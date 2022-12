Kryt pro menší město, zkratka pro 85 tisíc aut. Strahovský tunel stojí čtvrt století

Strahovský tunel v Praze, který navazuje na komplex Blanka, je nejstarší podzemní stavbou Městského okruhu. Byl stavěn i jako součást Ochranného systému metra, v případě potřeby jej uzavřou tlakové uzávěry na obou koncích, které jsou konstruovány tak, aby odolaly tlakovému výbuchu. Počet lidí, kteří by ve Strahovském tunelu mohli nalézt úkryt, je obdobný s velikostí Rakovníka či České Třebové.

Středa 3. prosince 1997. Den, kdy do Strahovského tunelu v Praze vjela první auta. Tehdy šlo o zcela nevídanou stavbu. S 2004 metry to byl nejdelší silniční tunel v zemi, nejbezpečnější, nejmodernější a první na trase Městského okruhu. Zároveň byl postaven i jako podzemní kryt s kapacitou patnáct tisíc lidí na dobu minimálně tří dnů, 260 nákladních automobilů, potravin a zdravotnického materiálu včetně potřebné zásoby pitné vody a se štolou, která ho propojuje s metrem B.

Stavba začala již v roce 1985 a protáhla se na dvanáct let, dokončena byla osm let po pádu komunistického režimu, přičemž po roce 1989 došlo ke změnám na jižní straně, když místo vyústění do Smíchova byl navržen most přes Plzeňskou ulici a tunel Mrázovka.

Stavba vyšla téměř na pět miliard korun, další miliardy stály související stavby při vyústění tunelu, zejména mimoúrovňová křižovatka na severní straně portálu na Malovance.

Dnes je Strahovský tunel třetí nejdelší, o devět let později ho překonal tunel Panenská na dálnici D8, který měří 2168 metrů, a v září 2015 i Bubenečský tunel z pražského komplexu Blanka, který měří 3091 metrů. Na trase Městského okruhu také od té doby vzniklo dalších pět tunelů a stavby dalších se připravují.

