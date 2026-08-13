Kupkova tour za voliči: hlavním soupeřem je Babiš. Kandidát vyhlíží i souboj se STAN

Je letní středa, prázdniny v plném proudu a na ostrůvku v Poděbradech se chystají na další kolo kampaně straníci a kandidáti ODS. V plánu mají asi 60kilometrovou cyklotrasu z Poděbrad do Mladé Boleslavi. V čele „modrého“ pelotonu je předseda ODS Martin Kupka. Cíl pro občanské demokraty je jasný – zvrátit nelichotivé průzkumy a přesvědčit voliče.
V Poděbradech se straníci schází postupně, start je naplánovaný na půl jedné. V cyklistickém úboru nechybí ani Roman Schulz, kandidát do Senátu na Kolínsku. I jeho přijel podpořit předseda Kupka, pro kterého je to už několikátá cyklovýprava za voliči. A další ho ještě čekají.
V lázeňském městě mají na startu drtivou převahu straníci a kandidáti. I když je na místě stánek ODS a po městě byly i plakáty na akci, zájem lidí velký není. Kupka sice s pár místními diskutuje, ale jde spíše o náhodné kolemjdoucí, kteří by se dali spočítat na prstech. Nepomáhá ani to, že je poledne, byť tropická vedra na chvíli polevila.
Schulz předsedu při příjezdu informuje, že v Poděbradech kandiduje hned 11 uskupení. „Jedenáct?“ reaguje překvapeně Kupka. Schulz, který je starostou města, se vedle obhajoby mandátu snaží dostat i do horní komory. „Největší souboj bude asi se starostou Kolína za STAN,“ odhaduje. Jde o Michaela Kašpara.
„A pak tu kandiduje také paní Brzobohatá za ANO,“ vzpomene Schulz někdejší poslankyni současného vládního hnutí. Celkem se o křeslo senátora utká sedm uchazečů. Právě ANO zmiňuje starosta Poděbrad znovu, když přijde řeč na komunální volby. Hnutí v nich ve městě zkouší štěstí poprvé a Schulz si je vědom, jakou sílu má značka Andreje Babiše.
S lehkým zpožděním vyráží cyklistický oddíl ODS směr Nymburk, kterým však jenom projede. Velká zastávka je naplánovaná v Milovicích, kde už podle Kupky přišlo podstatně více lidí debatovat.
Cílem výpravy je ovšem Mladá Boleslav, konkrétně park před výstavištěm, kde je připravené menší pódium, zábava pro děti i pohoštění. I tady ale převažují straníci, kandidáti a podporovatelé ODS.
Během programu pro děti vjíždí na prostranství část „modré“ stáje, někteří účastníci z Poděbrad skončili po cestě. Naopak ale přibyl místopředseda sněmovny Jan Skopeček v cyklistickém. Mezi straníky vyniká, nemá totiž modrý dres.
Strana pak startuje v Mladé Boleslavi kampaň. Lídrem a kandidátem na primátora je Michal Koliáš, který má v ten den narozeniny, což Kupka neopomněl zmínit.
Kupka, který měl v nohách už skoro 60 kilometrů, se po krátkém projevu před několika desítkami lidí jde projít mezi podporovatele. Ti se s ním fotí, někteří i krátce diskutují. Panuje dobrá nálada, Kupka hýří úsměvy. Žádná bouřlivá veřejná debata nad politickými tématy neprobíhá.
Kupka i další kolegové říkají, že hlavní soupeř je pro ně stále hnutí ANO, byť v posledním průzkumu ODS přeskočilo i hnutí STAN.
„Výsledky těch cest po celé republice za léto, kdy jsem pořád někde v debatě s veřejností a v neformální debatě, tak odezva těch, kteří dokonce někteří dali hlas Andreji Babišovi, jsou, že teď vidí, že neplní sliby, vidí, že to, co říkal, se prostě nenaplňuje,“ říká na místě Aktuálně.cz Kupka. A jak dodává, ODS má podle něj energie stále dost.
Šéf ODS už má za sebou cestu po deseti krajích včetně středočeské tour. Do voleb ale plánuje Martin Kupka objet ještě tři kraje. Jediný, který ze své cyklokampaně podle programu zatím vynechává, je Praha.
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