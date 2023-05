Kvíz: Je to Pálava, nebo Beskydy? Poznáte české hory, rašeliniště či prales

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) měla podezření na korupci v armádě a kvůli tomu převzala personální agendu. Dohlížela třeba na výjezdy plukovníků na zahraniční kurzy nebo spolurozhodovala o jejich povyšování. Nyní už vyšetřování skončilo, pravomoci znovu přenechala náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi. Ministryně to řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. O možném korupčním chování některých vojáků ji informovalo Vojenské zpravodajství krátce po nástupu do funkce. Média v posledních dnech informovala o sporech mezi Černochovou a Řehkou, podle nich náčelník generálního štábu zvažoval, že by ve vedení armády skončil.

"Když jsem nastoupila na ministerstvo obrany, tak jsem měla od zpravodajských služeb informaci, že je někde nějaký problém s nějakým korupčním jednáním. Týkalo se to vícero osob. Dostala jsem to k podpisu, že beru tu informaci na vědomí," řekla ministryně obrany.

Podle svých slov si pak vyžádala, že povyšování, přesouvání na jiné pozice či vysílání plukovníků do zahraničí bude dočasně kontrasignovat společně s náčelníkem generálního štábu. Šéfovi armády, minulému ani současnému, prý o informaci Vojenského zpravodajství říct nemohla. Proto to mohlo podle ní vypadat, že jim některé lidi "blokuje".

"Tato kauza skončila minulý týden, když jsem se dozvěděla, že šetření (Vojenského zpravodajství) je u konce," dodala. S Řehkou se dohodla, že pokud by jí vojenští zpravodajci znovu přinesli informace o "rizikových" osobách, dá mu vědět, že o nich bude dočasně spolurozhodovat.

Řehka se k situaci opakovaně odmítl vyjádřit. "Interní záležitosti armády ani resortu ze zásady nekomentujeme," sdělil Radiožurnálu mluvčí armády plukovník Ivo Zelinka. Podobně odpověděl mluvčí Vojenského zpravodajství Jan Pejšek. Není tak zřejmé, zda ze šetření Vojenského zpravodajství, které podle Černochové už skončilo, vyplynou nějaké následky pro prověřované vojáky, napsal server iROZHLAS.cz.

Web Deník N a časopis Respekt nedávno s odkazem na zákulisní informace psaly, že Řehka zvažoval rezignaci kvůli sporům s ministryní obrany. Náčelník generálního štábu měl údajně pocit, že šéfka resortu překračuje své kompetence a zasahuje do jeho pravomocí. Informace o sporech měla vyvrátit schůzka Černochové, Řehky a premiéra Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu. "Probrali jsme aktuální témata týkající se resortu obrany a řešili jsme, jak zlepšit spolupráci mezi civilní a vojenskou částí resortu. Všichni jsme se shodli, že naším společným a nejvyšším zájmem je silná a moderní armáda a podle toho budeme postupovat," uvedl na Twitteru Fiala. Později doplnil, že setkání a jeho výsledky jasně ukázaly, že žádný spor není.