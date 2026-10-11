„Můžeme zasáhnout do vedení Prahy i Brna,“ chválí Kupka ODS. Klíčový post v Senátu chce udržet

Výsledek voleb je podle předsedy ODS Martina Kupky dobrý. Konkrétně třeba v Ostravě nebo Jihlavě. Šéf občanských demokratů ale připouští, že si myslel na lepší místo v Praze i v Brně. A dokonce jsou i města, kde je pro něj výsledek vyloženě zklamáním. Kupka také v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že cítí podporu svých spolustraníků, o jejíž stálosti se už delší dobu spekuluje.
Když se podíváte na výsledky voleb, je to výhra, nebo klausovská nevýhra?
Takový pojem bych pro to nikdy nepoužil. Je to úspěch. Jednoznačně.
I v rámci komunálních voleb je to úspěch?
V mnoha místech jsme posílili. Já jsem si představoval úspěch v Praze i v Brně. Je pravda, že tam se první místo nedostavilo. Ale když se podívám i na to, jak jsme v mnoha významných městech posílili. V Jihlavě, v Ostravě, tam jsme posílili významně, v Teplicích, ve Znojmě a mohl bych vyjmenovat další a další místa.
Určitě třeba ještě v Blansku nebo Trutnově. Ale pak jsou tady města, kde jste významně oslabili. Třeba v Českých Budějovicích, i když tam byla trochu složitá situace s Našim Českem. Nebo v Liberci, kde jste pod pěti procenty.
To je pro mě zklamání.
A jak to budete řešit?
Ukázalo se, že tam, kde jsme dokázali omladit tým a kde jsme dokázali přivést na kandidátky nové tváře, tak tam slavíme úspěchy. To je pro všechny naše kolegy v regionech povzbuzení a jasné sdělení: takhle je potřeba to dělat příště.
Takže budete dávat v Znojmo nebo Pardubice za příklad ostatním?
No nepochybně, nebo Čelákovice, kde jsme znovu posílili, a to na 64 procent, jestli se nepletu. A Jihlavu určitě, Znojmo určitě a Kutnou Horu, kde jsme se dostali nad 40 procent.
Dobře, ale když se podíváme na ostatní okresní města ve Středočeském kraji, tak tam už to přece taková sláva nebyla.
Když bychom výsledky porovnávali, tak mě třeba mrzí, že jsme v Kolíně nedokázali posílit, že tam se nepodařilo naši pozici změnit. Ale neoslabili jsme. A měli jsme tam určitě ambici do zastupitelstva vstoupit.
Vy jste tady říkal, že v Praze ani v Brně to nedopadlo s prvním místem. Považujete i druhé místo za úspěch v konstelaci, jaká nastala?
Náš procentuální zisk nám tam dává příležitost zasáhnout do vedení obou měst, a to velmi významně. Uvidíme, jak dopadnou výsledky vyjednávání a jak se dopočtou ta finální čísla.
My jsme se spolu bavili už několikrát před volbami o tom, kdo je lídrem opozice. Ukázalo se, že to je hnutí STAN?
Myslím, že to, kdo je skutečně lídrem opozice, se bude ukazovat v dalších měsících na sněmovní úrovni. Ale STAN v případě komunálních posílil, to je patrné, to není třeba skrývat. Podle mě bude důležité, aby teď voliči přišli ke druhému kolu senátních voleb.
Jde o to, aby se ukázalo – a to pokládám za důležitý úkol pro následující týden –, že Senát bude dál působit jako pojistka demokracie. Věřím, že se podaří udržet Miloše Vystrčila v čele Senátu i s ohledem na to, že máme realistickou ambici, aby náš klub byl nadále největší v horní komoře. Tohle jsou za mě důležité věci.
Ano, já jsem možná nejostřeji vystupoval, že klíčovým úkolem celé opozice je udržet Senát jako protiváhu současné většiny v Poslanecké sněmovně. Pevně za tím stojím a pokládám to za důležitý společný úkol.
A zmíním také ještě jednu důležitou věc. Podařilo se i díky společnému postupu v mnoha regionech, kde jsme se vzájemně nevybíjeli. V tomto směru tak chci opravdu vytvořit podmínky pro to, aby se současná pozice sněmovní většiny nepřesunula do Senátu.
Pro mě trochu překvapivě se vám toto povedlo i v Hradce Králové. Já jsem si popravdě nemyslel, že postoupí oba kandidáti jak ODS, tak STAN.
Já jsem tohle říkal a říkal jsem to v Hradci Králové.
Máte pravdu.
Říkal jsem třeba i v Praze 9. A všechny ty předpoklady se naplnily.
