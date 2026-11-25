Přestože ministr životního prostředí Igor Červený před několika týdny začal strašit tím, že rozpočet Správy Krkonošského národního parku může přijít až o sto milionů korun, jím dosazený ředitel Petr Moravec se příliš úsporně nechoval. Se svou asistentkou a dvěma dalšími kolegy chtěl vyrazit na služební cestu do Karibiku. Jak zjistil Radiožurnál, všichni nakonec zůstali doma.
I když se podle zpráv z poslední doby – stávková pohotovost zaměstnanců, odchod několika důležitých lidí, odvolání dvou náměstků či možná ztráta až sto milionů korun kvůli údajně špatně počítaným daním – může Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) jevit jako suchý les podléhající kůrovcové kalamitě, její šéf Petr Moravec řeší poněkud jiné starosti.
Na konci listopadu chtěl se svou asistentkou Jiřinou Reguliovou vyrazit na exotickou služební cestu. Jejím cílem měl být Martinik, kde nyní vládnou příjemné třicetistupňové teploty. Na francouzský ostrov v Karibském moři chtěli vzít i geografa Davida Krauseho a zoologa Jana Maternu, oba taktéž pracovníky správy. Ti ale na jeho nabídku nekývli.
„Oba dva jsme to odmítli s tím, že pro to nevidíme věcný důvod, abychom si z toho něco odnesli, protože je to území, kde je charakter přírody úplně odlišný od střední Evropy,“ vysvětlil pro Radiožurnál Krause, který na zvláštní cestu upozornil.
„Cesty pracovníků se obvykle týkají jejich pracovní náplně tady v Krkonoších. To znamená, že logicky naše cesty vedou, dejme tomu, do Alp, Schwarzwaldu, Slovinska, Švédska, Finska, zkrátka do lokalit, které mají něco společného s Krkonoši. Martinik podle mého názoru nic takového, co bychom mohli využít v Krkonoších, nepřináší,“ upřesnil ještě Krause svůj pohled na věc.
Moravcovi neodkývli ani titul MBA pro kolegyni
„V rámci svých dlouholetých aktivit zaměřených na ochranu přírody ve světě, a to jak v národních parcích, tak mimo ně, které si již řadu let financuji z vlastních prostředků, si lokality plánuji podle svého uvážení nebo možností. To samé platí i pro případné další osoby. Při realizaci si proto musí všichni zajistit financování po vlastní linii,“ prohlásil sám ředitel Petr Moravec.
„Cesta na Martinik v žádném z projektů nebyla. Já jsem o nic nežádal, jestli je někde uvedené, že to pan Taláb (vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb, pozn. red.) neschválil, tak já říkám, že neměl co schvalovat, protože žádná žádost nevzešla,“ řekl novinářům Moravec.
Uvedl, že cesty si platí sám. „Z KRNAPu jsem neměl jedinou korunu na moje cestovní výlohy, pokud nepočítám cestu do polského národního parku, vše si platím ze svého,“ řekl.
Veřejnoprávní rozhlasová stanice také zjistila, že cesta na Martinik měla proběhnout v rámci projektu Erasmus+. Program Evropské komise je zaměřený také na vzdělávání dospělých třeba i formou speciálních zahraničních pobytů.
Podzimní služební cesta do Karibiku se ale nakonec neuskutečnila. A jak informoval Radiožurnál, nevyšel ani Moravcův záměr na to, aby jeho asistentka Reguliová získala titul MBA na pražské Cardiff Academy.
Online kurz měl Správu KRNAP vyjít na 44 000 korun, Moravcovi kolegové ovšem nesouhlasili ani s tímto záměrem.
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