„Kruci, proberte se! Přitvrďte.“ Voliči Andreje Babiše si neberou servítky. Chtějí „jiného“ premiéra

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš je známý tím, že svou politiku často podřizuje tomu, co si přejí jeho voliči, bez ohledu na to, zda je to výhodné pro Českou republiku. Pokud by se tedy z tohoto pohledu podíval na čerstvé názory jeho voličů, došel by k jednoznačnému závěru: Měl by být mnohem tvrdší vůči Ukrajině, EU i opozici. Aktuálně.cz přináší ponor do „duše“ těchto voličů.
Už když Aktuálně.cz mapovalo předvolební náladu mezi voliči jednotlivých stran, bylo zřejmé, že premiér Andrej Babiš začíná ztrácet své voliče. Po necelém roce jeho vládnutí se k němu někteří už otočili zcela zády, další přiznávali pochybnosti.
„Kdy nám důchodcům vrátíte alespoň část z toho, co nám sebrala minulá vláda?“ ptal se ho například jeden ze starších posluchačů na mítinku v Brně, který si zároveň stěžoval, že minulá vláda Petra Fialy podle něj posílala peníze pro seniory raději na Ukrajinu.
Babiš se snažil reagovat, ale svou odpovědí přítomné příliš nepotěšil, protože vysvětloval, že teď je státní pokladna prázdná, takže peníze bude přidávat spíše v roce 2028.
Pro předsedu vlády tak nemohlo být úplně překvapivé, že jeho ANO v komunálních a senátních volbách pohořelo. Při procházení příspěvků pod jeho příspěvky je i nyní po volbách cítit velké zklamání jeho voličů. Ne z výsledků voleb, ale z toho, že Babiš nedělá rozhodnutí, která jeho voliči očekávali.
A byť není možné z takových příspěvků dělat nějaké kategorické závěry, jsou dobrým způsobem, jak nahlédnout do hlavy voličů ANO a případně i SPD a Motoristů. Už jen proto, že tyto názory mají velkou podporu dalších uživatelů sociálních sítí.
Lze začít zrovna zmiňovanými zklamanými seniory. Na ty Babiš vždy nejvíce spoléhal, ty vzal postupně sociální demokracii i komunistům díky slibům na výrazné zvyšování důchodů.
„Paní Alena Schillerová v minulosti bojovala za práva důchodců dokonce u Ústavního soudu. Dnes však důchodci vidí zvýšení důchodů třeba jen přibližně o 300 korun měsíčně. Kde jsou tedy předvolební sliby a skutečná pomoc seniorům?“ ptá se Jaroslav Doležal a mnozí další.
„Okradli jste důchodce. Věk odchodu do důchodu se také konat nebude,“ přidává se například Marta Macíková, která naráží na další, zatím nesplněný předvolební slib Babiše – hranici odchodu do důchodu. Minulá vláda prosadila postupné a pomalé prodlužování věku pro odchod do důchodu na 67 let, což Babiš tvrdě kritizoval a sliboval, že toto rozhodnutí zruší. Zatím to neudělal.
„Před volbami jste mluvil jinak“
I když jsou důchody pro spoustu voličů důležité, ještě podstatně zásadnější je politika Česka vůči Ukrajině. Už předvolební mítinky před loňskými sněmovními volbami ukázaly, že spousta Babišových voličů je naladěna velmi kriticky k Ukrajině a Ukrajincům a požaduje zastavení jakékoliv pomoci. Včetně pomoci ukrajinským uprchlíkům v Česku.
Babiš na mítincích vystupoval tak, že mohl v těchto lidech vyvolat dojem, že jim vyhoví. Jako premiér ale pokračuje v podpoře Ukrajiny, byť zdaleka ne tak výrazně jako jeho předchůdce Petr Fiala.
„Pane Babiš, slyším to kolem sebe dnes a denně, že jste nejvíc zklamal své voliče vy! Když jste jezdil na předvolební mítinky, mluvil jste úplně jinak! Mluvil jste o zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, nutnosti znormalizovaní vztahů s Ruskou federací, mluvil jste o míru, o konci finančních darů pro kyjevský režim,“ vyčítá mu Radim Piecha ze severní Moravy.
Pro upřesnění, Babiš nemluvil o „normalizaci“ vztahů, ale spíše zdůrazňoval, že EU musí jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o míru.
Mnoha Babišovým voličům velmi vadí i přešlapování vlády ohledně rušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Politici ANO sice o tomto tématu na mítincích tolik nemluvili, ale po vzniku vlády slibovali, že k tomuto rušení dojde co nejdříve. „Fatální chyba před volbami byla nezrušit lidem poplatky a nechat média veřejně kopat za opozici a rozvracet společnost,“ píše Babišovi Anna Nitěnka.
Babiš se tak ocitl nejen v této věci mezi mlýnskými kameny, kdy doplácí na své velkorysé předvolební sliby. Když například prosadí zrušení poplatků, musí počítat s tím, že opozice na měsíce zablokuje sněmovnu – stejně jako to dělalo ANO v opozici. Navíc je pravděpodobné, že do ulic vyjdou protestovat davy lidí, čemuž se snaží premiér vyhýbat.
Každopádně, bez ohledu na veřejné mínění, je vzkaz Babišových voličů jednoznačný a ostrý: Má přitvrdit. Právě takové doporučení získává na profilu Babiše největší počet lajků.
„Už se, kruci, proberte. Lidé mají dost těch slibů a skutků, které utekly,“ píše například Renata Foistová. „Pane Babiši, pokud nepřitvrdíte a nezačnete plnit sliby a nezlikvidujete razantně opoziční hnůj, projedete i parlamentní volby na celé čáře,“ přidává se Daniela Jestřábová.
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