A když se podíváte do Plzně, nemrzí vás, že jste věřil STAN, že tedy nikoho nepostaví, a nakonec jste kvůli kandidatuře Karla Řehky přišli o senátorský post Lumíra Aschenbrennera?
Já vlastně nechápu úplně dobře ten dotaz. Přeci, když postupujete podle dohod a někdo ji poruší, tak jak byste to mohl ovlivnit?
Já se ptám, jestli vás to mrzí, že jste věřili hnutí STAN, že v Plzni nikoho nepostaví, a nakonec postavili Karla Řehku...
Vy byste někdy v životě litoval toho, že jste někomu uvěřil? To přece v politice takhle fungovat nemá. Mě mrzí, že Lumír Aschenbrenner nebude senátorem. Ale nemohl jsem ovlivnit, jestli někdo naplní dohodu, nebo nenaplní.
Co bude s ODS teď dál po volbách?
Hned v neděli začínáme pracovat na úspěchu v druhém kole senátních voleb. Budeme dál aktivní a dokonce, řekl bych, ještě víc aktivní v tom navrhovat konkrétní řešení jako alternativu současné vládě.
V ekonomické oblasti jsme v tomto týdnu představili konkrétní dva návrhy, které budou zemi posouvat. Představujeme reformu vzdělávání 8 plus 2, reformu pro zdravotní péči. Tohle jsou klíčové věci, kde je důležité, aby veřejnost věděla, že tu existuje alternativa vůči současné vládě. A v tomhle směru jsou pro mě ty senátní volby jednoznační povzbuzení.
Nicméně, když se na to podíváte, tak vy jste vlastně objel celou republiku, tu kampaň jste si zcela evidentně oddřel, přitom ten výsledek je takový…
Počkejte, je dobrý. Já jsem říkal, že v senátních volbách máme obhájit pět senátních křesel. Postupujeme do druhého kola v devíti senátních obvodech. Dokázali jsme posílit v mnoha městech a obcích.
Takže když se na to podíváte jako na celek, tak nemáte pocit, že by ODS měla něco změnit? I v komunikaci navenek?
To je určitě předmětem analýzy, kterou dělám průběžně. A mimochodem to, že analýza probíhá, ukázalo to, že tam, kde jsme dokázali otevřít kandidátky, tak jsme slavili úspěch.
To je věc, která je reálně výsledkem mých aktivit za devítiměsíční období. Tohle jsou už konkrétní plody té práce. To, že máme víc než 2000 registrovaných podporovatelů, víc než 500 nových členů. A ano, čeká nás ještě spousta další práce. A na ni se těším.
Cítíte podporu straníků? Protože se spekulovalo o tom, jestli ji máte, nebo ne.
To byly spekulace, které jsou vždycky atraktivní a ozývaly se od novinářů.
A cítíte podporu straníků?
Cítím.
Takže si myslíte, že budete předsedou až do příštího kongresu ODS v roce 2028?
Přece ze všech těch bodů, na které jsem upozorňoval, a pro které jsem aktivní, tak se potvrzuje, že to tak musí být. Že v okamžiku, kdybychom polevili v komunikaci s veřejností, v kontaktech s lidmi, tak by to nepochybně znamenalo ústup ze současných pozic. Obměna kandidátek, otevřenost té strany, to jsou věci, které pro další úspěch nutně potřebujeme.
Podívejte se na odpověď Martina Kupky (ODS) na dotaz Aktuálně.cu, zda i dosavadní volební výsledky neukazují, že lídrem opozice bude spíše STAN než ODS:
Spotlight LIVE: Vítězové a poražení voleb. Začíná nový boj o moc
Hlasy jsou sečtené, politický boj ale nekončí. Kdo z voleb vyšel posílený, kdo utrpěl citelnou ztrátu a komu výsledky komplikují další politické plány? V živém volebním speciálu Spotlight na Aktuálně.cz rozebereme výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních voleb.
Húsíové udeřili na letiště v Rijádu. Útok má 12 obětí a přes 300 zraněných
Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informoval v noci na neděli saúdský úřad pro civilní letectví.
ŽIVĚ Výsledky voleb: Starostové ovládli první kolo Senátu, ANO bojuje o další mandáty
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
Sbíral trofeje, ale mučil se do mdlob. Teď spadl slavný Němec až tam, kde kila nevadí
Když špičkoví hráči ukončí profesionální kariéru, ale s fotbalem chtějí pokračovat na nižší úrovni, běžně propadají soutěžemi postupně. Niklas Süle, pětinásobný šampion bundesligy a také vítěz Ligy mistrů, to vzal v Německu hopem. Ještě v květnu hrál za Dortmund, teď nastupuje až v deváté nejvyšší lize.