Mike Trafik: Je to srandovní, lidé platí tisíce za živé talkshow. Vidím úpadek zábavy

"Dozvěděl jsem se, že v Praze končí během jednoho roku několik zásadních klubů," upozorňuje Michal Řepka alias Mike Trafik, který se na hudební scéně pohybuje už 25 let. Upozorňuje, že nejde o malé prostory, ale místa s kapacitou víc než pět set lidí. "A to je Praha. Tohle se v diametrálně větším měřítku děje po celé republice," konstatuje.

Pozn. redakce: V rozhovoru zazní, že letos končí pražský Cross Club. Není to pravda.



Známý český hudební producent má za to, že se zábava centralizuje. "Tím třeba narážím na koncerty v halách, kdy lidem nevadí vytáhnout z kapsy dva tisíce korun nebo i víc za lístek. V tomhle vidím nějaký úpadek," říká s tím, že lidé dnes daleko méně podporují lokální kulturu v místě, kde žijí.

"Do toho na mě skáče reklama na televizní talkshow, které jsou vyprodané v nějaké hale. To mi prostě přijde úplně srandovní." A podobně to prý funguje v gastronomii, ve které Mike Trafik podniká.

"Mizí malé hezké lokální věci, které mají atmosféru, a začínají fungovat hodně řetězce. Ta síla je prostě v nějakých unifikovaných věcech. Bohužel se tam ale ztrácí originalita, atmosféra a nějaký genius loci. A to si myslím, že je škoda," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-08:28 Jaké zprávy Mikea Trafika v poslední době rozhodí? Je v české společnosti možný dialog? Jaké bylo hrát s Vladimirem 518 před ruskou ambasádou v Praze?

08:28-14:58 Co pro něj znamená vyjadřovat se hudbou? Co obnáší udržovat při životě klubovou scénu? Proč v Praze a jinde v republice končí velké kluby?

14:58-20:28 Jak se za čtvrt století proměnilo jeho publikum? A jak dlouho trvalo, než se odvážil vystoupit před lidmi? Co říká na hvězdy a talenty současné světové rapové scény?

20:28-30:44 Má nějaký hudební producentský sen? Jaké bylo hrát na Oktagonu? Jak se mu daří v gastro průmyslu? A je rodičovství jízda na horské dráze?

PSH & Zuzana Tvarůžková - Co se nelíbí