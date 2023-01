Skandál mezi českými kulturisty. Skupina nelegálně prodávala steroidy za miliony

Dvě výrazné postavy české profesionální kulturistiky podle zjištění Aktuálně.cz figurují v trestní kauze, jež povahou a rozsahem nemá v tomto sportu na domácí půdě obdoby. Aktivně se podílely na komerčním prodeji anabolických steroidů. Takové látky jsou zakázané. Jeden ze sportovců už za to dostal pravomocný trest, druhý je obžalovaný.

"Neuznávám slovo doping. Doping je dělat něco zakázanýho, kde nikdo jiný tohle nedělá, aby se obohatil, ojebal lidi a získal nad nima výhodu. Ale my to na týhle úrovni děláme všichni. A pereme se akorát, kdo to udělá líp a sofistikovaněji," řekl v jednom rozhovoru zveřejněném na YouTube kulturista Aleš Bursa.

Bursa je jedním z nejznámějších představitelů české kulturistiky, působí i jako osobní trenér. V rozhovoru mluvil o tom, jak to na české profesionální scéně chodí. Kulturisti pro zvýšení výkonnosti, růst svalů a další fyzické benefity berou steroidy. Ale rozhodují se tak s vědomím všech zdravotních rizik, děje se tak diskrétně.

Jenže Bursa se podle zjištění Aktuálně.cz zapojil do v Česku bezprecedentního projektu. Podílel se na vybudování distribuční sítě pro komerční prodej steroidů široké veřejnosti. Na sociálních sítích se propagovaly coby látky k vědeckým účelům. Soud za to pravomocně potrestal čtyři lidi včetně Bursy, všichni se přiznali. Pátý, kulturista Filip Grznár, je obžalovaný.

Bursa nabízel slevový kód na koupi steroidů

"Prostřednictvím internetového obchodu (…) úmyslným jednáním, po vzájemné dohodě a rozdělení jednotlivých rolí, vedeni společným záměrem neoprávněně získat majetkový prospěch, nabízeli a prodávali (…) přípravky, u nichž si byli vědomi skutečnosti, že obsahují látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem," zní klíčová pasáž verdiktu, jejž Aktuálně.cz získalo.

Bursova role spočívala v reklamě na anabolické látky SARM. Mluvil o nich nejméně ve třech videích na YouTube, kde nabízel i kód s desetiprocentní slevou při nákupu v internetovém obchodu zřízeném a provozovaném dvěma jinými členy skupiny. Také je propagoval na svém účtu na sociální síti Instagram.

"Aleš Bursa, jenž je známou osobou v oblasti kulturistiky a osobním trenérem, vykonával marketingovou činnost směřující ke zvýšení povědomí o prodeji látek SARM," stojí k jeho úloze v rozsudku, jenž loni v říjnu padl u Obvodního soudu pro Prahu 5. Vynesl ho senát soudkyně Petry Kreuzmannové.

Zisk tří milionů korun za zdravotní riziko

Látky SARM obsahovaly ibutamoren, ligandrol, oxymetholon a dehydrochlormetyltestosteron, které se na základě nařízení vlády z roku 2009 považují za anabolické steroidy. Podle zákona je jejich distribuce za jiným než vědeckým či lékařským účelem trestná. Jejich užívání s sebou nese několik zdravotních rizik.

"Může docházet k poškození kardiovaskulárního systému ve formě hypertenze (vysokého krevního tlaku, pozn. red.), vzniku krevních sraženin a poškození tepen. Tyto potíže mohou vést až k srdečnímu infarktu nebo cévním mozkovým příhodám," uvedla předloni na podzim policie, když skupinu, tehdy ještě bez uvedení jmen aktérů, obvinila. Další hrozbou je poškození jater.

Skupina přitom na webové stránce, kde provozovala online obchod, ke steroidům uváděla, že slouží k vědeckým účelům a že nejsou doplňkem stravy ani lékem. Tím se však jen chtěla krýt. Takto od dubna 2020 do září 2021 doručila po Česku 2793 zásilek za 7,1 milionu korun. Čistý zisk měla 3,1 milionu. Bursův podíl činil 767 tisíc.

"V amatérském sportu tyto látky od začátku nedoporučujeme, vůbec sem nepatří. Je to primárně zdravotní riziko. Co se sebou dělají muži a ženy v profesionálním sportu, o tom se radši ani nesnažím přemýšlet," řekl Aktuálně.cz Roman Hajabáč, předseda Svazu kulturistiky a fitness České republiky, který zastupuje amatéry.

Nejpřísnější podmíněné tresty

Bursa za výrobu a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem dostal podmíněný trest tři roky vězení se zkušební lhůtou pěti let a pokutu 300 tisíc korun. Jde o nejpřísnější podmíněný trest, jejž lze udělit. Zahrnoval i to, že policie našla u kulturisty doma několik desítek mililitrů dalších anabolických steroidů pro osobní potřebu.

"Nebyl jsem zbaven mlčenlivosti. Sděluji vám, že můj klient je velmi čestným člověkem, opravdovým sportovcem a v celé věci byl osobou, která byla uvedena v omyl," sdělil Bursův právní zástupce Miroslav Ťupa. Jeho klient však stejně jako ostatní tři odsouzení uzavřel s žalobcem dohodu o vině a trestu, kterou schválil soud a jež zahrnovala přiznání.

Se stejným trestem za totožné provinění jako Bursa odešli od soudu další dva aktéři kauzy, Ondřej Kavka a Tomáš Drobný, jen Kavka zaplatil na pokutě o sto tisíc korun víc. Čtvrtá odsouzená, Michaela Klementovičová, vzhledem k okrajovější roli ve skupině dostala trest 150 hodin obecně prospěšných prací a pokutu 20 tisíc korun.

"Bohužel vám musím sdělit, že mi pravidla profesionální etiky znemožňují, abych vás v této věci o čemkoliv informoval a ani klienti mě mojí povinnosti mlčenlivosti nezprostili," řekl Aktuálně.cz právní zástupce odsouzených Kavky a Drobného Ondřej Kuchař. S Klementovičovou se redakci spojit nepodařilo.

Látky kupovali z Číny

Skupina si základní látky, zmíněný ibutamoren nebo ligandrol, zakoupila v Číně od výrobců nebo prostřednictvím online obchodu. Následně si je nechala dovézt do Česka. U zdejší specializované společnosti pak aktéři objednali zpracování látek do kapslí a jejich vložení do plastových lahviček, aby se daly prodávat.

Kavka koupil internetovou doménu, na níž běžel online obchod, jehož webové stránky nechal opět zřídit Kavka. Doménu poté koupil Drobný, který ji podle rozsudku "konspirativně" převedl na společnost se sídlem v Anglii. Skupina tuto firmu uváděla jako oficiálního prodejce látek SARM.

Drobný také zřídil účet, z nějž se hradil provoz online obchodu a kam chodily platby od zákazníků. Kavka s Drobným zároveň zaplatili reklamu na steroidy zobrazovanou na sociálních sítích Instagram a Facebook. Propagace látek SARM se objevovala také na jednom významném českém slevovém portálu.

Pátou postavou kauzy je profesionální kulturista a zápasník smíšených bojových sportů (MMA) Filip Grznár. Stejně jako Bursa na svých účtech na sociálních sítích podporoval prodej steroidů, je kvůli tomu obžalovaný z výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem. Na rozdíl od ostatních se nepřiznal. Hlavní líčení s ním proto stále běží.