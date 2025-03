Kutnohorská sekta: obžalovaná líčila vztah se zavražděným léčitelem, poté zkolabovala

Zubařka obžalovaná z vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty v úterý poprvé vypovídala před soudem, což po celou dobu končícího procesu odmítala. V emotivní zpovědi líčila, jak v ní její partner postupně v souvislosti se smrtí její matky vyvolal pocity viny a dostal ji psychickým nátlakem do "spirály", která vyústila do "neúnosných zvrácených rozměrů" a brutálního fyzického týrání i znásilňování.

Obviněná trvá na tom, že ji muž přiměl i k tomu, aby ho usmrtila. Po dvou hodinách výpovědi rozrušená žena zkolabovala a soud musel přivolat záchrannou službu.

"Byla jsem přesvědčená o tom, že jsem zodpovědná za smrt vlastní matky. Za všechno, co se kolem mě děje. Že nemám nárok na odpuštění, že nemám nárok žít, natož šťastně. Měla jsem pocit, že si to zasloužím," vysvětlila čtyřiatřicetiletá žena, proč od muže neodešla.

Její matka sice zemřela na rakovinu, ale muž, který se prezentoval jako léčitel, zubařce vsugeroval, že si smrt své nejbližší příbuzné přála a způsobila ji.

Později ji přesvědčil i o tom, že v minulém životě byla dozorkyní v Osvětimi. "Tvrdil mi, že jediné, co mě může očistit, je bolest," vzpomínala žena. Detailně pak popisovala i způsoby, jakými ji muž fyzicky mučil. "Byl extrémně posedlý krví. Dokud intenzivně netekla, tak prostě neskončil," řekla.

Ženy po vraždě čekali, že léčitelovo tělo samo zmizí

Usmrcený padesátiletý muž měl kolem sebe užší okruh asi dvaceti lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem. Do okruhu patřila i zubařka, která se v posledním roce mužova života stala jeho partnerkou, a druhá obžalovaná I. S.

Podle obžaloby muže zavraždily v říjnu 2022 v pražském bytě druhé z obžalovaných. Po činu čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když se tak nestalo, společně odešly na policii.

"Chápu, jak šíleně to zní," komentovala to zubařka. "V ten moment, kdy odešel, ve mně byla prázdnota, černá díra, myslela jsem, že nastane světová apokalypsa. Říkal, že mám v očistci připravený speciální kruh, detailně mi popisoval utrpení, kterým tam budu procházet, a že to bude nekonečné. Jenom jsem čekala, v jaké formě to přijde," popsala chvíle po činu.

Uvedla také, že prvního půl roku ve vazbě si myslela, že zešílí. "Postavil kolem mě hrad, tam tomu vládl, tam nás zavřel a tam jsem byla. Když odešel, zůstalo to prázdné a já nevěděla, co s tím. Pak někdo vyndá tu cihlu, kouknete se za tu zeď a začne vám docházet, že všechno bylo jinak," popsala své postupné prozření. "Zůstaly jen obrovské pocity viny a hrůza, se kterou vám nezbývá než doživotně žít," uzavřela.

Obžaloba žádá pro zubařku trest v dolní polovině sazby za předem promyšlenou vraždu, tedy v rozmezí 12 až 16 let vězení. Pro I. S. chce trest na dolní hranici sazby. Za zabití v omluvitelném pohnutí mysli by ženám hrozilo tři až deset let za mřížemi.

