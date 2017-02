Dítě bydlí v hotelu nebo se čtyřmi spolužáky. Zápisová turistika se přesune do školek, varují obce

před 1 minutou

Letos v září nastoupí do mateřských škol povinně všechny pětileté děti. Zřizovatelé školek města a obce musí všem dětem podle adresy trvalého bydliště přidělit jednu spádovou školku, která pro ně musí mít místo a kam vždy musejí být přijati. Jenže podle zkušeností vedení obcí si rodiče budou chtít mateřskou školu vybrat, třeba tu, která je blíž jejich práci než bydliště, a tudíž začnou přepisovat trvalé bydliště svých dětí stejně, jako to dělají před zápisem do základních škol. Upozornil na to náměstek primátora Liberce Ivan Lang a obavy z takzvané zápisové turistiky vyjádřila i Jaroslava Vatalová z odboru předškolní péče ministerstva školství.

Praha - Letos se jedna ze základních škol v Liberci dostala do situace, že při zápisech do prvních tříd měla více spádových dětí, které se účelově přestěhovaly jen proto, aby do této školy mohly být přijaty, než těch, které blízko školy bydlí dlouhodobě.

Jako důkaz alarmující situace s takzvanou zápisovou turistikou to na debatě společnosti EDUin o zavedení spádových obvodů pro mateřské školy uvedl náměstek libereckého primátora Ivan Langr. Obává se, že se zápisová turistika přesune ze škol do mateřských školek. "Výjimkou nejsou ani děti, které úředně bydlí v hotelu," tvrdí.

Jeho slova potvrzuje ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice Marcela Erbeková, která podobnou situaci řeší už několik let. "Já osobně nemohu potvrdit kupčení s trvalými pobyty, jak o něm mluví jiní, ale měla jsem u zápisu pět dětí, které bydlely na stejné adrese," uvedla v diskusi.

Rodiče si chtějí vybírat

Brzy se může stát, že podobný boj o "tu správnou adresu" mezi rodiči nastane i u mateřských škol. Zřizovatelé školek města a obce nově museli do letošního ledna všem dětem podle adresy trvalého bydliště přidělit jednu spádovou školku, která pro ně musí mít místo. Letos pro pětileté a čtyřleté děti, do roku 2020 i pro všechny děti dvouleté. Podobně jako to funguje u základních škol.

Jenže podle předchozích zkušeností obcí rodiče často nevolí mateřskou školu podle místa bydliště, ale spíš takovou, která je blíž jejich práci nebo zaměřením či přístupem jejich dítěti více vyhovuje.

"Je to nespravedlnost, nebude u nás místo pro rodiče, kteří mají zájem o montessori vzdělávání, protože pod nás spadnou děti rodičů, kteří třeba montessori vzdělávání pro své děti vůbec nechtějí," namítá Jana Udatná, ředitelka Mateřské školy Montessori Kladno.

Ředitelka odboru předškolní péče z ministerstva školství Jaroslava Vatalová přiznala, že vlastně neví, jak bude situace vypadat. "Uvidíme v květnu při zápisech. Ale trochu se bojím, že i u mateřských škol bude k zápisové turistice docházet," míní Vatalová.

Ministerstvo zavádělo spádové oblasti u školek proto, aby zajistilo, že každé dítě bude mít své místo ve veřejné školce, což prosadilo do zákona. Města a obce vidí ve spádovosti spíše problém, ministerstvo záruku pro rodiče, že se jim nestane, že by pro ně žádná školka v místě bydliště neměla volné místo.

Spádovost je překonaná, školy se od sebe moc liší

V diskusi ale zazněly názory, že spádovost je v dnešní době neudržitelná nejen na mateřských, ale i na základních školách, protože jednotlivé školy se od sebe přístupem i zaměřením velmi liší, a je tak logické, že si rodiče chtějí vybrat. Základní školy se dělí na sportovní, zaměřené na jazyky nebo výtvarnou výchovu. Některé mají třídy pro mimořádně nadané, jiné montessori třídy.

"Skoro to vypadá, že trestáme rodiče za to, že se zajímají o kvalitu škol a školek a chtějí pro své děti vybrat tu nejlepší," míní ředitelka Udatná.

Zápis do mateřských škol proběhne letos poprvé v květnu, v dubnu se budou zapisovat žáci do prvních tříd základních škol. Langr stejně jako Erbeková doufají, že problémy se zápisovou turistikou se postupně zmírní s tím, jak bude přibývat míst v mateřských i základních školách.

autor: Markéta Hronová