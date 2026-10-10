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Kuberův „modrý ostrov“ se potápí. Co zbylo z bašty ODS, která se obrátila k Babišovi

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Teplicím se za letitého primátora Jaroslava Kubery přezdívalo „modrý ostrov v rudém moři“. Zatímco okolní sever Čech býval baštou levice, lázeňské město dlouhé roky pevně držela v rukou ODS. Sudetské město se ale mění. Poslední čtyři roky na radnici „kraluje“ ANO primátora Jiřího Štábla a odkaz legendárního senátora a kuřáka z ODS pomalu bledne. Samotné Tepličany přitom už trápí úplně jiné věci.

Jaroslav Kubera, dlouholetý primátor Teplic a senátor, vtiskl městu na desítky let výraznou politickou tvář. Město bývalo baštou ODS, nyní ale tato strana po čtyřech letech vlády hnutí ANO hledá cestu zpět na radnici.
Jaroslav Kubera, dlouholetý primátor Teplic a senátor, vtiskl městu na desítky let výraznou politickou tvář. Město bývalo baštou ODS, nyní ale tato strana po čtyřech letech vlády hnutí ANO hledá cestu zpět na radnici.Foto: Koláž Aktuálně.cz – Archiv Aktuálně.cz, Daniel Kraus
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Když přijíždím do Teplic, první, co mě udeří do očí, není lázeňská kolonáda ani upravené parky, ale předvolební grafický smog.  

Plakáty jsou na Benešově náměstí prakticky všude. O kousek dál, u radnice, jsou vyskládané billboardy a transparenty. Nejen místních uskupení jako Volba pro Teplice nebo Spokojené Teplice, ale i celostátních hráčů jako SPD či Motoristé, kteří kralují náměstí třímetrovým transparentem s obličejem Petra Macinky.  

Předvolební kampaň je v Teplicích vidět téměř na každém kroku. Vedle místních uskupení se o pozornost hlásí také celostátní strany – a Motoristé svůj prostor ovládli třímetrovým transparentem s tváří Petra Macinky.
Předvolební kampaň je v Teplicích vidět téměř na každém kroku. Vedle místních uskupení se o pozornost hlásí také celostátní strany – a Motoristé svůj prostor ovládli třímetrovým transparentem s tváří Petra Macinky.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Neméně viditelný je plakát ODS. A právě tady potkávám pětasedmdesátiletého Jiřího, který se na jeden z nich dívá poněkud kysele.  

„Největší problém je tu Hanza,“ odpovídá bez rozmýšlení na moji otázku, co Tepličany teď nejvíc trápí. Mluví o Hynku Hanzovi, šéfovi místní „odéesky“ a dlouholetém primátorovi po Kuberovi, který teď znovu bojuje o radnici. 

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ODS se v Teplicích pokusí vrátit do vedení města. Její místní představitelé navazují na éru Jaroslava Kubery, jenže část obyvatel už někdejší slávu strany vnímá jinak.
ODS se v Teplicích pokusí vrátit do vedení města. Její místní představitelé navazují na éru Jaroslava Kubery, jenže část obyvatel už někdejší slávu strany vnímá jinak.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

„Myslím, že to kouzlo a síla ODS tady byly hodně tou osobností. Stálo to na Jardovi Kuberovi. Hanza po něm jen všechno převzal, nic víc. Dostal to od něj na stříbrném podnose,“ říká Jiří. 

Právě na Kuberu ale Jiří vzpomíná smířlivěji. „Jarda byl poměrně normální chlap, několikrát jsem ho potkal tady po městě. Ale politicky nám moc nepomohl, lidem nepřidal a hlavně se to tady celý zprivatizovalo. Ale byla to furt osobnost," popsal. 

„Hanza byl horší, ten všechno rozprodal svým kamarádům. Třeba plácek u stadionu, chodíval jsem tam hrát fotbal. Teď tam postavili Kaufland,“ tvrdí. 

