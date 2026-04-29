Kuba a Fiala prolomili „tichou válku“. Jeden mluvil o psychiatrovi, druhý o neklidném spaní

I když Martin Kuba při únorovém oznamování vzniku své strany Naše Česko avizoval, že by v dubnu mohl začít jezdit po regionech a debatovat s lidmi o stranickém programu, zatím zůstává ve svém Jihočeském kraji. I tak ale dráždí své bývalé stranické kolegy v ODS. Ať už tím, že je ostře kritizuje, nebo že „loví" některé jejich politiky do své partaje.
Že se Martin Kuba a Petr Fiala nemusí, je jasné už dlouhou dobu. Ostatně Kuba v minulosti kritizoval občanské demokraty v čele s Fialou i v rozhovoru pro Aktuálně.cz, kdy si stěžoval, že prý v ODS platil jeden názor, a proto v této straně nemohl se svými připomínkami uspět.
Co se nyní změnilo, je to, že jihočeský hejtman svou kritiku ještě přiostřil – a Fiala i další lidé z ODS tentokrát nenechali jeho slova bez odezvy.
„Já jsem v roce 2024 říkal Petru Fialovi: ‚Hele, prohraješ za rok volby.‘ On na mě úplně zděšený koukal, byl to pro mě zvláštní zážitek, kdy řeknete člověku nějakou větu a vidíte na něm, že ji neslyší a je to pro něj úplný nesmysl,“ líčil Kuba v pondělním podcastu Insider. „Byl zaražený a ptal se mě, jestli si to opravdu myslím. Odpověděl jsem, že pokud ODS neudělá zásadní změny, že to nemůže dopadnout jinak,“ pokračoval Kuba.
Zatímco dříve se Fiala ke Kubově kritice nevyjadřoval, a to ani jako premiér a šéf ODS, nyní už nemlčel. Ohradil se okamžitě na sociálních sítích, kde je velmi aktivní.
„Na jaře 2021 mi také Martin Kuba říkal, že nemám šanci proti Babišovi a že Spolu prohraje volby. Jen na mě zděšeně koukal, když jsem mu řekl, že vyhrajeme,“ napsal v pondělí Fiala a přidal smajlík. Narážel na to, že oproti volbám v roce 2025 ODS v koalici Spolu na podzim roku 2021 ve volbách uspěla a převzala po Andreji Babišovi a ANO vládu.
Právě Babiše vzpomněl Fiala ve svém dalším příspěvku na sítích, kdy reagoval ještě na jiná Kubova slova v podcastu, která se týkala toho, kdo měl v ODS hlavní slovo.
„Co se týkalo rozhodnutí toho, co se bude dělat ve vládě nebo v poslaneckém klubu, žádná demokracie nefungovala. Nikdo se nikoho neptal. Prostě rozhodl Zbyněk Stanjura a lidi kolem něj, kteří seděli v poslaneckém klubu,“ prohlásil nyní Kuba v rozhovoru pro Insider podcast. V něm se k poměrům v ODS několikrát vracel – byť tvrdil, že ke straně rozhodně nechce být kritický, protože v ní prožil 22 let.
„Co mají společného Andrej Babiš a Martin Kuba? Nedám jim spát,“ napsal o den později ironicky a se smajlíkem k těmto Kubovým slovům Petr Fiala. Což samozřejmě nebyl konec výměny názorů.
Do komentářů pod tento příspěvek pak připsal další vzkaz i sám Martin Kuba: „Nechci se tě dotknout, Petře, ani týmu, který ti teď pracuje na sítích, ale opravdu nejsi někdo, kvůli komu bych nemohl spát. A kdyby se mi to někdy stalo, což fakt nepředpokládám, sám bych vyhledal psychiatra,“ zněla jeho úterní reakce. Ani tím to ovšem neskončilo.
Obratem reagoval ještě týž den zase Fiala: „Martine, tvůj první tweet za půl roku. A pak, že na mě nemyslíš,“ napsal a opět přidal smajlík.
Kromě něho se ale ozvali někteří členové občanských demokratů, včetně spolustraníka a člena stínové vlády ODS Radima Ivana. Ten se v minulosti proti Fialovi občas vymezoval, ale po zvolení předsedy Martina Kupky ODS často hájí. Udělal to i nyní. „Úplný nesmysl,“ napsal k tvrzení Kuby, že v ODS nebyla žádná demokracie a rozhodoval Stanjura.
