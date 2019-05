Exministři Ťok a Nováková chtějí do diplomacie. Krnáčová má být velvyslankyní v Řecku

Tři politici hnutí ANO, kteří v posledních měsících skončili ve svých funkcích, míří podle informací týdeníku Respekt do diplomacie. Bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová by se měla stát velvyslankyní v Řecku, mluví se také o potenciálním angažmá exministra dopravy Dana Ťoka v Indonésii. Místo v diplomacii přislíbil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš také odvolané ministryni průmyslu Martě Novákové.

O případném jmenování Adriany Krnáčové velvyslankyní v Řecku se mluvilo už na podzim loňského roku, kdy skončila v čele hlavního města poté, co se rozhodla neobhajovat primátorské křeslo v komunálních volbách. Podle Respektu se v tuto chvíli finalizuje její nominace, sama Krnáčová se ale k informacím zatím nevyjádřila.

Velvyslancem se chce stát také Dan Ťok. Podle informací Respektu je kandidátem na post velvyslance v Indonésii, který se uvolní letos na podzim. To ovšem bývalý ministr dopravy nepotvrdil. "Tak daleko, že bych si vybíral region, opravdu nejsme," uvedl Ťok s tím, že pokud by taková nabídka přišla, velmi vážně by ji zvažoval. Bývalý šéf dopravy nicméně neodpověděl na dotaz, zda má nějaké předchozí diplomatické zkušenosti.

Další bývalé člence Babišova kabinetu Martě Novákové měl premiér nabídnout místo v diplomacii již po jejím odvolání v dubnu tohoto roku. "Premiér mi řekl, že proti mně nic nemá a ať si řeknu, co chci dělat. Třeba kdybych chtěla do diplomacie, že mě v tom podpoří. Řekla jsem, proč ne, tak diplomacie," sdělila Nováková Respektu.

Konkrétní nabídku ještě ale nedostala a nemá ani představu, v jaké zemi by mohla působit. Na post velvyslankyně se ale podle svých slov cítí být kvalifikovaná, protože se "pracovně dlouhodobě pohybuje v mezinárodním prostředí". Nováková dříve působila ve Svazu obchodu a cestovního ruchu a v Hospodářské komoře.

Petříček žádá diplomatické zkušenosti

Aby se Krnáčová, Ťok a Nováková mohli stát velvyslanci, potřebují být navrženi ministrem zahraničí. K jejich jmenování poté musí dát souhlas premiér a prezident. Výběr ambasadorů probíhá v Česku neveřejně, ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ale uvedl, že jeho resort bude v příštích týdnech "potvrzovat změny na pozicích velvyslanců, kteří se budou střídat letos".

Zatím však neprozradil, zda by měli Ťok a Nováková jeho podporu. "Obecně při výběru velvyslanců považuji za zásadní, aby byly posuzovány diplomatické zkušenosti dotyčného, odbornost a schopnost hájit české zájmy v dané zemi," řekl Respektu.