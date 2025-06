Už žádné vykroužkování Pirátů. Jejich pakt se Zelenými je jiný než s Rakušanem

Zatím se usmívají, mají výbornou náladu a tvrdí, že nepochybují o společném úspěchu ve sněmovních volbách. Alespoň tak vystupují špičky Pirátů a Zelených - přesně jako při minulých volbách, kdy Piráti v kampani pózovali se STAN Víta Rakušana. Ty však dopadly pro Piráty katastrofou. Proto chce předseda Zdeněk Hřib podobné situaci předejít. Jeho dohoda se Zelenými je tak jiná a mnohem opatrnější.

Byl to od nich podraz, prohlašovali Piráti na adresu Starostů od chvíle, kdy skončily poslední volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Byli přesvědčeni, že se Starostové rozhodli vykroužkovat jejich zástupce ze společných kandidátek, a dohodli se, že už budou chodit do voleb raději jen samostatně. Jenže tento týden předseda Pirátů Zdeněk Hřib oznámil, že budou ve volbách spolupracovat se Zelenými. Nevytvoří sice koalici jako naposledy se STAN, ale vezmou některé osobnosti Zelených na svou kandidátku. Možnost vykroužkování se tak opět vznáší ve vzduchu.

"Zcela určitě budu svým voličům říkat, aby mě kroužkovali," odpověděla na dotaz Aktuálně.cz například spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská, která je ale na pražské kandidátce Pirátů na fakticky nevolitelném dvanáctém místě. Kroužky by ji ale mohly do sněmovny nakonec přece jen dostat, pokud by přeskočila několik pirátských kandidátů před sebou.

"Těšíme se, že každý z nás kandidátů a kandidátek bude mít příležitost vyzývat ke kroužkování své osoby," potvrdila Svárovská, která není bez šance na úspěch. Kolem veřejného dění se pohybuje řadu let, spolupracovala s prezidentem Václavem Havlem, pracovala na ministerstvu zahraničí, podporovala nezávislost ruských médií například v platformě Přátelé svobodného Ruska. A jak upozornila, ke kroužkování konkrétních jmen budou vyzývat i další Zelení na pirátských kandidátkách.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib i první místopředsedkyně Olga Richterová tvrdí, že s tím nemají žádný problém. "Nastavili jsme si jasná pravidla pro osobní kampaň, která platí pro všechny stejně - pro kandidáty Pirátů, Zelených i pro nezávislé odborníky a odbornice," odpověděl Hřib, který podle svých slov nepochybuje o volebním úspěchu. "Bude to skvělá předvolební kampaň a volby, ve kterých nepropadne ani jeden hlas pro liberální síly," prohlašuje s úsměvem šéf Pirátů. A podobně reaguje na dotaz, zda jí nebude vadit kroužkování Zelených, místopředsedkyně strany Richterová. "Úplně každý, kdo je na naší kandidátce, má stejná pravidla pro osobnostní kampaň. Lidé se budou snažit tak, jak každý umí," řekla.

Zároveň ale upozornila, že něco přece jen bude jinak než u předvolební koalice se STAN v roce 2021. "Poučili jsme se z minulé situace, tehdy jsme měli domluvené, že se nemělo kroužkovat vůbec. Což se nakonec nestalo, my jsme ale svou část dohody dodrželi," naráží Richterová na to, že Piráti zdaleka tolik nevolili jen své lidi na kandidátkách se STAN. Teď ale mají kandidáti jasně předepsaná pravidla a rámec, jak dělat svou osobní kampaň. "Nabídneme gejzír energie, protože kandidáti a kandidátky se budou moci soustředit na to, aby oslovili své okruhy a mobilizovali a maximalizovali svůj osobní potenciál," dodala.

Nikdo z vedení obou stran ale při oficiální prezentaci nezmínil zcela klíčovou věc, kterou se Piráti svým způsobem pojistili proti tomu, aby nedopadli jako se Starosty. Důvěryhodný zdroj uvnitř strany Aktuálně.cz sdělil, že z neveřejné části dohody jasně vyplývá, co Zelení v kampani dělat nemůžou.

"Každý kandidát na kandidátce může skutečně voličům sdělovat, aby ho volili. Ale není možné, aby Zelení vyzývali voliče, aby kroužkovali ve volbách jen a jen kandidáty a kandidátky Zelených. Něco takového není možné. V tom je zásadní rozdíl oproti kandidatuře se STAN, kdy o kroužkování vůbec nebyla řeč a STAN vyzýval ke kroužkování pouze svých kandidátů," upřesnil zdroj. Na kandidátce Pirátů je nakonec Zelených třicet, a to v osmi krajích. Je tak zřejmé, že v některých regionech k dohodě nedošlo. Zelení navíc nejsou na předních, nejlépe volitelných, místech.

V dohodě mezi Piráty a Zelenými je rovněž pasáž, ve které se Zelení (i další kandidáti z řad nestraníků) zavazují, že budou v kampani mluvit především o tématech, na kterých panuje shoda a která jsou označena za klíčová pro letošní volby.

Špičky obou stran nicméně často opakují, že právě teď je ten správný čas pro to, aby spojili síly. Poukazují na to, jak se spojilo například SPD s několika malými stranami nebo jak vznikla koalice Stačilo!, kterou rovněž tvoří několik subjektů. Právě tyto dva bloky považují Piráti a Zelení za největší ohrožení a nepřátele demokracie. Jasně se vymezují také proti hnutí ANO.