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Domácí

KVÍZ: Uděláte před vietnamskými kamarády ostudu? Otestujte, jak dobře znáte jejich svět

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Provozují večerky, podnikají v gastronomii a s každým rokem se čím dál více prolínají s českou společností. Řeč je o vietnamské komunitě, jedné z nejpočetnějších menšin žijících v Česku. Jak dobře ale znáte své vietnamské sousedy i jejich domovinu na druhé straně zeměkoule? Ověřte si své znalosti v 15 otázkách, které přichystala redakce Aktuálně.cz – a třeba se dozvíte nejednu zajímavost.

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Kvíz vznikl ve spolupráci se spolkem Viet Up, který pořádá akce pro vietnamskou komunitu i pro českou veřejnost.

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ŽIVĚ Neznámý projektil zasáhl loď v Hormuzském průlivu, zemřel nejméně jeden člověk

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Soud, justice, rozsudek, ilustrační foto
Soud, justice, rozsudek, ilustrační foto
Soud, justice, rozsudek, ilustrační foto

Dítě je u otce, starat se má matka. Soud se jí zastal

Ústavní soud (ÚS) se zastal matky, jež má podle staršího rozhodnutí pečovat o dceru. Fakticky však dívka žije u otce, který ji loni odmítl předat. Matka chce, aby justice nařídila výkon stále platného rozhodnutí a aby se dívka vrátila k ní. Obvodní soud pro Prahu 6 o návrhu nerozhodl. Podle ústavních soudců se dopustil průtahů.

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