Vojtěch Filip zůstává v čele KSČM, přestože pro jeho odvolání byla většina delegátů

Pro odvolání Vojtěcha Filipa při sobotním jednání KSČM v Nymburce sice byla většina přítomných delegátů, ale nikoli potřebné dvě třetiny všech členů ústředního výboru strany. Odvoláni nebyli ani místopředsedové KSČM, ale výbor vzal na vědomí už dříve podanou rezignaci Kateřiny Konečné na funkci místopředsedkyně

Ústřední výbor KSČM má 90 členů, do Nymburka jich v sobotu přijelo 78. Pro odvolání předsedy je nutných 60 hlasů, což jsou dvě třetiny všech členů ústředního výboru. Pro Filipovo odvolání hlasovalo dnes 46 delegátů.

Kdyby v sobotu delegáti odvolali předsedu, hlasoval by ústřední výbor o novém. Kandidaturu do čela KSČM ohlásila například právě europoslankyně Konečná. Filip vede stranu necelých 16 let, předsedou se stal 1. října 2005.

Nové vedení tedy komunisté volit na řádném sjezdu, jenž by se měl uskutečnit v listopadu po říjnových sněmovnách volbách. Odstoupivší Kateřinu Konečnou už v sobotu nahradil ve funkci místopředsedy KSČM Milan Krajča, hlasováním o tom rozhodli členové ústředního výboru strany.

Očekává se také schvalování kandidátek pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny, největší diskuse se předpokládá kvůli neochotě ústecké regionální organizace zařadit do čela volební listiny místopředsedkyni sněmovního klubu Hanu Aulickou Jírovcovou. Spor přičítají komentátoři souboji mezi stranickými konzervativci a mladším liberálnějším křídlem strany.

Komunisté v úterý rozvázali smlouvu, na jejímž základě podporovali menšinový kabinet ANO a ČSSD. Podle volebních modelů strana osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory. V případě neúspěchu by to bylo poprvé, kdy se po vznik České republiky nedostali do sněmovny.