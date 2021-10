Komunisty nově povede Kateřina Konečná

Předsedkyní KSČM se dnes na mimořádném sjezdu strany stala europoslankyně Kateřina Konečná. Zvolena byla s velkou převahou už v prvním kole. Podle informací ČTK získala 175 hlasů. Delegáti zvolili jako prvního místopředsedu strany Petra Šimůnka a jako místopředsedkyni pro ekonomiku exposlankyni Marii Pěnčíkovou.

Konečná slíbila spolustraníkům v letáku zveřejněném na sociálních sítích generační obměnu, obrodu KSČM a její návrat mezi hlavní politické síly v zemi. Odmítla spekulace o možném slučování se sociálními demokraty či jinými politickými subjekty.

"Rozhodně nechceme jít cestou vymazání značky KSČM. Co však bude nutné, je nastartovat užší spolupráci se všemi společenskými a politickými organizacemi na levici," uvedla s tím, že se jí taková spolupráce osvědčila v eurovolbách a fungovat by podle jejího přesvědčení mohla i v komunálních volbách příští rok.

Vzhledem k volební porážce, která s sebou přinesla i dramatický pokles státních příspěvků, plánuje Konečná omezit placené funkce a upravit výdaje na stranické Haló noviny. Počítá, že prostor v médiích budou mít komunisté po odchodu z poslaneckých lavic minimální, proto zamýšlí připravit nový programový dokument a vést diskusi o něm.

Novopečená předsedkyně už dříve uvedla, že by chtěla spolupracovat například s exposlanci Marií Pěnčíkovou či Leo Luzarem, bývalým předsedou Komunistického svazu mládeže Milanem Krajčou. Jmenovala také prvního místopředsedu Petra Šimůnka, který obhájil funkci, když pro něj podle zdrojů z jednání hlasovalo 202 delegátů.

Řádný sjezd uspořádá KSČM příští rok na jaře. Komunisté jsou od roku 1989 na české politické scéně v opozici. V posledním volebním období ale podporovali menšinovou vládu hnutí ANO a sociálních demokratů na základě dohody o toleranci, kterou uzavřeli pod vedením Vojtěcha Filipa s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše. Část strany s tímto angažmá nesouhlasila.

Filip: Kritici rozbíjeli stranu zevnitř

Filip, který vedl komunisty 15 let, rezignoval na funkci 9. října večer po vyhlášení výsledků sněmovních voleb. Už předtím oznámil, že obhajovat funkci znovu nechce. Během uplynulého roku čelil úspěšně pokusům o odvolání s tím, že chce komunisty dovést k volbám a získat podobný výsledek jako v roce 2017. Místo 7,76 procenta hlasů a 15 mandátů ale KSČM získala 3,6 procenta, poslanci museli kanceláře na Malé Straně vyklidit a poprvé v historii vypadli ze sněmovny.

Odcházející Vojtěch Filip delegátům řekl, že jeho kritici stranu rozbíjeli zevnitř, zejména potom co široké vedení KSČM v roce 2018 schválilo dohodu o toleranci s hnutím ANO. "A to prostřednictvím planého radikalismu, když revoluční situace ve společnosti nebyla. Důchody rostly místo o 40 nebo 50 korun o 900 korun, rostla minimální mzda a s ní i mzdy celkem, nezvyšovala se spoluúčast pacientů na zdravotní péči, zajistili jsme návrat některých nerostných surovin do rukou státu a veřejného sektoru. Plnili jsme komunistický, nikoli pouze levicový program. Všechno bylo zpochybňováno a nahrazováno planými slovy a urážkami a neustálým neplněním usnesení ÚV KSČM. To byl žel obraz strany navenek," uvedl v proslovu.

Dodal také, že rozhádaná strana, doprovázená urážkami jedněch druhými, přestala přitahovat nové členy a místo 800 až 900 nových členů z let 2012 až 2015 přijímala jen okolo 200 nováčků ročně, zatímco přirozený úbytek byl téměř 3000 členů.

Chci postavit KSČM na nohy, nejsem solitér, musí to být vůle sjezdu. Před holportem s Babišem jsem varovala, říká europoslankyně Kateřina Konečná