Kvůli následkům pondělních bouřek měli hasiči na Vysočině 182 zásahů

Kvůli odstraňování následků bouřek, které někde doprovázelo i krupobití, měli hasiči na Vysočině od pondělního odpoledne do úterního rána 182 zásahů. Šlo hlavně o odklízení popadaných stromů, čerpání vody ze zatopených objektů a pročišťování kanalizací, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
„Nejvíc událostí evidujeme (v pondělí) mezi 15:00 a 18:00. Nejvíc práce měli hasiči na Pelhřimovsku, kde řešili 67 událostí, a na Jihlavsku, kde zasahovali u 60 událostí,“ dodala Musilová.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu napršelo v kraji v uplynulých 24 hodinách nejvíc na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Největší srážkový úhrn zaznamenaly stanice ve Štokách vzdálených 12 kilometrů od Jihlavy, které už spadají pod Havlíčkobrodsko. Napršelo tam téměř 85 litrů na metr čtvereční. Přes 60 litrů spadlo i v Jihlavě a Černovicích na Pelhřimovsku. V obou místech museli hasiči v několika ulicích čerpat vodu ze zatopených objektů. Totéž je zaměstnalo i v Žirovnici, Kamenici nad Lipou nebo v Horní Cerekvi. V Polné zajišťovali vyvrácený sloup elektrického vedení.
V úterý bude na Vysočině převážně slunečno s teplotami mezi 29 a 32 stupni Celsia. Na Třebíčsku, kterému se v pondělí déšť téměř vyhnul, může být podle předpovědi i o stupeň víc. Později odpoledne a hlavně večer mohou znovu přijít bouřky doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině.
V Pardubickém kraji hasiči zasahovali u 60 událostí
V Pardubickém kraji hasiči v pondělí večer a v noci na úterý zasahovali v souvislosti s bouřkami u 60 událostí. Ve většině případů odstraňovali z komunikací spadlé stromy a větve a čerpali vodu ze zatopených sklepů a rodinných domů. Sdělila to mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
„Nejvíce událostí jsme evidovali mezi 17:00 a 19:00. Nejzasaženější oblastí bylo Chrudimsko,“ uvedla Pipiš.
Stromy hasiči odklízeli například v Horním Bradle, na několika místech v Chrudimi, v Libanicích nebo Chrasti. V Zaječicích na Chrudimsku museli čerpat vodu po silném dešti, stejně tak v chrudimské části Vlčnov a na dalších místech města.
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