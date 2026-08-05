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Domácí

KVÍZ: Kdo mastil mariáš, kdo sedlal motorku a kdo nafukovací člun. Poznáte prezidenty podle dovolené?

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus

Na začátku srpna vyrazil prezident Petr Pavel stejně jako loni na letní dovolenou na svou chalupu. Není první. Čeští a českoslovenští prezidenti vždycky odpočívali po svém. Někteří nedali dopustit na sport, jiní na dopravní prostředky, hory nebo rybaření. A častokrát stihli zažít věci, které by těžko vymýšlel i scénarista. Poznáte, komu tyto historky patří?

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IRAN-MISSILES
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