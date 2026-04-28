Kubovo hnutí Naše Česko posiluje: Daczická odchází z ODS

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Prohlásila to v úterý. Fungování středočeské koalice Starostů a Spolu, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů, to podle ní neovlivní. Hlasovat chce jako dosud a ráda by i zůstala v klubu ODS.
"Rozhodně žádnou koalici ohrozit nechci a za mě bych ráda zůstala v klubu ODS, ale samozřejmě to nezáleží jen na mě," uvedla Daczická. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý sdělila, že se informaci dozvěděla jak od Kuby, tak od Daczické.
"Ujistili jsme se, že na stávající koalici nechceme nic měnit. V jakém klubu bude nyní paní Daczická zařazena, záleží na našich partnerech z ODS. Já osobně i moji kolegové jsme měli s paní Daczickou vždy velmi korektní a dobré vztahy a nevidím důvod, proč by to mělo být v budoucnu jinak," dodala Pecková. Vyjádření ODS ČTK zjišťuje.
Daczická členství v ODS ukončila v pondělí. Uvedla, že v poslední době byla svědkem a často i nechtěným účastníkem mnoha vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se mnohem víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče. "Taková politika mě nebaví. A nebaví mě ani za každou cenu pořád na někoho útočit," uvedla. Kubova práce je podle ní příkladem toho, jak by se politika měla dělat.
Daczická chce být dál předsedkyní výboru pro kulturu. "Nebylo mi sděleno, že by se v tomto ohledu něco měnilo," řekla. Zda zůstane i městskou radní v Kutné Hoře, neví, ale ona sama se k žádné změně nechystá. "Jestli někdo třeba uváží, že to nějakou změnu chce, tak to já neovlivním. Bude záležet, jak se zastupitelstvo rozhodne, nebo nerozhodne," dodala.
Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druzí Starostové mají 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora a PRO má čtyři zastupitele. Na pátém místě skončilo Stačilo! se třemi mandáty. Starostové se domluvili na koalici se Spolu.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.
