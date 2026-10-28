Kupka spacák nachystaný nemá. „Na Letnou ale půjdu,“ říká k protestům proti vládě

Předseda ODS Martin Kupka ujišťuje, že opozice je tentokrát plně připravena na to, až se bude snažit vládní většina prosadit v dalším čtení zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu. Kupka Aktuálně.cz sdělil, že se chystá i na velký protivládní protest Milionu chvilek pro demokracii 15. listopadu na pražské Letné.
Martin Kupka byl na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na pražském Staroměstském náměstí tuto neděli a chystá se vyrazit také na další demonstraci v neděli 15. listopadu, která proběhne na Letenské pláni. Odmítá přitom obvinění premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že právě opozice rozeštvává veřejnost a stojí za demonstracemi.
„Vyzývám zástupce vlády, aby přestali dělat z lidí blbce, protože každý ví, že jejich zájmem je od začátku ekonomicky ovládnout veřejnoprávní média a pak jim nasadit náhubky,“ tvrdí Kupka a poukazuje také na to, jak Babiš i předseda vládní SPD a sněmovny Tomio Okamura útočí na novináře.
Když se Aktuálně.cz Kupky zeptalo, co všechno je ochoten udělat pro to, aby zabránil definitivnímu zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, nebyl příliš konkrétní. „Co bude v našich silách,“ prohlásil předseda ODS, který zároveň odmítl, že by ho velmi rychlý postup vládní koalice z pátka na sobotu při schvalování v prvním čtení zaskočil či překvapil.
„Nebyli jsme zaskočení, to by naše reakce vypadala jinak. My jsme hned v prvních minutách jasně popsali, o co se tady jedná a jak je to hloupý a násilný krok, který povede jen k tomu, že veřejnost se naštve,“ říká Kupka.
Na otázku, jestli má případně nachystaný do sněmovny spacák, pokud by se příští projednání poplatků ve sněmovně protáhlo i přes noc, odpověděl, že ho ještě v samotné budově nemá. „Ale jsem připravený vystupovat proti vládnímu návrhu, ať už bude ráno, noc nebo běžná denní doba,“ řekl s tím, že proti zákonu bude protestovat i na Letné.
„Půjdu tam jako občan Kupka, protože mě se snaha vlády týká i jako občana,“ uvedl a rozmluvil se také o povídání s lidmi na demonstraci na Staroměstském náměstí. Na otázku, jestli mu přece jen někdo z přítomných nevyčítal, že přes opozici návrh na změnu placení v prvním čtení prošel, zareagoval negativně. „Naopak zaznívala podpora našim opozičním krokům,“ zdůraznil předseda ODS.