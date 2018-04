"Krnáčová je pro Babiše out." V čele pražského magistrátu ji chtějí vystřídat Kislingerová či Nacher

před 1 hodinou

V pondělí skončilo podávání přihlášek na post pražského lídra ANO. Babiš může využít právo veta a dosadit kohokoliv.

Praha - Ještě před pár týdny primátorka Adriana Krnáčová hýřila optimismem a byla si - alespoň navenek - jistá, že obhájí post lídra ANO do pražských komunálních voleb. Jenže po narůstajících problémech pražské dopravy a jejím prohlášení o "zpovykaných Pražácích" její šance slábnou a ztratila už i podporu předsedy hnutí Andreje Babiše.

"Krnáčová je out," potvrdil v úterý Aktuálně.cz jeden z blízkých spolupracovníků Andreje Babiše. Sám šéf ANO o konci Krnáčové mluvit nechce a odkazuje na předsedu pražské organizace. "Obraťte se na pana Říčaře, toto fakt neřeším," uvedl na otázky Aktuálně.cz. Podnikatel a dovozce vysavačů Rainbow Jan Říčař je nyní šéf pražského ANO.

Sám Babiš přitom v uplynulých měsících oslovil několik kandidátů, kterým navrhl, aby Krnáčovou na jejím postu vystřídali. Pokusil se přitom vsadit na známá jména s pozitivním obrazem na veřejnosti, jako je například ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Jenže všichni mu dosud odmítli.

Poslední, kdo mu řekl ne, byl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který mu před několika týdny oznámil odchod z vládního angažmá a Babiš se jej pokusil přemluvit k tomu, aby tedy přijal kandidaturu na post pražského primátora. Ani u něj ale neuspěl.

Kislingerová i Nacher

Slabou pozici současné primátorky se snaží využít další. Svoji kandidaturu již oznámila jak její první náměstkyně Eva Kislingerová, tak zastupitel Patrik Nacher či radní Karel Grabein Procházka. Kislingerová, která má na starosti finance a rozpočet, se netají tím, že ji ke kandidatuře nakonec přiměly zprávy o tom, že Babiš nad Krnáčovou zlomil hůl. Svou přihlášku podala až v pondělí v poledne, těsně předtím, než vypršel termín.

"Čekala jsem do poslední chvíle. Z různých vyjádření, která proběhla v tisku, se mi zdálo, že bych mohla mít šanci uspět," řekla. A připustila, že v tom hrála roli i prohlášení Andreje Babiše, který zatím marně hledá silného a známého lídra pro Prahu. "Jsem tu čtyři roky, mám na starosti rozpočet, a byť se to na první pohled nemusí zdát, tak mi moje pozice umožňuje vidět Prahu v určitém komplexu. Vidím vše, co se děje a je to přetavené do těch čísel," dodala.

"Zpětnou vazbou jsem nasál podporu napříč oblastmi hnutí ANO. Přijde mi proto korektní projít nějakou soutěží, uvidíme výsledek," vysvětluje svoji kandidaturu Nacher. Grabein Procházka pak o svojí nominaci zatím nechtěl mluvit.

O lídrovi pražské kandidátky má teprve rozhodnout sněm pražské organizace ANO. Kdo další kromě Krnáčové, Nachera, Kislingerové či Grabeina Procházky by chtěl být primátorem za ANO, je zatím neznámé.

"Musí proběhnout kontrola správnosti. Jména řekneme až ve středu," řekl krajský manažer Martin Haushalter. Pražské hnutí by svého lídra chtělo vybrat mezi 19. a 21.dubnem, jeho jméno ovšem ještě musí potvrdit krajská konference v květnu.

Vybírání lídra kandidátky ANO před čtyřmi lety byla přitom doslova kovbojka a Krnáčová se stala primátorkou víceméně z nouze. Původně měl být lídrem kandidátky ANO bývalý primátor Jan Kasl, ten ale odstoupil po střetu s tehdy mocnou Babišovou pravou rukou Radmilou Kleslovou. A jeho náhradnice Martina Schopperová odstoupila po pár dnech poté, co se začaly propírat její vazby na podnikatele Romana Janouška.

Právo veta jsem ještě nevyužil

Do toho ovšem může ještě zasáhnout předseda hnutí Andrej Babiš. Stanovy hnutí ANO z loňského února mu dávají právo veta - může někoho z kandidátky stáhnout, doplnit jména či hýbat jejich pořadím. "To právo jsem nikdy nevyužil," reaguje Babiš na otázku, zda o této možnosti uvažuje. A dodává, že osobu lídra zvolí krajská organizace hnutí, a pokud on sám navrhuje nějaká možná jména, tak je to pouze jeho osobní názor.

Sama Krnáčová v úterý nezvedala telefon a nereagovala na zaslané SMS. V úterních LN, které přitom přinesly spekulaci, že by místo postu jedničky na pražské kandidátce mohla dostat post velvyslance v Německu či Izraeli, reagovala: "Mám hodně nominací a už mě přestaňte otravovat. Když budu mít potřebu něco sdělit, zcela jistě vám zavolám."