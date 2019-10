Kvalita výuky na českých školách je podle většiny lidí dobrá, nejlíp hodnotí gymnázia

Více než polovina Čechů je nadále přesvědčena o tom, že kvalita výuky na českých školách je dobrá. Nejlépe z hodnocení vycházejí stejně jako v předchozích letech gymnázia a základní školy. Na opačném konci žebříčku jsou odborné školy, přesto se jejich hodnocení od loňského roku mírně zlepšilo. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

"Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje nad záporným i v roce 2019," uvedli autoři průzkumu.

Kvalitu vzdělávání na českých gymnáziích kladně ocenilo 70 procent dotázaných a o dva procentní body méně pozitivních hlasů dostaly základní školy. Vysokoškolské vzdělávání pozitivně vnímá 65 procent lidí, výuku na středních odborných školách s maturitou a na vyšších odborných školách tři pětiny občanů. Dvaapadesát procent lidí se pozitivně vyjádřilo o středních odborných učilištích.

V porovnání s loňským rokem se hodnocení nijak výrazně nezměnilo. Výjimkou jsou vyšší odborné školy, u kterých se počet kladných hodnocení zvýšil o čtyři procentní body.

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jsou Češi relativně stabilní i v názorech na to, co jim vzdělání dalo. Na prvních dvou místech zůstává, že jim poskytlo všeobecný přehled a kvalifikaci v oboru. Uvedly to zhruba čtyři pětiny dotázaných.

Více než tři pětiny rovněž uváděly, že školy posílily jejich smysl pro odpovědnost, naučily je vytvářet si vlastní názor a rozšířily jim kulturní přehled. Polovina lidí rovněž uvedla, že se díky vzdělávání naučili jednat s lidmi a orientovat se ve světě.

Proti loňskému roku se nejvíce, o šest procentních bodů, zvýšil počet lidí souhlasících s tvrzením, že vzdělání je naučilo jednat s lidmi. O čtyři body přibylo i občanů, podle nichž jim vzdělání posílilo smysl pro odpovědnost, naučilo je vytvářet si vlastní názor a rozšířilo jim kulturní přehled.

U otázky, zda je v Česku každému umožněno dosáhnout vzdělání odpovídající jeho schopnostem, převážilo mínění, že tomu tak je. Přesvědčeno je o tom podobně jako v uplynulých letech přes 70 procent dotázaných.

CVVM také zjišťovalo, jak je český vzdělávací systém podle lidí úspěšný v rozvíjení určitých schopností a dovedností. "Obecně lze říci, že většinu vlastností se podle obyvatel České republiky daří školskému systému rozvíjet. S výjimkou kázně a disciplíny a morálních hodnot, kde je součet kladných odpovědí okolo čtvrtiny, byl podíl zastoupení souhlasných odpovědí nadpoloviční," uvedli autoři průzkumu, který provedli v první polovině září mezi tisícovkou lidí.