KSČM žádá nepromlčitelnost privatizačních afér, staví je na roveň zločinů komunismu

Tři komunističtí poslanci posílají na vládu návrh novely trestního zákoníku. Požadují vyjmout privatizační podvody z devadesátých let ze seznamu trestných činů, na které se vztahuje promlčecí doba. Někteří poslanci vládních stran už novele podporu vyjádřili. Z Nejvyššího správního soudu však zaznívají zásadní výhrady.

Komunisté se už dlouhodobě snaží o to, aby se na aféry z takzvané "divoké privatizace" z let 1992 až 1998 nevztahovala promlčecí doba. Ta činí dvacet let, a tak se i poslední kauzy z uvedeného období dostávají mimo dosah spravedlnosti. Komunisté proto požadují, aby byly privatizační kauzy přesunuty mezi ty činy, u nichž promlčecí dobou nezaniká trestní odpovědnost.

"Je to stejný návrh, který jsme dávali na vládu už v minulém volebním období," řekl Aktuálně.cz jeden z předkladatelů novely, komunistický poslanec Stanislav Grospič.

Privatizační kauzy by se díky novele staly čtvrtou kategorií trestných činů, jejichž případní pachatelé nemohou počítat s tím, že je jednou promlčecí doba zbaví trestní odpovědnosti. Doposud tam spadají trestné činy směřující k potlačení práv a svobod člověka či zpochybňování genocidy, dále pak vlastizrada či teroristický útok a třetí kategorii tvoří zločiny veřejných činitelů z dob komunismu.

KSČM tak požaduje postavit privatizační trestné činy na roveň komunistických zločinů. Nyní záleží na postoji ANO a ČSSD, které vládnou právě s podporou komunistů, zda na jednání kabinetu návrh podpoří a dají mu tak šanci ve sněmovně.

"V principu bych nebyl proti, otázka je, jestli po takové době jsme schopni ještě něco vyšetřit," řekl před časem k dotazu na zrušení promlčecích lhůt místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček. I podle poslance Jana Řehounka z hnutí ANO by se mělo ve vyšetřování privatizačních kauz pokračovat.

Soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka se však domnívá, že prolomení promlčecích dob nemůže před zákonem obstát a kolidovalo by dokonce i s ústavou. "Je to klasický pokus komunistů zlehčit povahu a následky komunistického režimu tím, že se budu tvářit, že po roce 1989 se taky děla zvěrstva, a sice privatizační. Právně je to úplně mimo rámec ústavního a právního státu," řekl Šimka.

Komunisté se souběžně snaží prosadit ve sněmovně usnesení, kterým by poslanci odsouhlasili, že při privatizaci v letech 1992 až 1998 vznikly stamiliardové škody, které vlády dosud nedořešily. Vládu chtějí vyzvat ke změně zákonů tak, aby údajné zločiny při privatizaci bylo možné dál stíhat a nebyly promlčeny.

"Jediní, kdo kradli, byli komunisté"

Sněmovna však ani na několikátý pokus nebyla schopna dojít až k hlasování a vždy skončila po politické výměně názorů zejména mezi komunisty a pravicovou opozicí. "Protože se to táhne, tak jsme souběžně podali i tento návrh na vládu, šli jsme tomu naproti tímto krokem," vysvětlil Grospič.

Poslanci ODS, za jejichž vlády se v 90. letech privatizovaly státní podniky, naopak dění v 90. letech hájí. Poslanec Karel Krejza řekl, že kdyby po roce 1948 nebyly všechny podniky ukradeny, nebylo by nutné po roce 1989 něco privatizovat. "Jediným, kdo tady kradl, byli komunisté, jediní, kdo vracel majetek, jsme byli my," přidal se jeho stranický kolega Jan Skopeček.