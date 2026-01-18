Kupku bych nepodceňoval. ODS si ale musí uvědomit, že má zkreslená data, míní expert

Politolog Aleš Michal, který se po celou sobotu pohyboval na kongresu ODS, v rozhovoru popisuje, co pro nejsilnější pravicovou stranu znamená volba Martina Kupky do čela. Nebo čemu bude jeho nové vedení čelit. Hovoří o zákulisních dohodách i o syndromu velkých stran.
Martin Kupka obdržel ve volbě předsedy ODS takřka dvě třetiny hlasů. Což vzhledem k tomu, že proti sobě měl regionálního politika, není zase tak moc. Jak to čtete?
V ODS je přítomný hlad po změně. A je to přirozené. V uplynulých čtyřech letech identita strany splynula s identitou koalice Spolu, je tedy dnes na rozcestí. O změně mluvili oba kandidáti. Radim Ivan o radikální, Martin Kupka o změně opatrné.
Ale i on jako člověk spojený s Fialovou érou k takovým proklamacím přistoupit musel. Radim Ivan navíc vedl šikovnou marketingovou kampaň, strukturu strany si skutečně takříkajíc osahal.
Nakonec také relativně uspěl – svůj hlas mu dala víc jak čtvrtina delegátů. Co to podle vás znamená pro něj a co pro stranu?
Pro něj to znamená předně závazek do budoucna. Radim Ivan se prezentoval jako nejistá investice vedle jisté minulosti. Tedy řekněme, že touto terminologií má nyní v ruce i nějaký kapitál.
Ivan není neznámý, buduje platformu Česko plus, která přichází s originálními programovými návrhy. Čekám, že bude v těchto aktivitách pokračovat a že na stranu nezanevře.
Jak hodnotíte projev odcházejícího předsedy Petra Fialy?
Oproti tomu, na co jsme od Petra Fialy zvyklí, byl ten projev poměrně ostrý. Pojmenoval některé nedostatky, které strana má. A strana je tvořená členy, jsou to lidské nedostatky.
Má pravdu v tom, že Spolu neodchází z české politiky pokořené, nicméně i tak bych čekal víc kritické reflexe vlastní éry. Za Petrem Fialou ale zůstává vedení pětikoaliční vlády v době bezprecedentní krize. To je obdivuhodný výkon.
Pro českou politiku obecně je dobře, že neodchází zahořklý ani zhrzený. Ještě ho nějaká politická budoucnost čeká, možná v Senátu.
Z dosavadní debaty na kongresu mám dojem, jak kdyby se delegáti nedokázali shodnout, zda ve volbách uspěli, nebo zda je naopak prohráli. Čím to podle vás je?
Je dobře, že se debata rozproudila. Mrzí mě ale potřeba některých delegátů vyřizovat si skrz otázky osobní účty s kandidáty. Když se jeden z delegátů zeptal Radima Ivana na to, kdo ho ve volbách v Ostravě-jihu porazil, působí to zvláštním dojmem. Tohle ale není rys jen ODS.
Co se týče volebního výsledku, je důležité, jakou perspektivu zvolíte. Objektivně to nebyla výhra: výhrou by byla obhajoba vládní pozice. Spolu si ale nepřipsalo debakl, což někteří předpovídali.
Ale přesto: sázka na Martina Kupku je v každém případě sázkou na kontinuitu a minimální změny. Může to stačit?
To hodně záleží na tom, co předseda Kupka skutečně bude implementovat. Když například uvidíme nárůst členské základny, bude to měřitelný úspěch.
Pokud chce živou stranu schopnou produkovat kvalitní program a osobnosti, jen marketing nestačí. Vnímám ale i naděje, které jsou v něj vkládány. Nebylo by fér mu nedat šanci. Výsledky jeho práce budou totiž měřitelné jasně.
Radim Ivan vnesl do debaty na české poměry radikálními návrhy – osobně mne zaujalo volání po přímé volbě předsedy a po primárkách. Nemohlo by něco takového vnést do života tradičních stran novou energii?
Radim Ivan tím zamýšlel dozajista větší otevření členům. Pokud by přišlo hodně nových, tak by se to pak ve volbě předsedy rychle projevilo. Z tradičních stran s tím kdysi experimentovala ČSSD Jiřího Paroubka, ale neuchytilo se to.
Delegátský systém určitě svůj smysl má, je ale otázka, jestli se v něm dá vyhnout vlivu zákulisních tlaků. Nemám na přímou volbu předsedy silný názor. Zároveň si ale nemyslím, že je tím zásadním, co řadové členy aktivizuje.
Právě proto se na to ptám: kongres ODS zatím působí jako režírovaná hra. Už i já jsem měl na konci týdne informaci, že z volby prvního místopředsedy odstoupí Martin Červíček. To se nakonec také stalo…
V ODS je dlouhodobě znatelný vliv silných regionů v čele s Prahou. Probíhají zákulisní vyjednávání, dohody. ODS se tím ale zásadně neliší od jiných stran podobného typu.
A ještě jedna věc: celá řada projevů byla o tom, že ODS musí být napříště už konečně ta správná a autentická pravice. Nehraje se ale o něco jiného? Nejsme přece jen v ohnisku bitvy o demokracii s populisty a pravicovými extremisty?
Je to obojí. Střet s populismem je samozřejmě významný, ale ten levopravý tu je přítomný pořád taky. Myslím, že Petr Fiala to ve svém projevu pojmenoval správně, když uvedl, že nový je úpadek levice.
Soudobá politika se vede na více frontách najednou, včetně těch více hodnotových, kulturních. Je to dané rostoucí nebezpečností současného světa.
ODS má samostatně v preferencích nějakých dvanáct, možná čtrnáct procent. V sobotu to ale na kongresu působilo tak, že strana dělala doposud vlastně vše celkem dobře, ve vládě uspěla a těch věcí, které je potřeba změnit, zase tolik není. Vnímáte to stejně nebo vidíte i odvahu k nějakému radikálnějšímu obratu, k něčemu, co by do české politiky vneslo novou dynamiku?
ODS teď svůj výsledek odvozuje od výsledku Spolu. To poskytuje zkreslená data, pokud chce napříště kandidovat samostatně. Jako první si to musí uvědomit, mapovat nálady, oprášit značku. Určitě tím část strany zpohodlněla. Ale je to syndrom velkých stran.
Sociální demokraté se na svých sjezdech taky pořád chovají, jako by měli třicet procent. Do budoucna tak bude hrát silnou roli pokora a snaha zůstat autentickou stranou. Takovou, která je pro lidi srozumitelná a která na ně nepůsobí jen jako mocenský vehikl.
A je Martin Kupka tím typem lídra, který může, obzvlášť se svou povahou umírněného a vždy uměřeného politika, konkurovat někomu, jako je Andrej Babiš se svým predátorstvím?
To uvidíme, já bych ho specificky v tomhle nepodceňoval. Myslím, že bouchnout do stolu umí, že razantní být dokáže. Bude to ale taky otázka momentální nálady a toho, jestli se lidé znovu nepřejí sekáče Andreje Babiše a jeho koaličních partnerů.
Třeba bude právě Kupka tím lídrem do klidné doby, po kterém bude poptávka. Bude to hodně záviset na tom, jaký Babiš bude verze 2029.
