Lánský hřbitov po exhumaci ostatků Jana Masaryka opět otevřeli. Tělo státníka zmýdelnělo

Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od pátečního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a obnovený je travnatý povrch. Uzavření trvalo dva dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce.
Lékař Jiří Hladík, který se účastnil středeční exhumace, řekl České televizi, že na měkkých tkáních Masarykových ostatků nebyly známky násilí. Kvůli podmínkám v hrobce podle něj tělo tzv. zmýdelnělo (pozn. přeměna tkání v bělavou, mazlavou hmotu), což pomohlo uchovat tkáně.
„Celistvost těla, měkkých tkání - teď mám na mysli kůži - byla porušena pouze pitevním řezem. Kdyby tam byla poranění způsobená ostrým předmětem, střelnou zbraní, tupým násilím, to znamená na té hlavě, tak by to tam bylo patrné. A nic takového tam nebylo patrné,“ popsal televizi Hladík, který je přednostou Ústavu soudního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Odborníci se podle něj nyní zaměřili na hlubší zkoumání těla, jednotlivých kostí. Česká televize to uvedla na síti X.
Starosta Lán Ernest Kosár přiblížil, že ve čtvrtek na hřbitově ještě pokračovaly úpravy hrobu, například pokládání nového trávníku na jeho povrch. Před zahájením exhumace předal klíče od hřbitova a ráno je obec dostala zpět.
Na hřbitově v pátek ráno nebyli žádní návštěvníci a zmizelo také opáskování prostor. U hrobu byly položené dvě kytice a stály u něj malé lucerny se svíčkami.
V rodinné hrobce jsou též ostatky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Jan byl jedním z jeho dětí. Dospělosti se dožili také jeho bratr Herbert a sestry Alice a Olga. Sestra Eleanor zemřela, když jí byly čtyři měsíce. Vedle ostatků Jana Masaryka v Lánech spočívají i ostatky matky Charlotty a sestry Alice.
Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek ve čtvrtek sdělil, že policie nyní k exhumaci nebude poskytovat další informace. Informování má vyhrazeno dozorující Městské státní zastupitelství v Praze, které se ale podle svého mluvčího Aleše Cimbaly v tomto týdnu rovněž nechystá zveřejnit žádné podrobnosti.
Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zemřel necelý měsíc po komunistickém převratu v únoru 1948. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu skokem z okna služebního bytu. Policie kauzu znovu otevírala už několikrát, ať už na základě poznatků badatelů, nových listinných důkazů či znaleckého zkoumání.
„Věříme, že nás dnešní úkony přiblíží k objasnění okolností vedoucích ke smrti Jana Masaryka,“ podotkl ve středu mluvčí Vinčálek.
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