Kuberův „modrý ostrov“ se potápí. Co zbylo z bašty ODS, která se obrátila k Babišovi

Teplicím se za letitého primátora Jaroslava Kubery přezdívalo „modrý ostrov v rudém moři“. Zatímco okolní sever Čech býval baštou levice, lázeňské město dlouhé roky pevně držela v rukou ODS. Sudetské město se ale mění. Poslední čtyři roky na radnici „kraluje“ ANO primátora Jiřího Štábla a odkaz legendárního senátora a kuřáka z ODS pomalu bledne. Samotné Tepličany přitom už trápí úplně jiné věci.
Když přijíždím do Teplic, první, co mě udeří do očí, není lázeňská kolonáda ani upravené parky, ale předvolební grafický smog.
Plakáty jsou na Benešově náměstí prakticky všude. O kousek dál, u radnice, jsou vyskládané billboardy a transparenty. Nejen místních uskupení jako Volba pro Teplice nebo Spokojené Teplice, ale i celostátních hráčů jako SPD či Motoristé, kteří kralují náměstí třímetrovým transparentem s obličejem Petra Macinky.
Neméně viditelný je plakát ODS. A právě tady potkávám pětasedmdesátiletého Jiřího, který se na jeden z nich dívá poněkud kysele.
„Největší problém je tu Hanza,“ odpovídá bez rozmýšlení na moji otázku, co Tepličany teď nejvíc trápí. Mluví o Hynku Hanzovi, šéfovi místní „odéesky“ a dlouholetém primátorovi po Kuberovi, který teď znovu bojuje o radnici.
„Myslím, že to kouzlo a síla ODS tady byly hodně tou osobností. Stálo to na Jardovi Kuberovi. Hanza po něm jen všechno převzal, nic víc. Dostal to od něj na stříbrném podnose,“ říká Jiří.
Právě na Kuberu ale Jiří vzpomíná smířlivěji. „Jarda byl poměrně normální chlap, několikrát jsem ho potkal tady po městě. Ale politicky nám moc nepomohl, lidem nepřidal a hlavně se to tady celý zprivatizovalo. Ale byla to furt osobnost," popsal.
„Hanza byl horší, ten všechno rozprodal svým kamarádům. Třeba plácek u stadionu, chodíval jsem tam hrát fotbal. Teď tam postavili Kaufland,“ tvrdí.
„Stálo to na Jardovi“
Kubera stál v čele města od roku 1994 do roku 2018, kdy ho vystřídal právě Hanza. ODS pak Teplice vedla ještě několik let, než po volbách v roce 2022 skončila poprvé po více než třiceti letech mimo primátorské křeslo.
Jiří Štábl, který tehdy vyhrál volby za ANO, přitom nebyl žádný politický cizinec. V předchozím období byl Hanzovým náměstkem. ANO a ODS pak společně vládly, než se jejich vztah rozpadl a ODS na začátku roku 2025 koaliční smlouvu vypověděla.
Když se s primátorem Štáblem potkávám, o Kuberovi nemluví jako o padouchovi, kterého by bylo potřeba vymazat z historie, protože byl z jiné partaje. Naopak. Připomíná, že tehdejší vedení města po transformaci zdědilo a následně získalo značný majetek a peníze z jeho prodeje.
Teplice podle něj dodnes těží z finančního základu, který tehdy za Kubery vznikl. Současně ale tvrdí, že po privatizaci zůstal městu „dluh ve veřejném prostoru“. Některé pozemky a objekty skončily u soukromníků, kteří se o ně podle něj dostatečně nestarali. A tak se prý dnes radnice snaží některé z nich získat zpět.
Určitým symbolem se stalo bývalé koupaliště v Zámeckém parku. Desítky let bylo zavřené a prostor chátral, protože byl v soukromých rukou. Město ho nakonec získalo zpět a chce tam vrátit koupání i další využití.
Štábl právě na tomto příkladu ukazuje, jak se podle něj mění přístup radnice k majetku a veřejnému prostoru. „Byla tady třicet let zavřená plovárna v centru města.
Město ji nevlastnilo, byla v soukromých rukou a vlastně s tím nic nemohlo dělat,“ popisoval. Teď se podle něj situace otočila: „My jsme ji koupili zpátky a chceme ji vrátit mezi lidi.“
„Já to vnímám jako určitý dluh veřejnému prostoru. Spousta věcí se prodala, ale pak se s nimi nic nedělo,“ říká. „Nechceme jen postavit další izolovaný projekt. Chceme, aby se to propojilo s parkem, kulturou a dalšími aktivitami,“ doplňuje Štábl.
Právě u plovárny podle něj navíc bylo vidět, že lidé o podobný návrat veřejného prostoru stojí. Město proto prý při přípravě projektu zapojilo obyvatele a nechalo je říct, co by tam chtěli.
