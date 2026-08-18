KVÍZ: Uděláte před vietnamskými kamarády ostudu? Otestujte, jak dobře znáte jejich svět

Provozují večerky, podnikají v gastronomii a s každým rokem se čím dál více prolínají s českou společností. Řeč je o vietnamské komunitě, jedné z nejpočetnějších menšin žijících v Česku. Jak dobře ale znáte své vietnamské sousedy i jejich domovinu na druhé straně zeměkoule? Ověřte si své znalosti v 15 otázkách, které přichystala redakce Aktuálně.cz – a třeba se dozvíte nejednu zajímavost.
Kvíz vznikl ve spolupráci se spolkem Viet Up, který pořádá akce pro vietnamskou komunitu i pro českou veřejnost.
Rusové brutálně zaútočili na rušnou křižovatku. Deset obětí, Zelenskyj hrozí odvetou
Při ruském raketovém útoku v obci Pečenihy v ukrajinské Charkovské oblasti zahynulo nejméně deset lidí, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a také místní úřady. Dalších 17 osob bylo zraněno, poškozeno bylo deset rodinných domů. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
Ke krádeži stačí zlodějům pět sekund: V Londýně mizí z aut loga Volkswagenu
Během pouhých čtyř dnů odloupl zlodějský gang v jihovýchodním Londýně sedmdesáti vozům značky Volkswagen logo z přední masky. Majitelé tvrdí, že těsně před krádeží létal nad jejich autem dron. Oprava v servisu je nakonec mnohem dražší, než by se mohlo na první pohled zdát.
ŽIVĚ Neznámý projektil zasáhl loď v Hormuzském průlivu, zemřel nejméně jeden člověk
Nákladní loď zasáhl při plavbě v Hormuzském průlivu neznámý projektil, oznámila v pondělí ráno britská námořní služba (UKMTO). Zásah způsobil škody ve strojovně lodi a zranil či zabil nejméně jednoho člena posádky. Kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem zůstává provoz na této námořní trase klíčové pro globální přepravu ropy a plynu velmi omezený.
Dítě je u otce, starat se má matka. Soud se jí zastal
Ústavní soud (ÚS) se zastal matky, jež má podle staršího rozhodnutí pečovat o dceru. Fakticky však dívka žije u otce, který ji loni odmítl předat. Matka chce, aby justice nařídila výkon stále platného rozhodnutí a aby se dívka vrátila k ní. Obvodní soud pro Prahu 6 o návrhu nerozhodl. Podle ústavních soudců se dopustil průtahů.
Maďaři potápějí lodě na Dunaji. Kvůli provozu jaderné elektrárny
Maďarské úřady odvádějí vodu do Dunaje a kontrolovaně potápějí dva říční čluny ve snaze zvýšit kriticky nízkou hladinu řeky a zabránit dalšímu uzavření jaderné elektrárny Paks. Informoval o tom v úterý server Euronews.