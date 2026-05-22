22. 5. Emil
Které střední školy ještě berou? Máme kompletní seznam volných míst ve druhém kole

Aleš Vojíř
Aleš Vojíř,Petr Šimčík

Neuspělo vaše dítě v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školu? Stále má slušnou šanci v kole druhém, kapacita oborů je celkem vysoká. Má to ale jeden háček – nemusí to být zadarmo. Například na čtyřletých gymnáziích v Praze je ve druhém kole k dispozici celkem 1262 míst. Jenže 92 procent z nich – konkrétně 1159 – na placených soukromých středních školách.

Přijímací řízení na střední školy.Foto: Aktuálně.cz
Šanci mají v metropoli i páťáci toužící po osmiletých gymnáziích. Jenže pro ně je míst už jen 38, a to bez výjimky na soukromých školách.

Střední školy v celé republice nabízejí ve druhém kole ve všech oborech téměř 25 tisíc volných míst. Na čtyřletých gymnáziích se jedná zhruba o 1,9 tisíce míst, na středních odborných školách o 7,7 tisíce a například na učilištích s výučním listem o 9,7 tisíce.

Jejich konkrétní nabídku ukazuje následující interaktivní infografika datové redakce Aktuálně.cz vycházející z dat zveřejněných Cermatem.

V mapě si můžete do detailu proklikat gymnázia, lycea, střední školy, učiliště či konzervatoře. Zvolit si můžete jeden kraj či nechat načíst všechny regiony. Užitečná může být i přímá možnost vyhledat konkrétní školu a zobrazit všechny nabízené obory, zejména pokud se jedná o integrovanou střední školu třeba v rámci menšího města.

Čas do pondělí 25. května

Do čtvrtečního odpoledne podalo ve druhém kole zatím 5,5 tisíce uchazečů skoro 13 tisíc přihlášek. Další mají čas až do pondělí 25. května. Stejně jako v prvním kole mohou poslat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní.

Jednotná přijímací zkouška se ve druhém kole už neskládá, počítá se výsledek z prvního kola. Ti, kteří ji v prvním kole nepsali a hlásí se ve druhém kole na maturitní obor, za ni dostanou nula bodů.

Školní a talentové zkoušky se pak budou konat od 8. do 14. června. Zda a kam byli přijati, se žáci dozvědí 23. června.

Kam bylo nejtěžší se dostat

V prvním kole se na střední školu letos dostalo asi 93,3 procenta deváťáků, neuspělo jich 6880. Hodně ale záleželo na tom, kde se hlásili. Zatímco na Vysočině uspělo 95 procent zájemců o čtyřleté obory, v Praze to bylo jen 84 procent deváťáků.

Ještě větší rozdíly pak byly v případě osmiletých gymnázií. V Praze uspělo jen 37 procent uchazečů, v Jihomoravském a Středočeském kraji 40 procent. Oproti tomu páťáci, kteří chtěli na gymnázium v Ústeckém kraji, zabodovali v 62 procentech a nejjednodušší to měli zájemci z Moravskoslezského kraje, kde byla úspěšnost 64 procent.

Kolik bylo potřeba získat minimálně bodů v prvním kole, ukazuje následující infografika. Srovnání středních škol i víceletých gymnázií vychází z dat o výsledcích jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky, jak je zveřejňuje Cermat. Část škol do kritérií k přijetí zařazuje ještě svá vlastní - například body za prospěch ze základní školy nebo za účast v olympiádách. Celkový potřebný počet bodů reálně nutný k přijetí tedy mohl být ještě vyšší, než je uvedeno v infografice.

Schillerová se opřela do guvernéra ČNB kvůli jeho slovům o zdrcené ekonomice

Poslední rozhovor šéfa České národní banky (ČNB) Aleše Michla vyvolává ve veřejném prostoru pozdvižení. Důvodem jsou například jeho slova, že v rámci boje proti růstu cen neváhá centrální banka přidusit ekonomiku vyššími úrokovými sazbami. Na jeho prohlášení teď reagovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Němci nás brali jako svoji součást. Palacký jim hodil rukavici, doma přitom mluvil německy

Dnes je to pro nás nemyslitelná představa, ale české země byly po staletí součástí německého prostoru a Praha jeho klíčovým centrem, říká historik Luboš Velek. Proč slavný dopis Františka Palackého do Frankfurtu Němce tak podráždil a před čím pisatel varoval, když mluvil o hrozbě z Ruska? Od smrti Františka Palackého - „Otce národa“ - právě nyní uplyne 150 let.

