Britská policie obvinila amerického herce Spaceyho ze sexuálního napadení tří mužů

Britská policie v pondělí oznámila, že obvinila amerického oscarového herce Kevina Spaceyho ze čtyř případů sexuálního násilí, kterého se měl dopustit na třech mužích ve Velké Británii. "Byl také obviněn z toho, že přiměl osobu k sexuálním aktivitám bez jejího souhlasu," uvedla londýnská Metropolitní policie. Spacey má stanout před soudem ve čtvrtek.

Podle policie došlo k útokům v období od března 2005 do dubna 2013 - ke čtyřem v hlavním městě a k jednomu v hrabství Gloucestershire. Jednalo se o jednoho muže, kterému je nyní 40 let, a dva muže, kterým je nyní 30 let.

Není to poprvé, co podobným obviněním herec čelí. Už v roce 2017 se přihlásily tři desítky mužů, které měl Spacey obtěžovat nebo napadnout. K soudu se ale tehdy dostal pouze jediný případ, i ten byl ale nakonec stažen.

Skandál kolem herce Kevina Spaceyho odstartoval v říjnu 2017 obviněním o 12 let mladšího hereckého kolegy Anthony Rappa. Spacey se jej údajně před třemi desítkami let pokoušel svést. Rappovi tehdy bylo 14 let. Spacey se mu za "nevhodné chování" omluvil.

"Upřímně si to nepamatuji. Pokud jsem se skutečně choval tak, jak popisuje, dlužím mu nejhlubší omluvu za hrubě nevhodné opilecké chování," prohlásil tehdy Spacey. Počet obvinění vůči úspěšnému herci však začal narůstat.

V roce 2019 stanul Spacey před soudem v americkém státě Massachusetts, byl obviněn, že na ostrově Nantucket sexuálně obtěžoval osmnáctiletého mladíka, kterého se navíc snažil opít, přičemž pití alkoholu je v Massachusetts povoleno až od 21 let. Herec se nařčením bránil, tvrdil, že nehodlá platit za něco, co neudělal. Americká prokuratura tehdy obvinění stáhla kvůli nedostupnosti informací obžalovaného. Poškozený totiž s odvoláním na pátý dodatek ústavy odmítl před soudem vypovídat.

Herec známý z filmů Sedm nebo Americká krása se na podzim 2017 na vrcholu kampaně MeToo stal jedním z hlavních terčů obvinění po vypuknutí skandálu kolem producenta Harveyho Weinsteina. Ze sexuálního obtěžování jej nakonec nařkly tři desítky mužů, k soudu se zatím dostal jediný případ. V něm nakonec prokuratura v roce 2019 obvinění stáhla.

Herec přišel o řadu rolí. Filmová společnost Netflix jej vyhodila ze seriálu Dům z karet, režisér Ridley Scott vystřihl jeho postavu z téměř hotového filmu Všechny prachy světa a scény přetočil s Christopherem Plummerem.

