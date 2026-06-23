Kvůli podezřelému zavazadlu uzavřela policie okolí Bílé labutě v centru Prahy

Kvůli nálezu opuštěného zavazadla v úterý dopoledne policie preventivně uzavřela ulici na Poříčí v Praze. Na místě zasahují pyrotechnici, řekl ČTK mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Tramvaje jezdí odklonem, uvedl na webu pražský dopravní podnik.
Zavazadlo se našlo po 9:00 u vchodu do obchodního centra Bílá labuť. "Z bezpečnostních důvodů na místo dorazili pyrotechnici," uvedl mluvčí. Odklon se týká tramvajových linek číslo 3, 8, 24, 34 a autobusové linky s číslem 207. Jak dlouho omezení potrvá, není podle Hrdiny jasné.
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Americko-íránské jednání na technické úrovni ve Švýcarsku skončilo, jeho výsledkem je rozhodnutí zřídit čtyři pracovní skupiny. Ty se zaměří na otázky související se zrušením sankcí uvalených na Teherán, íránským jaderným programem a obnovou a hospodářským rozvojem Íránu. Úkolem čtvrté skupiny bude monitorování vývoje. V úterý to podle agentury Reuters uvedla íránská státní agentura IRNA.
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Nejméně šest lidí utrpělo zranění při večerních a nočních ruských vzdušných útocích v několika oblastech Ukrajiny, uvedli tamní představitelé. Poplach vyhlásilo rovněž hlavní město Kyjev, napsala agentura Reuters. V nově zveřejněné bilanci ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky si za celé pondělí vyžádaly pět mrtvých a 29 zraněných, uvedl list Ukrajinska pravda.
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Karol Nawrocki není žádný král, vypálil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vůči svému polskému protějšku. Vztahy mezi oběma hlavami států v posledních dnech eskalují. Nawrocki se v pátek rozhodl odebrat Zelenskému Řád bílé orlice, nejvýznamnější polské státní vyznamenání.