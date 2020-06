Postříleli i malé chlapce. Od největšího poválečného masakru Němců uběhlo 75 let

U zdi kasáren v Postoloprtech stojí pětice zbitých chlapců ve věku od 12 do 15 let. Po salvě ze samopalů se čtyři kácí mrtví k zemi, jeden přežívá a prosí o milost. Umírá ranou do týla. Byl začátek června před 75 lety a ve městě ležícím mezi Žatcem a Louny se odehrával největší poválečný masakr v tehdejším Československu. Temný okamžik historie připomínáme několika staršími články o této události.