Kvůli kritice mám přijít o ocenění, tvrdí žena s „metálem“ od prezidenta. Kraj nesouhlasí

Věra Fina je obětavá žena, která získala několik významných ocenění včetně státního vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Teď měla získat další. Ale patrně ho nedostane. Většina zastupitelů Pardubického kraje udělení tohoto ocenění minulý týden pozastavila a ona sama ho teď navíc odmítá. Žena ostře kritizuje poměry na gymnáziu, které zřizuje kraj, i přístup hejtmana Martina Netolického.
Na příběh Věry Finy, zakladatelky organizace Jelimán, která pomáhá onkologickým pacientům, je možné se dívat ze dvou zcela rozdílných pohledů. Jeden nabízí ona, druhý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, kterého podpořila většina zastupitelů. Jde o příběh, který ale přesahuje hranice kraje. Vyvolává totiž debatu o tom, jestli je, či není správné ocenit někoho, kdo fakticky vystupuje s tvrdou kritikou toho, kdo ocenění uděluje.
Spor se týká Gymnázia Žamberk, školy v Orlických horách, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Loni v listopadu tam vznikl problém známý z některých jiných škol po celé zemi. Ředitel školy se dostal do sporu s některými kantory a studenty a jejich rodiči. Vznikla petice, kterou podepsalo přes 120 studentů a studentek, kteří chtěli po řediteli vysvětlení, proč skončily na škole dvě oblíbené učitelky a další se k odchodu chystají, a stěžovali si, že cítí na škole nedobrou atmosféru. Mluvčím těchto kritiků se stala právě Věra Fina, která má na škole svou dceru.
Zároveň byla Věra Fina nezávisle na tomto dění navržena jednou ze svých podporovatelek na nejvyšší ocenění kraje, které nese název „Za zásluhy o Pardubický kraj“. Náleží podle statusu „respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj“.
„Vaše aktivity jdou proti zájmům kraje,“ oznámil kraj ženě před oceněním
Příslušná komise zastupitelstva se návrhem zabývala a zmiňovanou ženu společně s několika dalšími jednotlivci na ocenění vybrala. Nebylo to zase tak překvapivé, protože Věra Fina, která sama překonala onkologické onemocnění, se věnuje různým dobročinným aktivitám. Ostatně, loni stála dokonce ve vybrané společnosti osobností, které vyznamenal na výročí vzniku Československa prezident Petr Pavel. Získala medaili Za zásluhy.
„Spisovatelce, ilustrátorce a fotografce, zakladatelce organizace Jelimán, která pomáhá onkologickým pacientům prostřednictvím motivačních projektů s heslem ‚Každý den je dar‘, za zásluhy o stát v oblasti sociální,“ znělo odůvodnění. Vše tedy směřovalo k tomu, že po prezidentovi jí další ocenění letos udělí zastupitelstvo Pardubického kraje reprezentované hejtmanem Martinem Netolickým. Zvláště když udělení ceny v únoru schválilo.
Jenže o měsíc později jí vedoucí kanceláře hejtmana Dominik Barták poslal dopis, ve kterém ji v první větě blahopřál k nominaci na cenu, aby jí vzápětí vytkl především její aktivity ohledně Gymnázia Žamberk.
„S ohledem na nastavená pravidla oceňování si Vás tímto dovolím dotázat, zda je možné najít uspokojivé řešení v rámci výše zmíněných občanských aktivit, abychom pokud možno odstranili všechny možné pochybnosti či nesrovnalosti. Záleží nám na dobré pověsti kraje i pozitivním vyznění slavnostního předávání,“ napsal v dopise s tím, že jedná z pověření krajské samosprávy.
Věra Fina na dopis nereagovala a dál kritizovala poměry na gymnáziu. Minulý týden ve čtvrtek jí Dominik Barták poslal druhý dopis, ve kterém jí oznámil, že se krajské zastupitelstvo 21. dubna zabývalo oceněním pro ni. Jak napsal, učinilo tak „s ohledem na pokračování Vašich aktivit, které jdou svojí povahou proti zájmům Pardubického kraje a šíření jeho dobrého jména.“
Zároveň jí sdělil výsledek jednání zastupitelstva. „S ohledem na potřebu vyjasnění výše uvedených skutečností a zachování důstojného a slavnostního charakteru předávání ocenění bylo rozhodnuto o dočasném odložení samotného aktu předání,“ napsal a nakonec vyslovil víru, že se „prostřednictvím vzájemného dialogu podaří všechny otevřené otázky objasnit a vrátit se k předání ocenění“.
Trest za kritiku, tvrdí Fina. Podle hejtmana jde o víc než kritiku
Když se Aktuálně.cz začalo o celou situaci zajímat, bylo zřejmé, že Věra Fina a vedení kraje mají značně rozdílné názory na její aktivity ohledně školy. Ona je přesvědčena, že je fakticky trestaná za svou občanskou aktivitu, kdy se ze svého pohledu snaží vylepšit poměry na žamberském gymnáziu.
