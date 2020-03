Kulturní život se zastavil. Pomůže stát nahradit ztráty? Ptejte se ministra Zaorálka

před 2 minutami

Ptá se: Knihkupec

Dobrý den, pane ministře, rozhodnutí vlády zavřít knihkupectví je naprosto likvidační pro celý obor, i kdyby mělo trvat jenom do pátku. Napište prosím, jestli nám vláda pomůže a to hned, musíme se podle toho zařídit. Pomoc za 2 měsíce nebo složitými formuláři ministerstva, které se budou jako obvykle vyřizovat tři čtvrtě roku, není k ničemu, do té doby zkrachujeme a přežijí jenom ti, kdo za sebou mají miliardářské vlastníky. Potřebujeme na 100% vědět, jestli nám stát pomůže teď, dnes, zítra, nebo jestli máme vypovídat nájemní smlouvy tento týden. Každý týden navíc to jsou stovky tisíc korun, které nemohu zaplatit z vlastní kapsy, nemám na to. Nikdo na to nemáme. Je to opravdu urgentní.