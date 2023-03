Končící Zemanův protokolář míří do České národní banky. Odmítl, že jde o "trafiku"

Dosavadní ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Vladimír Kruliš nastoupí 3. dubna do České národní banky do sekce kancelář. Bude zodpovídat především za koordinaci akcí a činností protokolárního charakteru, sdělila ředitelka odboru komunikace banky Petra Krmelová. Média v minulosti spekulovala, že by Kruliš měl sekci kancelář národní banky vést, nastupuje ale na jinou pozici.

"Z pozice hlavního experta v oblasti organizační a protokolu bude zejména zodpovídat za koordinaci akcí a činností protokolárního charakteru, podílet se na přípravě mezinárodních konferencí a zajišťovat koordinaci a protokolární komunikaci vůči Evropské centrální bance, ústavním institucím a státním orgánům," popsala Krmelová náplň Krulišovy práce. Související Guvernér České národní banky Michl získal prověrku na nejvyšší stupeň utajení Kruliš dal v prezidentské kanceláři výpověď v lednu, na Hradě tak končí ke konci března, řekla vedoucí kanceláře prezidenta Jana Vohralíková. Dodala, že během doby vzájemné spolupráce Kruliše poznala jako naprostého profesionála, který současnému vedení Pražského hradu, stejně jako další pracovníci hradního protokolu, vycházel ve všem vstříc. Mluvčí národní banky uvedla, že Kruliš je držitelem bezpečnostní prověrky na druhý nejvyšší stupeň Tajné. Má rovněž bezpečnostní prověrku Severoatlantické aliance NATO Secret. Jednačtyřicetiletý Kruliš pracoval v hradním protokolu od roku 2014, od února 2018 do letošního ledna ho vedl. Náplní jeho práce bylo mimo jiné organizování nejvyšších státních návštěv, summitů, ceremoniálních aktů a pracovních cest. S bývalým prezidentem Milošem Zemanem, za jehož působení na Hradě pracoval, ho pojí osobní přátelství. Zeman letos v lednu nepřímo potvrdil spekulace médií, že Kruliš přejde z Hradu do funkce ředitele kanceláře národní banky. Kruliš sám řekl, že ve svém věku by rád zůstal ve výkonné funkci a bude si hledat práci, kde bude mít odpovědnost a uplatní to, co umí. Odmítl názory, že by jeho nové působení byla "trafika" za jeho práci pro bývalého prezidenta. Současný prezident Petr Pavel počátkem března deníku E15 řekl, že rozhodnutí o nástupu Kruliše do České národní banky je čistě v pravomoci guvernéra Aleše Michla a že nemá smysl, aby do rozhodování guvernérovi kdokoli zasahoval.

