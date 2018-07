Kušnierz uspěl s žádostí o podmínečné propuštění. Žalobce je proti, věc musí projednat znovu soud

Kušnierz u soudu řekl, že pokud by byl propuštěn, má zajištěné bydlení i práci jako administrativní pracovník v zemědělské firmě.

Praha - Obvodní soud pro Prahu 6 dnes vyhověl žádosti o podmíněné propuštění bývalého ředitele ROP Severozápad Petra Kušnierze, uvedl server iDNES.cz. Proti rozhodnutí se ale odvolal státní zástupce, a o podmíněném propuštění tak bude rozhodovat městský soud. Kušnierz si ve věznici odpykává sedmiletý trest za ovlivňování dotačních projektů.

Kušnierz u soudu řekl, že pokud by byl propuštěn, má zajištěné bydlení i práci jako administrativní pracovník v zemědělské firmě. Zároveň uznal, že jako člověk ve vedoucí a manažerské funkci selhal.

Obvodní soud pro Prahu 6 ve svém kladném rozhodnutí přihlédl k tomu, že se Kusnierz ve výkonu trestu se chová řádně, už uhradil peněžitý trest a také byl už jednou na podmínku propuštěn.

Poprvé byl totiž Kušnierz pravomocně odsouzen na pět let za přijímání úplatků a zneužití pravomoci. Ven z vězení se i v tomto případě dostal na podmínku.

To bylo také jedním z argumentů státní zástupkyně proti podmíněnému propuštění. "Vzhledem k tomu, že pan odsouzený byl odsouzen souhrnným trestem, tedy za více trestných činů, tak to svědčí o tom, že to je osoba s tendencí k páchání trestné činnosti," uvedla podle serveru iDNES.cz.

Vzhledem k odvolání žalobkyně proti dnešnímu verdiktu bude o Kušnierzově podmíněném odchodu z věznice rozhodovat Městský soud v Praze.

K sedmiletému trestu za ovlivňování dotačních projektů byl Kušnierz pravomocně odsouzen loni v dubnu Vrchním soudem v Praze. Případ se týká ovlivňování projektů za 1,4 miliardy korun, zhruba 922 milionů korun dotační úřad proplatil. Kušnierz nejdříve vinu odmítal, později ale začal s policií spolupracovat a přivedl ji na stopu dalších podezřelých.

Kromě Kušnierze byli loni na jaře odsouzeni k podmíněným trestům také exnáměstek hejtmana Ústeckého kraje Pavel Kouda, další bývalý ředitel úřadu ROP Severozápad Pavel Markvart a úřednice Irena Kotlanová.