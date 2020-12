Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) obdrželo od Evropské komise potvrzení o pokračování programu COVID lázně. Připraví novou výzvu, ve které chce prodloužit uplatnění slev na pobyt v lázních nejméně do března, s možností dalšího pokračování až do června příštího roku. Na twitteru to dnes uvedla ministryně Klára Dostálová (za ANO).

MMR už dříve doporučilo klientům a lázeňským zařízením, aby se pokusili domluvit na náhradním termínu pobytu. Poukaz na pobyt by po domluvě měli lidé moci uplatnit i v novém roce, po prodloužení programu bude pokračovat i platnost voucherů vygenerovaných letos.

Státem dotované poukazy jsou v programu COVID lázně dostupné od 1. července. Podle informací na webu Kudyznudy.cz bylo k dnešním 10:00 využito 48 982 poukazů na slevu 4000 korun na pobyt alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur. Kapacity mnoha lázní se zaplnily brzy po spuštění programu.