Každý to vidí jinak
Ne všichni ale změnu vítají. Jednasedmdesátiletý Zdeněk, dlouholetý volič ODS, má na věc úplně jiný pohled. „Já mám v politice jasno už od devadesátých let. Jarda Kubera udělal z Teplic stabilní město, které jako jedno z mála nemělo žádné dluhy a v Sudetech bylo velkou výjimkou,“ popsal.
„Současná odéeska sice nemá ten Kuberův pověstný humor a charisma, ale furt se drží těch jeho základů. Volit chci Hanzu,“ říká.
O kus dál to vidí úplně opačně dvacetiletý Martin z Prosetic. „Teplice podle mě hrozně stagnují a žijí z podstaty. To Kuberovo heslo nepřekážet v praxi znamenalo, že se spousta věcí prostě nechala být a město zaspalo dobu. I proto tu máme všude bezdomovce, protože prostě nemáme např. sociální zařízení. Teď se to hodně řeší na sítích,“ říká.
Mladí dle něj odcházejí za lepším. „Pro mě jsou tyhle volby o tom, jestli město konečně chytí dech, jestli bude vůbec mít cenu tu zůstávat.“
A pak jsou tu i ti, pro které jsou všechny tyhle debaty tak trochu mimo. Mladý kluk, který při otázce na volby jen pokrčí rameny, že politiku nesleduje a vlastně ani neví, kdo všechno kandiduje. „Já tohle vůbec neřeším. Vůbec nevím nic o politice.“
A podobně to má i starší paní, kterou potkávám v jiné časti města. „Ať tam bude, kdo tam bude, je to jedno, stejně nám nepomůžou,“ shrnuje žena, která už od politiků podle svých slov nic zásadního nečeká.
„Oni si tam stejně udělají, co sami potřebujou, a my tady budeme pořád řešit ty samý problémy. Vždyť ono to nějak dopadne.“
Bezdomovci jsou vidět. A před volbami ještě víc
Pokud ale člověk v Teplicích hledá téma, které dnes nejvíc bije do očí, není to ani Kubera, ani volební smog. Jsou to lidé bez domova. Na Benešově náměstí, kolem nádraží, v parcích i na lavičkách. Někteří spí, jiní popíjejí.
A právě bezdomovectví se před volbami stalo jedním z nejviditelnějších témat. Hodně rezonuje i v místním online prostoru, kde se kolem něj vedou pravidelné debaty, a dostalo se také přímo do předvolební kampaně. Třeba SPD na svých plakátech slibuje, že „vyřeší bezdomovectví v Teplicích“.
Jiří na problém upozorňuje hned. „Je tu strašnej problém s bezdomovcema, jsou tu všude, chlastají a spí na veřejnosti na lavičkách. Někdy abych se bál chodit po ulici, aby mi náhodou někdo nevrazil kudlu do zad.“
Na Benešově náměstí si všímá i kovových zábran na lavičkách, které mají lidem bránit v přespávání. „Když se člověk opije do němoty a hodí si přes to kabát, tak je rád, že na něj neprší a lehne si kamkoliv,“ říká.
Štábl při našem setkání tenhle obraz úplně neodmítá, ale snaží se ho zasadit do širšího kontextu. Podle něj nejsou Teplice městem, kde by počet lidí bez domova dramaticky narůstal. Spíš se podle něj změnilo to, kde jsou vidět.
A připomíná také dědictví minulých let. Jako příklad uvádí takzvaný „dům hrůzy“ v Mlýnské ulici – nedokončený několikapatrový objekt, ve kterém svého času žilo podle něj 80 až 100 lidí bez domova.
„Byl to obrovský squat, obrovská skvrna na městě,“ popisuje. Jenže lidé podle něj zůstávali koncentrovaní na jednom místě. Když byl objekt nakonec zdemolován, rozptýlili se do ulic.
„A tím, že se to zbouralo, se najednou rozptýlili po celém městě,“ popisuje Štábl. Podle něj předchozí vedení problém příliš dlouho neřešilo a město „zaspalo“.
Současné vedení se prý proto snaží postupovat jinak. Město zavedlo nízkoprahové služby, připravuje noclehárnu a azylové bydlení a zkouší také princip Housing first. Někteří lidé bez domova dostávají práci při úklidu města.
Štábl zároveň upozorňuje, že část lidí s psychickými problémy propadá mezi zdravotní a sociální systém a obce na ně nemají dostatečné nástroje. Sám kvůli tomu podle svých slov jednal s ministerstvem práce i zdravotnictví.
Štábl tvrdí, že město musí umět nabídnout pomoc, ale zároveň nesmí rezignovat na pořádek. „Kde nefunguje pomoc, tam nelze nepořádek tolerovat,“ říká primátor. Před volbami se z toho stává jedno z nejsilnějších témat.