„Moje čest není na prodej. Nemohla bych se ráno ani večer podívat do zrcadla, kdybych v tom studenty gymnázia nechala. Oni mně píší, že je už vše ztraceno, a já je povzbuzuji, že usilujeme o změny dál. Jsou zoufalí. A já mám vyměnit metál za nějakou politickou přízeň? Ani náhodou,“ prohlašuje a navrhuje kraji, aby s ní o situaci na gymnáziu jednal.
Kromě toho se opětovně obrátila na Českou školní inspekci, která už jednou ve škole byla a vypracovala letos v lednu zprávu, již má redakce k dispozici. Stížnost na špatnou komunikaci označila inspekce za důvodnou, stejně jako neřešení dlouhodobé šikany v jedné třídě. Naopak stížnost na personální zabezpečení výuky označila za nedůvodnou.
Samotný ředitel školy Kamil Koblížek v dopise studentům a jejich rodičům napsal, že škola je podle něj terčem několikaměsíční snahy oslabit ji a on situaci řeší. „Prioritou školy zůstává kontinuita výuky, kvalitní příprava studentů a zachování vysokého standardu vzdělávání, na který jsou žáci i rodiče dlouhodobě zvyklí,“ avizuje.
Věra Fina má zjevně jiný názor. „Způsob, jakým pan ředitel vede gymnázium a jakým pan hejtman Netolický k celému problému přistupuje, ve mně vzbuzuje hluboké pochybnosti o jejich profesním postupu. Mám pocit, že se věci neřeší věcně, ale spíše se, lidově řečeno, metou pod koberec. A k tomu mě teď kraj vzal pěkně klackem po zádech,“ komentuje dění.
Aktuálně.cz mluvilo také s hejtmanem Netolickým, který se po žádosti o vyjádření přes SMS zprávu sám ozval a odpověděl na všechny otázky k této kauze.
Ze všeho nejvíce zdůrazňoval, že v dění ohledně Věry Finy nejde o žádný osobní střet mezi ním a touto ženou, že pro postup kraje se rozhodla společně celá rada, kterou pak podpořilo 40 ze 43 zastupitelů. Z jeho pohledu se kraj snaží společně s ředitelem gymnázia a velkou částí pedagogického sboru udělat pro školu maximum dobrého, chtějí atmosféru zklidnit a problémy řešit. Bylo zjevné, že její aktivity vnímá jako něco, co jde proti této snaze.
„Pro nás jsou ceny kraje především záležitostí, kde chceme upozornit na osoby a osobnosti hodné následování jako vzory pro ostatní. V tomto případě vnímáme její pozitivní přínos v oblasti dětské onkologie, což ocenil i prezident republiky státní cenou. Otázkou je přístup k situaci na žambereckém gymnázium, kde to již tak jednoznačné není,“ uvedl hejtman s tím, že proto se zastupitelstvo dohodlo do vyjasnění celé situace s předáním ocenění posečkat. „Nesmí platit, že argumentem pro cokoliv je pouze hlasitost vlastního projevu a stavění lidí proti sobě,“ dodal.
Hejtman zároveň vydal společné prohlášení s ředitelem školy a starostou Žamberku Jiřím Mencákem, ve kterém píšou, že „rozhodně nejde o přehlíženou či neřešenou“ situaci na gymnáziu, podle nich je uměle vyvolaná. „Vedení školy situaci aktivně řeší s maximální odpovědností,“ tvrdí tato trojice a mimo jiné se odkazuje na to, že vedení školy podpořilo 23 zaměstnanců. Prohlášení se objevilo na Facebooku školy, ale nikdo k němu nemůže psát svůj názor, komentáře jsou zablokované.
Jediný, kdo hlasoval proti pozastavení ocenění, byl opoziční zastupitel STAN Erik Jahnický, který se na zastupitelstvu hejtmana ptal na důvod tohoto kroku. „Nebyl jsem spokojený s jeho obecným vysvětlením, chtěl jsem konkrétní informace, čeho se Věra Fina dopustila. Zvláště když jsme tři týdny před udělením ocenění vlastně otočili a najednou hlasovali o pozastavení. Neznám ji osobně, ale vnímám ji jako slušnou a důvěryhodnou osobu, měl jsem radost, když díky ní dal pan prezident státní vyznamenání někomu z našeho kraje,“ říká Jahnický.
Výsledkem celého příběhu je, že Věra Fina zaslala vedení kraje dopis, v němž vysvětluje, proč za současných podmínek není možné, aby ocenění přijala. „Nemohu přijmout cenu za situace, kdy vnímám, že je její předání podmiňováno mým mlčením. Nemohu se odvrátit od studentů, kteří se na mě obracejí s důvěrou,“ uvedla.
Zároveň tvrdí, že krajskou cenu vnímala jako ocenění za své dosavadní aktivity, v rámci nichž se dlouhodobě věnuje pomoci potřebným. „Tomuto životnímu poslání jsem se nezpronevěřila ani nyní, když pomáhám mladým lidem v jejich cestě za vzděláním a úspěšným startem do života,“ říká.
