Kulturní život se zastavil. Pomůže stát nahradit ztráty? Ptejte se ministra Zaorálka

před 2 minutami

Ptá se: Alice Blechová

Dobrý den pane ministře,

čeká nás budoucnost, kdy se budeme muset uskromnit všichni. Vláda sice rozhodla o uzavření divadel, muzeí, galerií ad, ale to ještě neznamená, že by měla hradit nějaké ztracené zisky. Divadel je hodně. Je až s podivem, že se mohla uživit všechna. Některá za velké grantové pomoci státu a měst. Myslím, že když některé zkrachuje, nic se nestane. Mohou dělat něco jiného. Vždyť je tolik profesí, kde chyběli lidé. Že vystudovali DAMU, ještě neznamená, že to musí dělat celý život. Peníze budou třeba prioritně tam, kde se něco vyrábí a ve školství, zdravotnictví . Čím dřív se na to umělci připraví, tím to pro ně bude lepší. To se samozřejmě netýká všech umělců. Myslel jste už na to, že by bylo dobré začít připravovat a nabízet rekvalifikace?