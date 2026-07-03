Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalovali tři osoby a České dráhy

Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na tři lidi a právnickou osobu. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V pátek to potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Právnickou osobou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Opakovaně dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se proti němu bránit.
Mluvčí firmy Českých drah Vanda Rajnochová sdělila, že jsou dál přesvědčené, že za pád nenesou odpovědnost. Tragická nehoda se na visuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021, při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až deset let vězení.
„Třicátého června jsem podal obžalobu k Okresnímu soudu v Liberci na tři fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno b a odstavec 4 trestního zákoníku,“ řekl náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
České dráhy sdělily, že podání obžaloby vzaly na vědomí a s jejím obsahem se nyní seznamují. „Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat,“ uvedla mluvčí firmy.
Při havárii v říjnu 2021 spadla ze zhruba třicetimetrové výše po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin visuté lanovky. Zemřel průvodčí, který byl v kabině pro 35 lidí sám. Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce bezprostřední příčinou tragického pádu kabiny lanovky bylo, že lanová dráha byla provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy.
V minulosti byly totiž v rozporu s právními předpisy, normami a technickou dokumentací dráhy neoprávněně odstraněny. Průvodčí v této kabině nebyl ručně schopen vozovou brzdu aktivovat kvůli silám, které na kabinu působily.
Třinácti cestujícím v druhé kabině se nestalo nic díky jejich průvodčímu, který aktivoval ručně záchrannou brzdu a zastavil tak kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Kabina zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí, cestující museli vyprostit hasiči.
Od tragické nehody je lanovka mimo provoz. Od Českých drah ji odkoupil Liberec. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. V provozu bude nejdřív za čtyři roky.
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