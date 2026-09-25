Kuriozita voleb v Brně: liberální strana s vazbami na extremisty a fotbalové ultras

Komunální volby v Brně jsou mimo jiné ve znamení souboje několika malých stran, jejichž šance se těžko odhadují. Patří mezi ně také formace Za Lužánky. Liberální nátěr hnutí, za které jdou do voleb také bývalí Piráti, ale kazí vazby jiných osobností z jejího nitra i okolí na fotbalové chuligány a extremisty.
Jak už název hnutí Za Lužánky napovídá, jde o formaci, která vznikla ve fotbalové komunitě. A byť voličům nabízí program také v jiných oblastech, jeho nesporný pilíř tvoří cíl postavit nový fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami, kde Zbrojovka hrála od 50. do 90. let minulého století.
V této souvislosti nikoho nepřekvapí, že za formací stojí mimo jiné lidé, kteří tvoří tvrdé jádro fanoušků fotbalové Zbrojovky. Už dříve jsme psali, že jedním ze zakladatelů hnutí je advokát Richard Novák, který na sebe v minulosti upozornil třeba tím, že zastupoval předsedu krajně pravicových Slušných lidí Zbyňka Pernicu.
Vazby na Slušné lidi i JKG
Novák byl jedním ze tří členů původního předsednictva hnutí Za Lužánky. Formace navíc do 19. srpna oficiálně sídlila na ulici Janouškova 7 v Černých Polích, kde má Novák také firmu, která se specializuje na prodej zbraní.
Neonacistickou příchylnost předchozího Novákova hnutí Slušní lidé potvrdilo oficiálně ministerstvo vnitra ve své zprávě z roku 2017. S tím, že „personální substrát skupiny tvoří mimo jiné i osoby s neonacistickou či chuligánskou minulostí“. V minulosti se hnutí „proslavilo“ tím, že jeho zástupci vtrhli na pódium v průběhu kontroverzní divadelní hry Naše násilí a vaše násilí, která se konala v brněnském Divadle Husa na provázku.
Novák byl prokazatelně členem předsednictva hnutí Za Lužánky až do dubna tohoto roku, kdy se v době plánování kampaně stáhl do pozadí.
Tím to ale nekončí. Jedním z kandidátů strany do letošních komunálních voleb byl také Jiří Tajovský. Hnutí Za Lužánky ho původně představovalo jako jednu z klíčových postav, místopředseda hnutí Marek Fišer o něm tvrdil, jak se těší, že mu bude „krýt záda“.
Nakonec z ní byl ale stažený právě kvůli svým problematickým vazbám. Tajovský dlouhodobě zastával extremistické názory, v minulosti podporoval Slušné lidi a jejich nápady na domobranu. Sám podniká v bezpečnostním odvětví a má vazby také na radikální skupinu fotbalových chuligánů Johny Kentus Gang (JKG).
A aby toho nebylo málo, na kandidátce hnutí na magistrát Brna i městskou část Brno-střed je doteď Lukáš Kučera. Jeden ze zakladatelů JKG, tedy uskupení s neonacistickými vazbami, kteří na svých výjezdech nejen s týmem Zbrojovky vyhledávali rvačky.
Také kvůli tomu ho protiextremistické oddělení policie oficiálně ve své zprávě v roce 2002 označilo za nejmilitantnější fotbalový gang u nás.
Johny Kentus Gang navázaný na hooligans scénu se ve své době úzce personálně prolínal s hnutím Národní odpor a neonacistickou scénou na jižní Moravě. Upozornili na sebe mimo jiné například útoky na mladé lidi, z nichž někteří skončili se zlomeninami v nemocnicích, nebo zapalováním lidí bez domova.
Lukáš Kučera v roce 2018 kandidoval proti bývalé předsedkyni Strany zelených a dlouholeté starostce Janě Drápalové v Novém Lískovci právě za Pernicovy Slušné lidi. Dle informací redakce byl jedním ze zakladatelů formace JKG, vystupoval pod přezdívkou Křupíno a takto se i zvěčňoval při chystání starého stadionu na rozlučku fotbalisty Petra Švancary v roce 2015. Což lze dohledat na jeho facebookovém profilu.
A nakonec: mezi viditelné fanoušky hnutí patří také Klára Samková, která podporu hnutí spojuje na svých sítích se svou kandidaturou za Stačilo! do Senátu. K hnutí Za Lužánky ji váže dle jejich vlastních slov dlouholeté přátelství (desítky let) se zakladatelem hnutí Richardem Novákem, který je stejně jako ona v civilním povolání advokát.
„Vše odmítáme“
Místopředseda hnutí Marek Fišer přesto naprosto odmítá, že by uskupení bylo jakkoli propojeno se Slušnými lidmi, natož s JKG nebo jinými extremistickými spolky. „Většinu údajných spojitostí už jsme vyvraceli a vysvětlovali v minulosti,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Přiznává ale, že Richard Novák byl u zrodu iniciativy. „Stál v počátcích jako právník při přípravě stanov. V současné době v činnosti hnutí nijak nefiguruje, nevytváří jeho politiku a nekandiduje,“ zdůrazňuje Fišer.
A dodává: „Již dříve se rozhodl ze všech formálních struktur odejít právě proto, aby jeho minulost nebyla zneužívána k antikampani proti našemu hlavnímu cíli – obnově stadionu Za Lužánkami.“
Pokud jde o Tajovského, Fišer připomíná, že na sociálních sítích dohledali příspěvky, které odporovaly stanovám i Etickému kodexu, který každý kandidát hnutí Za Lužánky podepsal. „Protože se jednalo o jasné porušení stanov, reagovali jsme v případě pana Tajovského okamžitě a z kandidátky jsme jej vyřadili,“ říká Fišer.
Přiznává nicméně, že jméno Lukáše Kučery se v tomto kontextu dozvídá úplně poprvé. „V hnutí jej evidujeme jako podnikatele ve stavebnictví a angažovaného občana,“ říká.
Na adresu Kučery pak dodává, že po vypuknutí války na Ukrajině pomáhal zachraňovat ukrajinské uprchlíky. „S ostatními členy hnutí spolupořádal sbírku na pomoc Ukrajině nebo se vypravil jako dobrovolník do jihomoravských obcí zasažených tornádem.“
Proto podle jeho mínění jakákoli domnělá spojitost se Slušnými lidmi nedává logiku. A pokud jde o Kláru Samkovou, tak ta podle Fišera nemá s hnutím nic společného.
„Ani historicky, ani v současnosti. Hnutí ji nijak nepodporuje. Samková si našla společné téma v návratu stadionu Za Lužánky, ale z naší strany se nejedná o žádnou podporu, ani jinou formu politické spolupráce,“ říká.
„U každé kandidátní listiny lze očekávat, že její kandidáti budou výběrem skupiny, ze která vznikla,“ glosuje situaci v hnutí Za Lužánky politolog Michal Pink.
„Pokud vnímáme Stranu zelených jako ochránce životního prostředí, tak lze očekávat, že na její listině budou ekologové. Podobně pokud máme politické hnutí fotbalových fanoušků, lze očekávat, že na její listině se najde i ten, kdo odpaluje na stadionu pyrotechniku a v minulosti patřil k organizátorům pouličních nepokojů,“ dodává politolog.
Zda se tak budou chovat v případě zvolení i na zastupitelstvu, to ale podle Michala Pink zatím nevíme.
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