Aut hodně, místa méně
Vedle lidí bez domova je tu i mnohem prozaičtější problém. Auta. Teplice se rozrůstají a podle Štábla už městu chybí parkovací kapacita především na sídlištích.
Radnice proto uvažuje o parkovacích domech. Pro místní je to ale méně otázka velkých plánů a více každodenního hledání místa, kam večer postavit auto.
Podobné je to v centru. Ulice, parkování, doprava a veřejný prostor se v Teplicích neustále přetahují o stejná místa. Stačí se projít kolem hlavního nádraží a člověk dostane poměrně názornou ukázku.
Prostor před nádražím má podle Štábla projít kompletní proměnou. Měnit se má doprava, přibýt parkovací místa a celé místo má dostat „nový švih“. Městská policie se má zároveň víc zaměřit na okolí nádraží, kde lidé dlouhodobě mluví o nepořádku a pocitu nejistoty.
„Lázeňství je srdce Teplic, ale město musí citlivě vyvažovat peněžní zájmy a klid místních,“ říká šestačtyřicetiletá Jana.
„Potřebujeme dotáhnout parkování v centru města, zvláště v v sezoóně je to katastrofa. A u nás u bytů jsou jen jednosměrky, ani nedokážu k sobě domů vjet, natož parkovat,“ doplňuje.
Arabové už nejsou strašák
Zajímavá je také proměna turismu. Ukazuje se, jak moc se „malá Paříž“ za poslední roky změnila. Ještě před lety patřili arabští lázeňští hosté k největším tématům místních debat.
Hluk v noci, grilování v parcích, nepořádek. Šanov se v létě měnil v místo, kde se střetávaly představy místních o klidu s představami lázeňských hostů o dovolené.
Dnes je podle Štábla situace výrazně klidnější. Počet hostů z arabských zemí je podle něj ve srovnání s minulostí diametrálně jiný a pohybuje se od desítek po stovky podle sezony.
Zásadní bylo zřejmě to, že se proměnilo financování lázeňských pobytů v některých arabských zemích. Ještě před lety přijížděli do Teplic ve velkém například Kuvajťané, jejichž léčebné pobyty financoval stát.
V roce 2016 ale kuvajtská vláda tuto podporu pro výjezdy celých rodin s jedním nemocným přerušila a počet hostů z Blízkého východu výrazně klesl. Do toho později přišel covid a další omezení cestování.
„Problém s nimi nemáme. Pohybují se hlavně u Šanova, ale ve zbytku města je skoro nepotkáte,“ říká Jiří.
„Lázeňství je srdce Teplic,“ říká mi pak Jana. Právě proto podle ní nejde jednoduše říct, že turisté jsou problém. „Kubera byl v tomhle obrovský pragmatik – věděl, že lázně a cizinci město do určité míry živí, a uměl obrousit hrany.“ Jenže podle ní už dnes Teplice jsou zase trochu jinde.
Velký arabský příliv postupně vystřídali hlavně Češi. Teplické lázně dnes stojí především na domácí klientele, ze zahraničí pak přijíždějí mimo jiné Němci, Izraelci nebo Ukrajinci.
Kuberův odkaz pomalu vyhasíná
K Jaroslavu Kuberovi neodmyslitelně patřila cigareta. Náruživý kuřák se kouřením nikdy příliš netajil a dokázal z něj udělat i politické téma – hájil ho jako otázku osobní svobody a proti zákazům kouření vystupoval velmi hlasitě.
Když proto v roce 2021 město odhalilo na budově radnice jeho památník, nemohla na něm jeho oblíbená věc chybět. Nad vchodem do magistrátu vznikla umělecká trubka ve tvaru cigarety, ze které měl každou celou hodinu vyjít kouř.
„Teplický orloj,“ říkal tehdy exprimátor Hanza instalaci, která měla kouřit každý den od osmi ráno do devíti večer.
Když jsem se ale na konci mé cesty po Teplicích vydal na radnici a v 16:00 čekal na symbolickou tečku v podobě kouře, s úderem hodiny se nestalo nic. Žádný dým.
Roura navíc přestává připomínat cigaretu a vypadá jen jako stará trubka, která trčí ze zdi. V kontextu ale detail působí trochu symbolicky, až smutně. Jako by Kuberův odkaz pomalu vyhasínal.
Teplice se zřejmě otáčejí jinam. Tepličané teď ve volbách ukážou, kam. Jestli bude pokračovat vláda ANO a město půjde do náruče hnutí Andreje Babiše, jestli se na radnici pokusí vrátit modrý pták pod vedením bývalého primátora, nebo jestli zaboduje někdo úplně nový.
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