Kvůli požáru skladu obuvi ve Zlíně hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu

Ve Zlíně hoří od čtvrtečního rána sklad obuvi v devátém patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuují všechny okolní budovy. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
Předtím byl v platnosti stupeň třetí. Požár si podle dosavadních informací záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání.
"Na místě je více než 20 jednotek hasičů. Vyhlásili jsme zvláštní stupeň poplachu. Byla povolána další výšková technika i z okolních krajů. Budeme zřizovat dálkovou dopravu vody. Evakuujeme preventivně všechny okolní budovy," řekl Řezníček. O kolik jde lidí, nechtěl odhadovat. Počet zasahujících jednotek i využívané hasičské techniky postupně narůstá.
Ulice v okolí hořící výškové budovy jsou uzavřeny, podle policistů lze očekávat značné materiální škody. Z horních pater objektu se valí tmavý dým. Kouř podle zjištění zpravodajky ČTK směřuje k centru města, v okolí hořící budovy je cítit spálenina. K požáru vyjížděly posádky záchranné služby. "Zatím nemáme informace o žádném zraněném," řekla ČTK dopoledne zástupkyně mluvčí krajské záchranné služby Barbora Vinklárková.
Požár vznikl v budově společnosti Cream. Jde o patro, které má pronajaté zlínská obuvnická firma Vasky. "Využíváme ho jako sklad obuvi," řekla ve čtvrtek ČTK mluvčí společnosti Vasky Aneta Zenkerová. Celá budova je podle informací uvedených na webu firmy Cream rozdělena do 11 nadzemních podlaží, která jsou propojená schodištěm i osobními a nákladními výtahy. Zatímco některá patra jsou vhodná pro skladování, jiná pro lehkou výrobu a další pro kanceláře.
Město Zlín na webu doporučilo v souvislosti se vznikajícím kouřem obyvatelům centra města a městské části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. "Prosíme občany, aby se místu zásahu vyhnuli a respektovali pokyny složek integrovaného záchranného systému," uvedl magistrát. Město na požár upozornilo obyvatele také pomocí hlásičů. K požáru vyjela podle zástupců města chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivin v ovzduší.
V souvislosti s rozsáhlým požárem budovy 34 je ve čtvrtek mimořádně uzavřena i budova 21, takzvaný Baťův mrakodrap. Sídlí v ní krajský a finanční úřad. Na uzavření budovy, která se nachází nedaleko od místa požáru, upozornila ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"V budově 21 byla vypnuta vzduchotechnika, uzavřena vyhlídková terasa v 16. patře a zaměstnanci postupně opouštějí svá pracoviště. Kouř a zápach z požáru pronikly i do budovy 21, a proto je objekt z bezpečnostních důvodů po zbytek dne uzavřen pro klienty úřadu i turisty," uvedla Ličková. Omezen podle ní ve čtvrtek bude také provoz pracovišť v budovách 22 a 15, kde sídlí další odbory krajského úřadu.
Kvůli požáru je uzavřen také Baťův institut, který sídlí v budovách 14 a 15. Nepřístupné tedy zůstanou expozice a výstavy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajské turistické informační centrum v budově 14 a Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v budově 15. Zástupci Baťova institutu to uvedli na webu
Odhadovaná škoda na obuvi uskladněné v hořící budově v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně je 60 až 80 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení, řekla dnes po poledni ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
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