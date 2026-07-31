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Kvalita ovzduší se zhoršuje. Meteorologové vyhlásili v několika krajích smogovou situaci

ČTK

Meteorologové v pátek odpoledne vyhlásili v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Smogová situace platí i v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Podle výstrahy nadále trvá situace rovněž v Ústeckém kraji. Lidé by se měli při pobytu venku zejména v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, informoval Český hydrometeorologický ústav.

Smogová situace souvisí s nynějšími extrémně vysokými teplotami vzduchu. Foto je ilustrační.
Smogová situace souvisí s nynějšími extrémně vysokými teplotami vzduchu. Foto je ilustrační.Foto: Aktuálně.cz – Ludvík Hradilek
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Doporučení platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.

Smogová situace souvisí s nynějšími extrémně vysokými teplotami vzduchu. Pátek bude v Česku podle předpovědi mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek.

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Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

„Alespoň na jedné stanici z reprezentativních pro toto území překročil hodinový průměr koncentrací troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový a její překročení je na některé z reprezentativních stanic očekáváno i následující hodinu,“ uvedli meteorologové.

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