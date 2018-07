Kvůli diplomce ministryně Malé zvážíme rezignaci, pohrozili členové Legislativní rady vlády

Dva ze členů poradního orgánu vlády uvedli, že zváží rezignaci, pokud se ministryně spravedlnosti Taťána Malá v případě usvědčení z plagiátorství své diplomové práce nevzdá funkce.

Praha - Místopředseda Legislativní rady vlády České republiky Aleš Gerloch a její další člen Petr Bezouška zváží rezignaci, pokud se ministryně spravedlnosti a předsedkyně rady Taťána Malá v případě usvědčení z plagiátorství své diplomové práce nevzdá funkce. Ve středu to uvedli pro Aktuálně.cz.

Bezouška proti Malé aktivně vystupuje na sociálních sítích a založil i internetovou petici bojující za její odvolání z postu ministryně spravedlnosti. "Myslím, že akademická obec, nejen ta právnická, by neměla mlčet," napsal k odkazu na petici, kterou sdílel na svém facebookovém profilu.

"Plagiátorství paní Malé je v první řadě deliktem, pošlapáním pravidel souvisejících s duševním vlastnictvím. Je však též nemorálním jednáním a je-li činěno s cílem získání akademického titulu, pak i podvodem," uvádí Bezouška v petici adresované předsedovi vlády Andreji Babišovi. "Tímto se sama diskvalifikovala pro další působení ve funkci ministryně spravedlnosti." Odkaz na text, který Bezouška sdílel ve středu odpoledne, už má desítky fanoušků a sdílení.

"Uzrávalo to ve mě. Buď rezignovat z legislativní rady, nebo se pokusit u právnické obce vyvolat nějaký tlak, nějakou odezvu, a následně se podle toho zachovat," řekl ve středu Bezouška Aktuálně.cz. "Je samozřejmě ve hře, že z legislativní rady rezignuji," dodal.

Bezouška, který je členem rady od roku 2006, uvedl, že svůj možný odchod z funkce zváží podle toho, jak se ministryně Malá ke kauze v příštích týdnech postaví. "Její vyjádření prozatím nejsou ani nějakou omluvou, která by rozhodně jako první měla nějakým způsobem zaznít," řekl Aktuálně.cz.

Místopředseda rady Aleš Gerloch vnímá svou možnou rezignaci v případě dokázání plagiátorství Malé jako krajní řešení. "Bylo by na místě to zvážit. Pak bych to viděl na konzultaci s ostatními členy rady. Abych odstupoval jenom já jako nějaké gesto, tak to nevidím," řekl Gerloch opatrně Aktuálně.cz.

Uvedl také, že by uvítal, kdyby Malá přišla na schůzi Legislativní rady vlády a kontroverzi kolem diplomových prací vysvětlila. "Na paní ministryni bych nechal, aby předložila nějaké důkazy, nějaké argumenty, že není pravda to, co se tvrdí," řekl. Podle Gerlocha by se ale nemělo jednat pouze s Taťánou Malou. "Myslím si, že by měli být osloveni členové komisí, kteří byli u těch obhajob a případně autorka té údajně opsané práce," míní. Další schůzi by měla Legislativní rada vlády mít na konci července.

Dlouholetý člen rady a autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš uvedl, že se ve věci rozhodne, až bude ve věci jasněji. "Nechci dělat předčasné soudy. Rozhodu se podle toho, co se nakonec zjistí. Záleží také na nějaké atmosféře ve společnosti i v akademické komunitě," řekl Aktuálně.cz. "Doufám, že nám k tomu paní ministryně něco řekně a nějak to vysvětlí." uvedl Eliáš.

Čtyři další členové Legislativní rady vlády, které redakce Aktuálně.cz kontaktovala, se k problému odmítli vyjádřit.

