmenším na fotbalové zápasy.
Jde totiž o to, jestli zavést na zatím přesně nespecifikovaných sportovních akcích – stručně řečeno – skenování obličejů při vstupu fanoušků na stadiony.
„Já mám fakt strach z toho, co chystáte, bojím se, aby to neskončilo sledováním lidí jako v Číně. Je to taková salámová metoda, začne se fotbalem a kdoví, čím to časem skončí,“ vytýkal Haas Nacherovi.
Ten kroutil hlavou na znamení nesouhlasu: „Vůbec nic takového přece nehrozí. Bude se to týkat jen vstupu na fotbal. Chtějí to samotné fotbalové kluby, protože takto mohou zjistit, jestli se nesnaží dostat na stadion někdo, kdo má zákaz. Fanoušků, kteří zákaz nemají, se to nijak nedotkne, jejich údaje ani obličej nebudou nikde ukládány,“ oponoval Nacher, zatímco Haas následně upozorňoval, že na své obavě trvá.
Oba poslanci se během debaty k sobě různě přibližovali a oddalovali, v některých chvílích se dokonce dotýkali, takže to mohlo z dálky vypadat, že jsou v ostrém konfliktu. Ve skutečnosti to až tak vážné nebylo, oba společně organizují ve sněmovně různé sportovní akce, takže k sobě mají lidsky poměrně blízko.
Nicméně jejich spor ukázal, že debata o tom, zda skenování obličejů zavést, či nezavést, a jaká k tomu udělat pravidla, může dostat politickou scénu docela do varu.
Ostatně, již v úterý jednala ve sněmovně o situaci ve fotbale pracovní skupina Bezpečí na stadionech, která kromě jiného probírala i zmiňované téma. Například vedle toho, jak upravit používání pyrotechniky na stadionech. Vše se zatím ještě piluje, ale ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé sobě) i ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) Aktuálně.cz potvrdili, že skenování obličejů chtějí brzy dostat do jednoho ze zákonů.
„Naše pracovní skupina i já osobně jednoznačně toto podporujeme. Sportovní kluby musí dostat možnost zabránit vstupu na utkání lidem, kteří dostali zákaz vstupu. Často jde o různé chuligány, kteří budou v databázi Národní sportovní agentury,“ uvedl Šťastný. Argumentuje i tím, že podobná opatření fungují v řadě míst v Evropě či jinde ve světě.
Stejně mluví také ministr Metnar, který ale upozornil, že je třeba ještě doladit detaily. „Musíme to dopracovat s ohledem nejen na naši národní, ale také evropskou legislativu. Naše stadiony ale rozhodně změnu potřebují, aby to byly stadiony už 21. století se zajištěním bezpečnosti. Zvláště, když u nás dochází k porušování bezpečnosti téměř na každém fotbalovém zápase,“ sdělil Metnar.
Na otázku, kdy bude konkrétní návrh změn předložen, odpověděl, že termín zatím není daný. Mělo by to prý být v řádu měsíců.
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