Odkaz Jaroslava Kubery zůstává součástí teplické politiky i před letošními komunálními volbami. Město, které dlouhá léta patřilo ODS, však dnes hledá novou politickou tvář. O hlasy bojují i místní uskupení.
Odkaz Jaroslava Kubery zůstává součástí teplické politiky i před letošními komunálními volbami. Město, které dlouhá léta patřilo ODS, však dnes hledá novou politickou tvář. O hlasy bojují i místní uskupení.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

„Stálo to na Jardovi“ 

Kubera stál v čele města od roku 1994 do roku 2018, kdy ho vystřídal právě Hanza. ODS pak Teplice vedla ještě několik let, než po volbách v roce 2022 skončila poprvé po více než třiceti letech mimo primátorské křeslo. 

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Jiří Štábl, který tehdy vyhrál volby za ANO, přitom nebyl žádný politický cizinec. V předchozím období byl Hanzovým náměstkem. ANO a ODS pak společně vládly, než se jejich vztah rozpadl a ODS na začátku roku 2025 koaliční smlouvu vypověděla. 

Teplice bývaly označovány za „modrý ostrov v rudém moři“. ODS vládla na radnici více než tři desetiletí, po volbách v roce 2022 ale přišla o primátorské křeslo. Do minulého roku ale vládla společně s ANO, pak odešla do opozice.
Teplice bývaly označovány za „modrý ostrov v rudém moři“. ODS vládla na radnici více než tři desetiletí, po volbách v roce 2022 ale přišla o primátorské křeslo. Do minulého roku ale vládla společně s ANO, pak odešla do opozice.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Když se s primátorem Štáblem potkávám, o Kuberovi nemluví jako o padouchovi, kterého by bylo potřeba vymazat z historie, protože byl z jiné partaje. Naopak. Připomíná, že tehdejší vedení města po transformaci zdědilo a následně získalo značný majetek a peníze z jeho prodeje.  

Teplice podle něj dodnes těží z finančního základu, který tehdy za Kubery vznikl. Současně ale tvrdí, že po privatizaci zůstal městu „dluh ve veřejném prostoru“. Některé pozemky a objekty skončily u soukromníků, kteří se o ně podle něj dostatečně nestarali. A tak se prý dnes radnice snaží některé z nich získat zpět. 

Léta zavřené koupaliště v Zámeckém parku se stalo symbolem zanedbaného veřejného prostoru. Město ho získalo zpět do svého vlastnictví a chce místu vrátit život.
Léta zavřené koupaliště v Zámeckém parku se stalo symbolem zanedbaného veřejného prostoru. Město ho získalo zpět do svého vlastnictví a chce místu vrátit život.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Určitým symbolem se stalo bývalé koupaliště v Zámeckém parku. Desítky let bylo zavřené a prostor chátral, protože byl v soukromých rukou. Město ho nakonec získalo zpět a chce tam vrátit koupání i další využití.

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Štábl právě na tomto příkladu ukazuje, jak se podle něj mění přístup radnice k majetku a veřejnému prostoru. „Byla tady třicet let zavřená plovárna v centru města.

Město ji nevlastnilo, byla v soukromých rukou a vlastně s tím nic nemohlo dělat,“ popisoval. Teď se podle něj situace otočila: „My jsme ji koupili zpátky a chceme ji vrátit mezi lidi.“ 

Primátor Jiří Štábl vede Teplice od voleb v roce 2022. Jeho hnutí ANO tehdy vyhrálo volby a ukončilo dlouholetou dominanci ODS, nyní chce vedení města obhájit.
Primátor Jiří Štábl vede Teplice od voleb v roce 2022. Jeho hnutí ANO tehdy vyhrálo volby a ukončilo dlouholetou dominanci ODS, nyní chce vedení města obhájit.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

„Já to vnímám jako určitý dluh veřejnému prostoru. Spousta věcí se prodala, ale pak se s nimi nic nedělo,“ říká. „Nechceme jen postavit další izolovaný projekt. Chceme, aby se to propojilo s parkem, kulturou a dalšími aktivitami,“ doplňuje Štábl. 

Právě u plovárny podle něj navíc bylo vidět, že lidé o podobný návrat veřejného prostoru stojí. Město proto prý při přípravě projektu zapojilo obyvatele a nechalo je říct, co by tam chtěli.

