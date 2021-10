Odebrání pasu Nejedlému jsme zvažovali několik dní, bylo třeba reagovat, říká ministr

Pražské letiště v září odbavilo téměř 654 000 cestujících. Meziročně je to asi o 63 procent více, zároveň je to však asi o dvě třetiny méně než v předkrizovém období. Nejvíce se v uplynulém měsíci létalo z Prahy do Amsterdamu. Vyplývá to ze statistik Letiště Praha. V současnosti se z Prahy létá do více než stovky míst.

Celkově přes letiště cestovalo za prvních devět měsíců letošního roku 2,73 milionu cestujících. Meziročně je to asi o pětinu méně, do loňských statistik se totiž promítá ještě začátek roku před vypuknutím koronavirové krize. Zatím nejvíce pasažérů letos cestovalo přes letiště v srpnu, a to skoro 700 000. Šéf Letiště Praha Jiří Pos už dříve odhadoval, že na podzim budou počty cestujících znovu klesat.

Nejoblíbenější destinací byl v září Amsterdam, následovaly izraelský Tel Aviv a egyptská Hurghada. Ze zemí byly nejvytíženější linky do Řecka, dále Španělska a Itálie. Během uplynulého měsíce se na pražském letišti uskutečnilo přes 7733 vzletů a přistání, což představuje nárůst o 61 procent proti loňskému září.