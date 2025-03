Co dělat se stárnoucími bitevníky? Studii si česká armáda zaplatila u jejich výrobce

"Studie podléhá mlčenlivosti a nemůžeme ji poskytovat třetí straně." Jen velmi stroze a obecně mluví generální štáb české armády o analýze, kterou zadal leteckému výrobci Aero Vodochody. Materiál má přitom vojsku ukázat, jak by se daly za miliardy modernizovat stárnoucí podzvukové bitevníky L-159 Alca. Ozbrojené síly zaplatily Aeru, výrobci letounů, za dokument 13,2 milionu korun.

Co se týče podzvukových letounů L-159, středočeský výrobce Aero Vodochody nemá důležitějšího zákazníka, než je česká armáda. Nejenže obranný rozpočet v polovině 90. let zadotoval vývoj stroje (a záchranu továrny) 52 miliardami korun, když si jako první objednal 72 kusů těchto letadel. Byť se později ukázalo, že vojsko jich uživí daleko méně - pouhou třetinu.

Teď jsou české vzdušné síly s celkově čtyřiadvaceti bitevníky L-159 - šestnácti jednomístnými a osmi dvoumístnými - na základně v Čáslavi i jejich největším státním provozovatelem. Několik provozuschopných strojů z přebytků vojska má ještě americká výcviková firma Draken International a před několika lety si pár kusů pro leteckou podporu pozemních bojů s teroristy z Islámského státu pořídil i Irák.

První stroje začala česká armáda provozovat už před čtvrtstoletím. Stále častěji se tak skloňuje otázka, co s nimi dál. Zda je udržovat dál v provozu v současné technologické konstelaci, nebo je v příštích letech poslat do Aera Vodochody na nákladnou modernizaci, při níž by je výrobní továrna vybavila současnými technologiemi.

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, důležitý podklad pro tohle rozhodování získal generální štáb přímo od firmy Aero Vodochody, pro niž případná modernizace L-159 představuje miliardový byznys. A za dokument ještě vojáci Aeru zaplatili.

"Sumarizace informací." Jakých? To je tajné

"Studie vznikala od listopadu 2023 do září 2024," přibližuje Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu české armády. "Účelem byla sumarizace informací pro zpracování přípravné dokumentace k modernizaci letounů L-159 v budoucím období," pokračuje mluvčí.

Jak vyplývá z pravidelně zveřejňovaného seznamu poradců a poradních orgánů ministerstva obrany, Aero Vodochody si za přípravu studie přišlo na 13,2 milionu korun. Ty měl podle dokumentu platit přímo generální štáb.

Byť mluvčí Dvořáková neodpověděla na to, jak si vedení armády ověřilo, že zaplacená suma odpovídá realitě, tvrdí, že jiná varianta než zadat analýzu Aeru Vodochody nebyla. "Požadavek na studii byl vznesen přímo výrobci, jedinému vlastníkovi duševního vlastnictví, na základě marketingového oslovení. Jiná možnost se v případě jediného výrobce systému nenabízí a byla by irelevantní. Nabídka Aera Vodochody byla následně akceptována," popisuje Dvořáková.

Nicméně v jiných případech si obrana analýzy u výrobců neobjednává a vystačí si s vlastními silami. Pro připomenutí - obrana aktuálně připravuje studii, jak dál s kolovými obrněnými vozidly pandur, tedy zda je modernizovat, nebo nahradit jinou značkou. Dokument ale vzniká pod rukama úředníků na ministerské sekci průmyslové spolupráce, nikoliv externě u výrobců obrněnců.

"Studie splnila cíl a poskytla armádě spektrum možností modernizace letounů L-159 včetně finančního rámce. Případná realizace závisí na prioritách armády a finančních zdrojích," říká Dvořáková velmi obecně. Odpovědět na to, jakou cenu si tedy Aero Vodochody za modernizaci bitevníků nadiktovalo, odmítá: "Studie a informace v ní podléhají mlčenlivosti a AČR není oprávněna poskytovat je třetí straně."

Deník Aktuálně.cz se tedy obrátil přímo na středočeského leteckého výrobce z Odoleny Vody. Po továrně, již od roku 2021 většinově vlastní maďarská firma HSC Aerojet a menšinový podíl si drží česká zbrojní skupina Omnipol, jsme chtěli alespoň vědět počet lidí, kteří na studii pracovali, jméno vedoucího týmu a rozsah materiálu.

Základní parametry letounu L-159 Alca Maximální rychlost: 936 km/h

Maximální stoupavost: 48 m/s

Praktický dostup: 13 200 m

Dolet - bez přídavných palivových nádrží: 1570 km

Dolet - s přídavnými palivovými nádržemi:2530 km

Hmotnost prázdného letounu:4360 kg

Maximální vzletová hmotnost: 8000 kg

Dráha potřebná pro vzlet (při hmotnosti 5500 kg): 440 m

Rozpětí křídel: 9,54 m

Délka letounu: 12,73 m Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Mlčí Aero i ministerstvo obrany

Ovšem stejně jako česká armáda mlčí i letecký výrobce. "Jednalo se o poptávku Armády ČR, na kterou Aero reflektovalo. Případné podrobnosti může sdělit armáda, Aero detaily ohledně smluvních ujednání se zákazníky nesděluje," reagovala Radka Černá, mluvčí Aera Vodochody.

Reportér Aktuálně.cz oslovil i ministerstvo obrany, aby zjistil třeba i to, jakým způsobem byla cena za analýzu ověřena. Nicméně ani resort se k věci nechce vyjadřovat. "Vámi popisovaná studie byla zadána přímo generálním štábem, nikoli našimi odbornými útvary," řekla jen Simona Cigánková, mluvčí ministerstva obrany.

Než se armáda a po ní i politické vedení resortu rozhodnou, co s podzvukovými bitevníky L-159 Alca ve vzdušných silách dál, budou muset stroje každých osm let procházet předepsanou údržbou po dvou tisících odlétaných hodinách. Ta je nyní v plánu na roky 2026 až 2028, v minulosti se její průměrná cena pohybovala kolem sta milionů korun za každé jedno letadlo.

Ministerstvo obrany je pro Aero Vodochody důležitým obchodním partnerem i díky Centru leteckého výcviku v Pardubicích. Akademie si za 2,6 miliardy korun pořizuje celkem čtyři nové cvičné letouny L-39 Skyfox. Jak Aktuálně.cz uvedlo nedávno, stát mohl za tento obchod platit daleko platit méně. Původní verze kontraktu, který šel na vládu před šesti lety, totiž počítala s cenou 1,3 miliardy.