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Část místních upozorňuje na problémy, které jsou vidět přímo v ulicích. Patří mezi ně nepořádek i stav některých veřejných prostranství.
Část místních upozorňuje na problémy, které jsou vidět přímo v ulicích. Patří mezi ně nepořádek i stav některých veřejných prostranství.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Každý to vidí jinak 

Ne všichni ale změnu vítají. Jednasedmdesátiletý Zdeněk, dlouholetý volič ODS, má na věc úplně jiný pohled. „Já mám v politice jasno už od devadesátých let. Jarda Kubera udělal z Teplic stabilní město, které jako jedno z mála nemělo žádné dluhy a v Sudetech bylo velkou výjimkou,“ popsal.  

„Současná odéeska sice nemá ten Kuberův pověstný humor a charisma, ale furt se drží těch jeho základů. Volit chci Hanzu,“ říká.

Teplice se mění nejen politicky, ale také v každodenním životě. Místní vedle budoucnosti radnice řeší stav ulic, veřejný prostor i to, jak se ve městě žije.
Teplice se mění nejen politicky, ale také v každodenním životě. Místní vedle budoucnosti radnice řeší stav ulic, veřejný prostor i to, jak se ve městě žije.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

O kus dál to vidí úplně opačně dvacetiletý Martin z Prosetic. „Teplice podle mě hrozně stagnují a žijí z podstaty. To Kuberovo heslo nepřekážet v praxi znamenalo, že se spousta věcí prostě nechala být a město zaspalo dobu. I proto tu máme všude bezdomovce, protože prostě nemáme např. sociální zařízení. Teď se to hodně řeší na sítích,“ říká.  

Mladí dle něj odcházejí za lepším. „Pro mě jsou tyhle volby o tom, jestli město konečně chytí dech, jestli bude vůbec mít cenu tu zůstávat.“ 

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Většina centra Teplic i okolí lázní působí čistě a upraveně. Škraloupy se ale najdou i tady – a právě na ty místní před volbami upozorňují.
Většina centra Teplic i okolí lázní působí čistě a upraveně. Škraloupy se ale najdou i tady – a právě na ty místní před volbami upozorňují.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

A pak jsou tu i ti, pro které jsou všechny tyhle debaty tak trochu mimo. Mladý kluk, který při otázce na volby jen pokrčí rameny, že politiku nesleduje a vlastně ani neví, kdo všechno kandiduje. „Já tohle vůbec neřeším. Vůbec nevím nic o politice.“ 

A podobně to má i starší paní, kterou potkávám v jiné časti města. „Ať tam bude, kdo tam bude, je to jedno, stejně nám nepomůžou,“ shrnuje žena, která už od politiků podle svých slov nic zásadního nečeká.

„Oni si tam stejně udělají, co sami potřebujou, a my tady budeme pořád řešit ty samý problémy. Vždyť ono to nějak dopadne.“ 

Ne všichni obyvatelé sledují předvolební souboj se stejným zájmem. Dění ve městě ale samozřejmě sledují.
Ne všichni obyvatelé sledují předvolební souboj se stejným zájmem. Dění ve městě ale samozřejmě sledují.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Bezdomovci jsou vidět. A před volbami ještě víc  

Pokud ale člověk v Teplicích hledá téma, které dnes nejvíc bije do očí, není to ani Kubera, ani volební smog. Jsou to lidé bez domova. Na Benešově náměstí, kolem nádraží, v parcích i na lavičkách. Někteří spí, jiní popíjejí.  

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A právě bezdomovectví se před volbami stalo jedním z nejviditelnějších témat. Hodně rezonuje i v místním online prostoru, kde se kolem něj vedou pravidelné debaty, a dostalo se také přímo do předvolební kampaně. Třeba SPD na svých plakátech slibuje, že „vyřeší bezdomovectví v Teplicích“. 

