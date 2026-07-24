Kupka vyzval k nejmenování Lašáka do čela Letiště Praha a zveřejnění dokumentů

Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše (oba ANO), aby upustili od jmenování Radomíra Lašáka do čela Letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení, které má opozice za netransparentní.
Novinářům v pátek řekl, že nominace manažera, který je spojen s koncem Českých aerolinií (ČSA), znamená ohrožení státní společnosti, která prokazatelně funguje dobře a vykazuje růst. Společně s Babišovými úvahami o prodeji akcií letiště v roce 2028 podle Kupky jmenování Lašáka vede k podezření, že se chystá něco problematického. Použil i spojení "loupež století".
Ministryně financí podle Kupky lže, když tvrdí, že Letiště Praha se dostatečně nerozvíjí. Vyzval ji, aby jmenování Lašáka zastavila a zveřejnila dokumenty k výběrovému řízení. Pokud se ukáže, že v něm byly chyby, aby vypsala tendr nový. Za extrémně problematické označil informace, podle nichž Lašák neprošel ani do užší šestice z původních devíti kandidátů.
Občanští demokraté nejsou podle Kupky proti pronikání soukromého kapitálu do klíčových organizací státu, musí se tak ale dít při zachování vlivu státu v daných firmách a transparentního postupu. V souvislosti s Babišovými návrhy zmínil i plány s privatizací pardubického výrobce výbušnin Explosia.
Dříve oslovení ekonomové a analytici sdělili ČTK, že případný prodej až 40procentního podílu v Letišti Praha by mohl státu přinést zhruba 25 miliard korun, vzdal by se ale části budoucích dividend.
Ekonomický smysl by podle nich nabídnutí akcií mělo pouze tehdy, pokud stát výnos využije na dlouhodobé investice nebo financování strategických projektů. Pokud by se jednalo jen o jednorázové zalepení schodku státního rozpočtu, považují experti takový krok za nevhodný.
Stávkovou pohotovost vyhlásilo od 21. července pět odborových organizací působících na letišti z obav o další směřování letiště, které vedle prohlášení premiéra o prodeji akcií pramení také z výběru Lašáka do vedení.
Odbory ho spojují se zánikem tradičního leteckého dopravce. Lašák stál v letech 2006 až 2009 v čele ČSA. Období jeho působení provázely zhoršující se hospodářské výsledky dopravce, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace, kterou nakonec přerušila hospodářská krize.
V ČSA následně pokračovaly roky ekonomických problémů a dopadů pandemie covidu-19. Odbory plánují zůstat ve stávkové pohotovosti a počkat na kroky, které nastanou po 1. srpnu, kdy na pozici šéfa letiště a předsedy představenstva Lašák vystřídá Jiřího Pose, jehož funkční období končí na konci srpna. Ministerstvo se ale ve snaze zklidnit situaci na letišti rozhodlo jeho nástup urychlit.
Letiště Praha, které provozuje pražské Letiště Václava Havla, zvýšilo loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) stoupl v roce 2025 také o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Stát jako jediný akcionář Letiště Praha ponechá firmě 80 procent z loňského čistého zisku, oznámila v červnu Schillerová.
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