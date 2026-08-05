KVÍZ: Kdo mastil mariáš, kdo sedlal motorku a kdo nafukovací člun. Poznáte prezidenty podle dovolené?

Na začátku srpna vyrazil prezident Petr Pavel stejně jako loni na letní dovolenou na svou chalupu. Není první. Čeští a českoslovenští prezidenti vždycky odpočívali po svém. Někteří nedali dopustit na sport, jiní na dopravní prostředky, hory nebo rybaření. A častokrát stihli zažít věci, které by těžko vymýšlel i scénarista. Poznáte, komu tyto historky patří?
Požár v Křečovicích zkontroluje termokamera, poté by mohla být vyhlášena likvidace
Místo rozsáhlého úterního požáru v Křečovicích na Benešovsku zkontroluje ve středu ráno termokamera, poté by mohla být vyhlášena likvidace. V noci hlídali požářiště hasiči, skrytá ohniska se neobjevila, řekla ČTK ve středu ráno mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Půda pro Babiše. Farmáři chystají kvůli novému zákonu protesty i ústavní stížnost
Revoluční změně ve způsobu prodeje zemědělské půdy v Česku chceme zabránit za každou cenu, tvrdí malí farmáři. „Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě,“ říká šéf asociace soukromých zemědělců Jaroslav Šebek o chystané vládní novele. „Jsme kategoricky proti,“ říká s tím, že ve hře jsou i demonstrace.
ŽIVĚ Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud se brzy neotevře Hormuzský průliv
USA tvrdí, že jednání s Íránem pokračují. Pokud se Hormuzský průliv brzy neotevře, Írán čeká tvrdý zásah, pohrozil podle Reuters Trump.
Írán poodkryl plány na úder proti Ukrajině. Na mušce měl tři cíle
Teherán připravoval odvetný útok proti Ukrajině poté, co ukrajinské síly minulý týden zasáhly íránskou loď v Kaspickém moři. Tvrdí to vojenský poradce nejvyššího vůdce Mohsen Rezáí. Podle něj měl Teherán v plánu zasáhnout tři cíle, od úderu ale nakonec ustoupil po údajné omluvě Kyjeva.
Při pokusu doplavat do Ceuty utonulo minulý týden 77 migrantů
Při pokusu doplavat z Maroka do španělské exklávy Ceuta utonulo minulý týden 77 lidí. Podle agentury AFP to v úterý uvedl orgán odpovědný za identifikaci obětí, který je složen z forenzních expertů a odborníků španělského četnictva.