Kvíz: Kos, holub nebo datel. Poznáte nejznámější ptáky podle zpěvu?

Výjimečný trest 26 let vězení, který ústecký krajský soud loni v listopadu uložil Martinu Holubovi za vraždu ženy v Chomutově, je pravomocný. Obžalovaný vzal své odvolání zpět, sdělila mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová. Holub se k činu přiznal, uvedl, že ho lituje. Odvolací soud měl původně případ projednat tento týden ve středu, veřejné zasedání zrušil.

"Proti rozsudku soudu prvního stupně se odvolal obžalovaný, který po nařízení veřejného zasedání u Vrchního soudu v Praze vzal své odvolání zpět. Předseda senátu Vrchního soudu v Praze proto vydal usnesení, kterým vzal na vědomí zpětvzetí odvolání obžalovaného," sdělila na dotaz novinářů Kolářová.

Vražda se stala v srpnu 2021 v bytě oběti. Holub své spolubydlící nejprve podle obžaloby dal do kávy léky a poté jí na ústa přiložil dámskou vložku zabalenou do silonové punčochy a složenou látkovou tašku. Hlavu ženě omotal županem a košilí. Oběť následně svázal elektrickými kabely či lepicí páskou a zabalil do několika látek, které převázal, a způsobil jí tak mnohočetná zranění.