Ivan argumentoval tím, že vedení ODS například před volbami v roce 2021 dlouho dopředu debatovalo o tom, zda strana půjde do volební koalice Spolu. „Asi záleží, jak byl předseda regionu aktivní a spolupracující,“ přidal ještě Ivan. Narážel tak zjevně na to, že Kuba byl šéfem jihočeského regionu ODS, ale s vedením strany se příliš nedružil.
Zatímco v těchto případech jde o slovní přestřelky, podstatnější věc se v tomto týdnu stala ve Středočeském kraji. Kuba v úterý získal do své strany Kateřinu Daczickou, která byla dosud zastupitelkou za ODS. V tomto případě navíc nejde o obyčejný „přestup“, protože ODS se STAN a jejich hejtmankou Petrou Peckovou mají v zastupitelstvu o jediný hlas víc než opozice v čele s hnutím ANO. Je proto pro ně zásadní, aby přechod ke Kubovi neznamenal radost hnutí ANO.
Hejtmanka Pecková zatím ujišťuje, že se to nestane. „Informaci jsem se dnes dozvěděla jak od kolegy hejtmana Martina Kuby, tak od paní zastupitelky. Ujistili jsme se, že na stávající koalici nechceme nic měnit,“ sdělila v úterý Pecková, což potvrdil i Kuba.
„Informoval jsem Martina Kupku i Petru Peckovou, že nehodláme nijak měnit poměry v koalici,“ prohlásil Kuba v úterý a argumentoval funkcemi členů ODS na jihu Čech, kteří nepřišli do jeho týmu Naše Česko. „Je to stejné, jako když jsme ve všech funkcích u nás na jihu nechali členy ODS, kteří se ani nijak nezapojili do kampaně a dostali se do funkce jen díky velkému úspěchu našeho týmu,“ dodal jihočeský hejtman.
Pro Kubu je zatím patrně největším „úlovkem“ hejtman Pardubického kraje a bývalý místopředseda sociální demokracie Martin Netolický, který má hnutí MY. Kuba spojení s ním oznámil v polovině dubna, kdy měl pro něj jen slova chvály.
„Martina znám jako politika, který se vždycky snaží všechny věci a problémy řešit věcně a poctivě,“ prohlásil s tím, že si je vědom jeho dřívější účasti v levicové straně. „Víc než ideologie prospívá v politice obyčejná snaha normálně řešit problémy. A to je to, co chceme s Naším Českem do politiky přinášet,“ ujišťoval Kuba příznivce.
Přitom avizoval, že budou společně kandidovat v letošních komunálních volbách a krajských volbách v roce 2027 a v parlamentních roku 2029 se už budou snažit být spolu ve straně Naše Česko. „Bylo by to pod jednou zastřešující značkou Naše Česko,“ potvrdil Kuba. Znamená to, že Kuba má po svém Jihočeském kraji základnu i na Pardubicku, a díky zmiňované zastupitelce ze středních Čech bude obsazovat i okolí Prahy. Stále ale zůstává velká část České republiky, ve které Martin Kuba své plány ještě neodhalil.
Mohlo by vás zajímat: Rozhovor s Martinem Kubou po představení jeho nového hnutí Naše Česko
ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic
Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.
Muž v Londýně pobodal dva Židy. Podle policie šlo o teroristický útok
Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě.
Osmnáctka porazila Finy, na MS si zahraje o medaile. Zámoří sčítá nevídané ztráty
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile.
Medaile z „prokletého“ MS je blízko. Čechům nahrává šokující krach favorita
Čeští hokejisté do 18 let jsou na „zakletém“ turnaji, dorosteneckém mistrovství světa, blízko medaile. Po postupu přes Finsko do semifinále jim stačí vyhrát jeden ze závěrečných dvou zápasů. Nejlepší čtyřka je navíc papírově slabší než obvykle, na úkor USA do ní naprosto senzačně proniklo Lotyšsko.
Evropská unie zadržuje Maďarsku 18 miliard eur. Magyar očekává uvolnění na konci května
Vítěz maďarských parlamentních voleb, a tudíž pravděpodobný premiér Péter Magyar očekává politickou dohodu o uvolnění unijních fondů pro Budapešť na konci května. Prohlásil to ve středu po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Brusel zadržuje zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard korun) unijních fondů kvůli pochybnostem o fungování právního státu a korupci.