Bezdomovectví patří k tématům, která v Teplicích před volbami výrazně rezonují. Pro některé obyvatele je problémem především pocit nepořádku, nebezpečí a nejistoty na veřejných místech.
Bezdomovectví patří k tématům, která v Teplicích před volbami výrazně rezonují. Pro některé obyvatele je problémem především pocit nepořádku, nebezpečí a nejistoty na veřejných místech.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Jiří na problém upozorňuje hned. „Je tu strašnej problém s bezdomovcema, jsou tu všude, chlastají a spí na veřejnosti na lavičkách. Někdy abych se bál chodit po ulici, aby mi náhodou někdo nevrazil kudlu do zad.“  

Na Benešově náměstí si všímá i kovových zábran na lavičkách, které mají lidem bránit v přespávání. „Když se člověk opije do němoty a hodí si přes to kabát, tak je rád, že na něj neprší a lehne si kamkoliv,“ říká. 

Lidé bez domova jsou v centru Teplic nepřehlédnutelní. Radnice se snaží hledat cestu mezi sociální pomocí a požadavky obyvatel na pořádek v ulicích.
Lidé bez domova jsou v centru Teplic nepřehlédnutelní. Radnice se snaží hledat cestu mezi sociální pomocí a požadavky obyvatel na pořádek v ulicích.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Štábl při našem setkání tenhle obraz úplně neodmítá, ale snaží se ho zasadit do širšího kontextu. Podle něj nejsou Teplice městem, kde by počet lidí bez domova dramaticky narůstal. Spíš se podle něj změnilo to, kde jsou vidět.

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A připomíná také dědictví minulých let. Jako příklad uvádí takzvaný „dům hrůzy“ v Mlýnské ulici – nedokončený několikapatrový objekt, ve kterém svého času žilo podle něj 80 až 100 lidí bez domova.

Problém lidí bez domova se podle primátora Jiřího Štábla po zbourání takzvaného domu hrůzy rozptýlil do dalších částí města. Teplice proto vedle sociálních služeb připravují i další formy pomoci.
Problém lidí bez domova se podle primátora Jiřího Štábla po zbourání takzvaného domu hrůzy rozptýlil do dalších částí města. Teplice proto vedle sociálních služeb připravují i další formy pomoci.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

 „Byl to obrovský squat, obrovská skvrna na městě,“ popisuje. Jenže lidé podle něj zůstávali koncentrovaní na jednom místě. Když byl objekt nakonec zdemolován, rozptýlili se do ulic.

„A tím, že se to zbouralo, se najednou rozptýlili po celém městě,“ popisuje Štábl. Podle něj předchozí vedení problém příliš dlouho neřešilo a město „zaspalo“. 

Současné vedení se prý proto snaží postupovat jinak. Město zavedlo nízkoprahové služby, připravuje noclehárnu a azylové bydlení a zkouší také princip Housing first. Někteří lidé bez domova dostávají práci při úklidu města.  

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Před volbami se bezdomovectví a bezpečnost v Teplicích staly jedním z hlavních témat. Téměř každý plakát slibuje řešení. Radnice chce problém řešit kombinací sociálních služeb, noclehárny a podpory bydlení.
Před volbami se bezdomovectví a bezpečnost v Teplicích staly jedním z hlavních témat. Téměř každý plakát slibuje řešení. Radnice chce problém řešit kombinací sociálních služeb, noclehárny a podpory bydlení.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Štábl zároveň upozorňuje, že část lidí s psychickými problémy propadá mezi zdravotní a sociální systém a obce na ně nemají dostatečné nástroje. Sám kvůli tomu podle svých slov jednal s ministerstvem práce i zdravotnictví. 

Štábl tvrdí, že město musí umět nabídnout pomoc, ale zároveň nesmí rezignovat na pořádek. „Kde nefunguje pomoc, tam nelze nepořádek tolerovat,“ říká primátor. Před volbami se z toho stává jedno z nejsilnějších témat. 

Kandidátí za SPD na svém teplickém banneru slibují, že bezdomovectví ve městě jednoznačně vyřeší.
Kandidátí za SPD na svém teplickém banneru slibují, že bezdomovectví ve městě jednoznačně vyřeší. Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Aut hodně, místa méně 

Vedle lidí bez domova je tu i mnohem prozaičtější problém. Auta. Teplice se rozrůstají a podle Štábla už městu chybí parkovací kapacita především na sídlištích.

Radnice proto uvažuje o parkovacích domech. Pro místní je to ale méně otázka velkých plánů a více každodenního hledání místa, kam večer postavit auto. 

