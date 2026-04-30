Kuba vysává členy ODS. Na jihu Čech odešlo zhruba tři sta lidí

Členskou základnu ODS oslabil nejvíce odchod zhruba tří stovek straníků v Jihočeském kraji, kteří se na konci minulého roku rozhodli přejít k novému hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Další jednotlivci odcházejí v ostatních regionech, současně se ale k občanským demokratům hlásí noví lidé, sdělila ve čtvrtek mluvčí strany Mariana Wernerová.
Předseda strany Martin Kupka poté řekl, že odchody ze strany občanské demokraty neoslabí. Loni v listopadu měla ODS 10.720 členů, nyní jich tak má asi o několik set méně.
Kupka ve čtvrtek v reakci na rozhodnutí několika středočeských politiků z posledních dnů z ODS odejít ČTK řekl, že je vždycky smutné sledovat, jak si přeběhlíci odchod z politické strany zdůvodní. Politická sezona je ve fázi sestavování kandidátek, a to s sebou vždycky nějaké spory a zklamání nese, uvedl. Letos se budou 9. a 10. října konat senátní a obecní volby.
"Nejjednodušší je vždycky zmínit výhrady k politickému směřování. V ODS se musí funkce odpracovat, ne jako v rychle založených hnutích. A pojmenuju to rád jasně, a to vymlouvat se na touhu po pravicovosti a pak odejít do hnutí Naše Česko, je jako kázat o abstinenci a pak vyžahnout celou lahev rumu. Říká se tomu pokrytectví," řekl Kupka. "Není to ale nic, co by ODS oslabilo, zvlášť v době, kdy se nám hlásí noví podporovatelé a máme 400 lidí v procesu přijímání mezi členy ODS," dodal.
Například podle starostky Berouna Soni Chalupové, která ve čtvrtek informovala, že opouští ODS, přestala být občanská demokracie pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. V ODS prožila 34 let. "ODS přestala být pravicovou stranou, za kterou jsem se brala a bojovala od začátků od jejího založení," řekla ČTK. Zda by podobně jako někteří další občanští demokraté mohla přejít ke Kubově hnutí Naše Česko, neřekla. Kubovo uskupení však pokládá za jedinou alternativu.
V pondělí podobně ukončila členství v ODS zastupitelka kraje a dosavadní radní Kutné Hory Kateřina Daczická, která přechází ke Kubovu hnutí. Zdůvodnila to tím, že v poslední době byla svědkem i nechtěným účastníkem vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče.
Mohlo by vás také zajímat: Proč může být prezident klidný. Poprask a zděšení kvůli ČT i armádní „cenzuře“
„Nic si nepamatuju." Slovák zvládl nejtěžší boj, zvedá se z vozíku a dělá první kroky
Konec sezony, kterou v bratislavském Slovanu sám rozjížděl, sleduje Roman Kukumberg mladší jen zpovzdálí. I za to je ale vděčný. V zimě totiž 21letý hokejista po těžké autonehodě bojoval o život, teď se do něj snaží naplno vrátit. Slovensko žije jeho příběhem.
Zahalený vlajkou: Banksy propašoval obří sochu přímo do centra Londýna
Na prestižním Waterloo Place v centru Londýna se objevila nečekaná instalace, která okamžitě přitáhla pozornost veřejnosti i odborníků. Socha s podpisem „Banksy“ vyvolává otázky, zda jde o kritiku slepého nacionalismu, manipulace davy nebo dezinformací.
Radní ČT spojovaný s podezřelou nahrávkou musí k soudu. Řeší se Tykačův vliv na televizi
Ovlivňuje uhlobaron dění v České televizi? Tato kauza se rozplétá už několik měsíců. Miliardář totiž zažaloval bývalého poslance Jakuba Michálka, jenž ve svém textu popisuje, jak údajně Tykač promlouvá do fungování televize. Soud si nyní jako svědka předvolal i radního ČT Pavla Matochu. Jeho hlas je údajně zachycen na nahrávce, kde se mluví o nedoplatku peněz v souvislosti s volbou ředitele ČT.
Nehoda kamionu s herbicidy zastavila provoz na D1. Hasiči zasahují ve speciálních oblecích
Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude uzavřená několik hodin. Z nákladního vozu, který převážel herbicidy, tedy chemické látky určené k hubení plevele, se totiž vysypal náklad a nyní se čeká, až jej hasiči přeloží.
Literární komise se ohradily proti zásahům ministerstva kultury do zápisů
Členové odborných komisí v oboru literatury se ohradili proti zásahu ministerstva kultury (MK) do zápisu z jednání o výběrových dotačních řízeních. Ministerstvo podle nich bez informování komisí zasáhlo do textu zápisů a zveřejnilo je v pozměněné a komisemi neautorizované podobě.