Kvůli nehodě vlaku s benzenem policie obvinila dva strojvedoucí. Hrozí jim osm let

Přerovští kriminalisté obvinili dva lidi za loňskou nehodu vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, stíháni jsou za obecné ohrožení z nedbalosti a z ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Hrozí jim až osm let vězení, řekla ve čtvrtek přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Ke stíhaným policie bližší informace neuvedla, podle informací jde o dva strojvedoucí. Celková škoda, která vznikla v návaznosti na havárii vlaku, byla dosud vyčíslena na minimálně 400 milionů korun, uvedla mluvčí.
Za viníka ekologické havárie, která nemá v Česku obdoby, označili kriminalisté muže po 20 měsících od nehody. Předcházelo tomu rozsáhlé vyšetřování.
"K vydání rozhodnutí policejní orgán přistoupil po vyhodnocení rozsáhlého důkazního materiálu shromážděného v průběhu trestního řízení, jehož součástí byly mimo jiné znalecké posudky z oblasti železniční dopravy, ochrany životního prostředí, geologie, hydrogeologie a dalších souvisejících odborných odvětví, jakož i závěry odborných institucí podílejících se na objasňování okolností případu," popsala postup policejní mluvčí.
Doplnila, že policejní komisař vycházel zejména z výsledků znaleckého zkoumání, svědeckých výpovědí, odborných vyjádření, technické dokumentace týkající se železniční soupravy a železniční infrastruktury, záznamů o provozu a pohybu vlaku, provozní dokumentace, výsledků ohledání místa události, zajištěných stop a dalších listinných důkazů.
Podle informací jsou obviněni oba strojvedoucí, kteří v osudnou chvíli byli v kabině lokomotivy jedoucího vlaku. Také ze zprávy Drážní inspekce vyplývá, že příčinou byla hlavně chyba strojvedoucích, kteří vjeli do stanice rychlostí 95 kilometrů za hodinu místo povolených 40 kilometrů za hodinu.
Inspektoři uvedli, že u hlavního strojvedoucího šlo o první jízdu s lokomotivou Vectron po složení praktické zkoušky způsobilosti. Ta byla dokončena v den nehody. Strojvedoucí-instruktor, který byl na stanovišti s ním, se podle své výpovědi jízdě nevěnoval a pracoval na notebooku. K pochybením podle zprávy přispěla také rutina.
Vlaky totiž v Hustopečích nad Bečvou obvykle pokračovaly přímo po hlavní koleji, zatímco v tomto případě měly jet na staniční kolej se sníženou rychlostí.
Nehoda se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážel z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu. Poté, co vlak provozovaný firmou Ostravská dopravní společnost - Cargo najel do výhybky příliš rychle, jeho vagony vykolejily a utrhly se od lokomotivy. Ze 17 vagonů většinu zachvátil požár. Firma Ostravská dopravní společnost - Cargo na sebe podala letos v září insolvenční návrh.
Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 až 300 tun benzenu. Následky nehody se stále odstraňují, náklady jdou do stamilionů korun.
Od zahájení sanačních prací se z kontaminovaného území podařilo odstranit přibližně 182 tun benzenu. Minulý týden na místě začala druhá etapa rozsáhlých sanací, která se bude dál zaměřovat na odstraňování toxického benzenu z půdy a podzemních vod. Zakázku za 316,6 milionu korun vyhrála společnost Dekonta, práce potrvají 17 měsíců.
Mohlo by vás také zajímat: Postavil se proti pomoci Ukrajině. Rázná premiérka ho okamžitě srovnala do latě
Česká a maďarská vláda jednají společně poprvé. Babiš přivítal Magyara v Kramářově vile
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s ministry přivítal půl hodiny ve čtvrtek před polednem na zahradě Kramářovy vily v Praze členy maďarské vlády. Premiéra Pétera Magyara doprovází a konzultací se zúčastní osm členů jeho kabinetu. V tomto formátu se zástupci české a maďarské vlády scházejí poprvé.
Lagardeová předčasně opustí čelo ECB. O nástupci se rozhodne ještě před volbami ve Francii
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Osmiletý mandát její šéfky měl vypršet v říjnu 2027.
Zničit vše, co narušuje řád? Český animovaný film Plevel získal evropskou cenu Emile
Krátký film Plevel režisérky Poly Kazakové získal evropskou cenu Emile Award 2026 za nejlepší animaci krátkého filmu (Best Animation in Short Film). Ocenění vyhlásili pořadatelé 28. října na Mezinárodní den animace během slavnostního ceremoniálu v Krakově.
Ve Španělsku začal třídenní státní smutek za oběti srážky vlaků, zemřelo 68 lidí
Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek za oběti středeční srážky dvou vysokorychlostních vlaků, při níž zemřelo 68 lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění. Bilance nemusí být konečná.
Nevěřím mu ani slovo. Babiš ČT a ČRo protlačí na sílu, varuje Pirátka
Poslankyně Pirátů a jejich zástupkyně v mediálním výboru Andrea Hoffmannová se vrací k překotnému pátečnímu dění ve sněmovně a naznačuje cestu, která by za jistých okolností mohla přinést – pokud jde o financování ČT a ČRo – jistý konsenzus. Zároveň je ale skeptická k deklarované ochotě premiéra Andreje Babiše jednat s ostatními aktéry.