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Nedostatek parkovacích míst patří k problémům, které obyvatelé pociťují každý den. Nová radnice bude muset hledat možnosti, jak zvýšit kapacitu parkování zejména na sídlištích a v centru.
Nedostatek parkovacích míst patří k problémům, které obyvatelé pociťují každý den. Nová radnice bude muset hledat možnosti, jak zvýšit kapacitu parkování zejména na sídlištích a v centru.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Podobné je to v centru. Ulice, parkování, doprava a veřejný prostor se v Teplicích neustále přetahují o stejná místa. Stačí se projít kolem hlavního nádraží a člověk dostane poměrně názornou ukázku.  

Prostor před nádražím má podle Štábla projít kompletní proměnou. Měnit se má doprava, přibýt parkovací místa a celé místo má dostat „nový švih“. Městská policie se má zároveň víc zaměřit na okolí nádraží, kde lidé dlouhodobě mluví o nepořádku a pocitu nejistoty. 

Doprava a parkování jsou tématy, která Teplice před volbami hodně řeší. Podle primátora má proměnou projít také prostor před hlavním nádražím, kde chce město upravit dopravu i okolní veřejné prostranství.
Doprava a parkování jsou tématy, která Teplice před volbami hodně řeší. Podle primátora má proměnou projít také prostor před hlavním nádražím, kde chce město upravit dopravu i okolní veřejné prostranství.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

„Lázeňství je srdce Teplic, ale město musí citlivě vyvažovat peněžní zájmy a klid místních,“ říká šestačtyřicetiletá Jana.

„Potřebujeme dotáhnout parkování v centru města, zvláště v v sezoóně je to katastrofa. A u nás u bytů jsou jen jednosměrky, ani nedokážu k sobě domů vjet, natož parkovat,“ doplňuje.   

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Pro místní je každodenní hledání místa, kam zaparkovat, boj. Město na některých místech nově vyznačilo placená parkovací stání přímo podél silnic, někdy i na trávě.
Pro místní je každodenní hledání místa, kam zaparkovat, boj. Město na některých místech nově vyznačilo placená parkovací stání přímo podél silnic, někdy i na trávě.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Arabové už nejsou strašák 

Zajímavá je také proměna turismu. Ukazuje se, jak moc se „malá Paříž“ za poslední roky změnila. Ještě před lety patřili arabští lázeňští hosté k největším tématům místních debat.

Hluk v noci, grilování v parcích, nepořádek. Šanov se v létě měnil v místo, kde se střetávaly představy místních o klidu s představami lázeňských hostů o dovolené. 

Arabsky psané nápisy a podniky připomínají, že blízkovýchodní klientela k Teplicím stále patří. Arabských lázeňských hostů je ale ve srovnání s dobou před deseti lety výrazně méně. Přesné aktuální počty město ani lázně veřejně neuvádějí.
Arabsky psané nápisy a podniky připomínají, že blízkovýchodní klientela k Teplicím stále patří. Arabských lázeňských hostů je ale ve srovnání s dobou před deseti lety výrazně méně. Přesné aktuální počty město ani lázně veřejně neuvádějí.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Dnes je podle Štábla situace výrazně klidnější. Počet hostů z arabských zemí je podle něj ve srovnání s minulostí diametrálně jiný a pohybuje se od desítek po stovky podle sezony.  

Zásadní bylo zřejmě to, že se proměnilo financování lázeňských pobytů v některých arabských zemích. Ještě před lety přijížděli do Teplic ve velkém například Kuvajťané, jejichž léčebné pobyty financoval stát. 

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V roce 2016 ale kuvajtská vláda tuto podporu pro výjezdy celých rodin s jedním nemocným přerušila a počet hostů z Blízkého východu výrazně klesl. Do toho později přišel covid a další omezení cestování.

Arabští hosté už dnes nejsou tak dominantní součástí teplického lázeňství jako dříve. Většinu klientů tvoří Češi, ze zahraničí přijíždějí také Němci, Izraelci, Ukrajinci a návštěvníci ze zemí Perského zálivu.
Arabští hosté už dnes nejsou tak dominantní součástí teplického lázeňství jako dříve. Většinu klientů tvoří Češi, ze zahraničí přijíždějí také Němci, Izraelci, Ukrajinci a návštěvníci ze zemí Perského zálivu. Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

„Problém s nimi nemáme. Pohybují se hlavně u Šanova, ale ve zbytku města je skoro nepotkáte,“ říká Jiří. 

