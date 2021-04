Kulhánek: Pokud Moskva neumožní návrat českých diplomatů, vyhostíme další Rusy

Rusko má čas do čtvrtečních 12:00, aby umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. Pokud tak neučiní, ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) ve čtvrtek odpoledne rozhodne o snížení počtu pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě.

"Zareagovali jsme jako suverénní země v reakci na zjištění ohledně výbuchu ve Vrběticích. Vzhledem k rozdílu ve velikosti našich ambasád vyhoštění 18 ruských zpravodajců ničím neohrozí fungování ruské ambasády v Praze," řekl Kulhánek na tiskovém briefingu po večerním jednání s ruským velvyslancem v Česku Alexandrem Zmejevským.

"Protireakce ruské strany vyhostit 20 našich diplomatů včetně zástupce velvyslance byla nepřiměřená a de facto paralyzovala fungování naší ambasády," shrnul a dodal, že u ruského velvyslance proti tomuto kroku protestoval.

"Panu velvyslanci jsem oznámil, že Rusko má čas do zítra do 12:00, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných diplomatů zpět na velvyslanectví ČR v Moskvě. Pokud se nebudou moci vrátit do Moskvy, pak hned zítra rozhodnu o snížení počtu pracovníků na ambasádě Ruské federace v Praze tak, aby odpovídal současnému stavu na českém velvyslanectví v Moskvě," oznámil Kulhánek.

Na postupu panuje podle Kulhánka shoda mezi ním, prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Mluvit s Ruskem formou požadavků nemá perspektivu, reagoval na krok české diplomacie mluvčí Kremlu.

S kroky nového ministra souhlasí i někteří představitelé opozice. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jsou kroky Kulhánka v souladu se středečním usnesením Poslanecké sněmovny. Šéf lidovců Marian Jurečka pokládá postup Kulhánka za správný, také podle místopředsedy ODS Martina Kupky naplňuje požadavek sněmovny.

Chválím nového ministra zahraničí za jeho sebevědomé rozhodnutí ohledně vyhoštění diplomatů, které navíc naplňuje usnesení @SpoluKoalice přijaté na plénu PS.



Doufám, že tohle stanovisko vydrží i názorové veletoče premiéra a tlak prezidenta. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) April 21, 2021

Senát označil útok ve Vrběticích za akt státního terorismu a vyzval vládu k vypovězení smlouvy s Ruskem a ruských diplomatů z Prahy až na jednoho. Horní komora také doporučit vládě projednat kauzu v Radě bezpečnosti OSN a také orgánech NATO a EU a požádat členské země o podporu a pomoc. Vláda by podle Senátu měla využít "všech nástrojů a možností, které České republice členství v uvedených organizacích poskytuje".

V Česku je stále přes sto pracovníků ruského velvyslanectví

Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Kulhánek zopakoval, že jeho fungování je paralyzováno.

"Vzhledem k rozdílu ve velikosti našich ambasád vyhoštění 18 ruských zpravodajců ničím neohrozí normální fungování ruské ambasády v Praze. Protireakce ruské strany vyhostit 20 našich diplomatů včetně zástupce velvyslance byla nicméně nepřiměřená a de facto paralyzovala fungování naší ambasády," řekl Kulhánek.

Podle informací Českého rozhlasu měla ruská ambasáda před pondělním vyhoštěním části pracovníků zhruba 120 zaměstnanců, z toho 43 diplomatů. Aktuálně je v Praze přes 20 ruských diplomatů, zatímco v Moskvě zbývá pět českých, uvedl rozhlas na Twitteru.

