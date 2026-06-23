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Domácí

Kvůli podezřelému zavazadlu uzavřela policie okolí Bílé labutě v centru Prahy

ČTK

Kvůli nálezu opuštěného zavazadla v úterý dopoledne policie preventivně uzavřela ulici na Poříčí v Praze. Na místě zasahují pyrotechnici, řekl ČTK mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Tramvaje jezdí odklonem, uvedl na webu pražský dopravní podnik.

Bílá Labuť
Obchodní centrum Bílá labuť.Foto: Ludvík Hradilek
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Zavazadlo se našlo po 9:00 u vchodu do obchodního centra Bílá labuť. "Z bezpečnostních důvodů na místo dorazili pyrotechnici," uvedl mluvčí. Odklon se týká tramvajových linek číslo 3, 8, 24, 34 a autobusové linky s číslem 207. Jak dlouho omezení potrvá, není podle Hrdiny jasné.

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