„Lázeňství je srdce Teplic,“ říká mi pak Jana. Právě proto podle ní nejde jednoduše říct, že turisté jsou problém. „Kubera byl v tomhle obrovský pragmatik – věděl, že lázně a cizinci město do určité míry živí, a uměl obrousit hrany.“ Jenže podle ní už dnes Teplice jsou zase trochu jinde. 

Velký arabský příliv postupně vystřídali hlavně Češi. Teplické lázně dnes stojí především na domácí klientele, ze zahraničí pak přijíždějí mimo jiné Němci, Izraelci nebo Ukrajinci.  

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Ani v centru Teplic nechybějí zanedbané budovy a místa, která čekají na nové využití. Právě stav veřejného prostoru a snaha vracet některé objekty zpět do života patří k tématům, která místní trápí.
Ani v centru Teplic nechybějí zanedbané budovy a místa, která čekají na nové využití. Právě stav veřejného prostoru a snaha vracet některé objekty zpět do života patří k tématům, která místní trápí.Foto: Aktualne.cz – Daniel Kraus

Kuberův odkaz pomalu vyhasíná 

K Jaroslavu Kuberovi neodmyslitelně patřila cigareta. Náruživý kuřák se kouřením nikdy příliš netajil a dokázal z něj udělat i politické téma – hájil ho jako otázku osobní svobody a proti zákazům kouření vystupoval velmi hlasitě.  

Když proto v roce 2021 město odhalilo na budově radnice jeho památník, nemohla na něm jeho oblíbená věc chybět. Nad vchodem do magistrátu vznikla umělecká trubka ve tvaru cigarety, ze které měl každou celou hodinu vyjít kouř.

Památník Jaroslava Kubery v podobě obří cigarety odhalili na teplické radnici 16. února 2021, v den jeho nedožitých 74. narozenin. Z cigarety má každý den od osmi ráno do devíti večer každou celou hodinu vycházet kouř. V 16 hodin, kdy Aktuálně.cz čekalo, se ale nic nestalo.
Památník Jaroslava Kubery v podobě obří cigarety odhalili na teplické radnici 16. února 2021, v den jeho nedožitých 74. narozenin. Z cigarety má každý den od osmi ráno do devíti večer každou celou hodinu vycházet kouř. V 16 hodin, kdy Aktuálně.cz čekalo, se ale nic nestalo.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

„Teplický orloj,“ říkal tehdy exprimátor Hanza instalaci, která měla kouřit každý den od osmi ráno do devíti večer. 

Když jsem se ale na konci mé cesty po Teplicích vydal na radnici a v 16:00 čekal na symbolickou tečku v podobě kouře, s úderem hodiny se nestalo nic. Žádný dým.

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O přízeň voličů se v Teplicích ucházejí zavedené strany i nové uskupení. ODS se pokusí vrátit na radnici, zatímco ANO a Volba pro Teplice budou obhajovat své působení ve vedení města. Do souboje vstupují také SPD, PRO, Spokojené Teplice, Motoristé a další.
O přízeň voličů se v Teplicích ucházejí zavedené strany i nové uskupení. ODS se pokusí vrátit na radnici, zatímco ANO a Volba pro Teplice budou obhajovat své působení ve vedení města. Do souboje vstupují také SPD, PRO, Spokojené Teplice, Motoristé a další.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus

Roura navíc přestává připomínat cigaretu a vypadá jen jako stará trubka, která trčí ze zdi. V kontextu ale detail působí trochu symbolicky, až smutně. Jako by Kuberův odkaz pomalu vyhasínal. 

Teplice se zřejmě otáčejí jinam. Tepličané teď ve volbách ukážou, kam. Jestli bude pokračovat vláda ANO a město půjde do náruče hnutí Andreje Babiše, jestli se na radnici pokusí vrátit modrý pták pod vedením bývalého primátora, nebo jestli zaboduje někdo úplně nový. 

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