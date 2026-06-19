Je to jen pár dnů, co se na konci května uzavřela éra Jiřího Šedivého na ministerstvu obrany. Vysoce postavený úředník a diplomat se zkušenostmi z NATO či Evropské obranné agentury se v pořadu Spotlight tvrdě pustil do vlády Andreje Babiše (ANO) kvůli hrátkám s českými obrannými výdaji. „To je prostě ostuda,“ reaguje Šedivý na slova Marka Rutteho, generálního tajemníka NATO, který na Prahu ukázal.
„On to prezentoval tak, že to bylo jako na silný nátlak premiéra,“ vrací se ve vzpomínkách Jiří Šedivý, bývalý vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany, do jednoho z pondělních ran letošního května. Tehdy mu prý šéf resortu Jaromír Zůna (za SPD) oznámil, že na obraně musí skončit.
„Pokud je tady takto toxické prostředí, (…) , tak jsem si říkal: Ne, (…) odejdu. Takže jsme se nějak dohodli s ministrem,“ popisuje Šedivá pro Aktuálně.cz.
V pořadu Spotlight, v němž nyní Šedivého zpovídal reportér Ondřej Stratilík, bývalý šéf Evropské obranné agentury či náměstek generálního tajemníka NATO, potvrzuje, že vaz mu nejspíš zlomila jeho varování, která dával vládě Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s obranným rozpočtem. Tedy třeba i to, že NATO některé české výdaje nezapočítá jako součást investic do posílení obranyschopnosti země.
Bral někdo jeho upozornění vážně? „Ne, absolutně ne. Právě naopak. A to byla asi ta hlavní záminka, když jsem na to opakovaně upozorňoval, proč potom požádal údajně premiér Babiš a ministr (průmyslu a místopředseda vlády Karel – pozn. red.) Havlíček ministra Zůnu, aby mě v zásadě vyhodil,“ tvrdí Šedivý.
„Landovského jsem vůbec nepochopil“
Jako vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie měl v resortu ještě za úkol sestavit podklady pro Jaromíra Zůnu, který se ve čtvrtek v Bruselu zúčastnil jednání aliančních ministrů.
Že se tak na Prahu zaměří pozornost celého NATO, protože loni a nejspíš ani letos nesplní základní závazek na obranné výdaje ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP), proto čekal.
„My jsme tohle tušili, my jsme věděli, že budeme na tom chvostu,“ říká Jiří Šedivý. Přesto ho prý zarazilo, jaký způsob Mark Rutte, generální tajemník NATO, zvolil. Tedy že ukázal na Albánii, na Slovinsko a právě i na Česko.
„To, že to řekne takto explicitně nahlas, to si myslím pořád, že je docela výjimečné. Ale je to silný signál před summitem v Ankaře, kde generální tajemník říká, že na jednu stranu v zásadě skoro všichni spojenci zvyšují svoje obrané výdaje, investují. No a pak jsou tady tři a – on to ještě tak trošku zlehčil, jako říká, no to jsou takové menší státy, ale na tom celkovém trendu to nic nemění. Což je prostě ostuda,“ myslí si dlouholetý diplomat.
Během rozhovoru pro Spotlight musel Jiří Šedivý odpovědět i na otázku, jestli může obrázek Česka mezi aliančními spojenci zlepšit alespoň jmenování Jakuba Landovského. Ten se před několika týdny stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO.
„Fakt se na mě nezlobte. To je něco, co jsem vůbec nepochopil, protože já jsem se snažil najít někde popis práce, ten v zásadě neexistuje, má koordinovat různé resorty a úřady. V zásadě to je vládní zmocněnec pro šizení NATO. Tam vůbec o tu funkci nejde,“ hodnotí Šedivý příkře Landovského.
Celý Spotlight s Jiřím Šedivým si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.
Začátek–07:09 Proč Česko neplní závazek vydávat dvě procenta HDP na obranu a proč NATO odmítá část výdajů, které vláda do obranného rozpočtu započítává.
07:09–14:07 Stav české armády, sporné investice do letišť, možnosti armády bránit se politickým rozhodnutím a okolnosti Šedivého odchodu z ministerstva obrany.
14:07–20:06 Jak české neplnění závazků vnímají spojenci v NATO, proč podle Šedivého vláda problém neřeší a kritika nového vládního zmocněnce pro obranné výdaje.
20:06–26:35 Česká debata o obraně, dopady na postavení země v NATO, důvody Šedivého odvolání a jeho pohled na změny ve státní správě.
26:35–Konec Co bude dělat dál: návrat k výuce, možné působení v obranném průmyslu a úvahy o případném návratu do státní služby.